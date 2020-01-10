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Все про:хабар (2840) Вінницька область (399) Правоохоронні органи (617) СБУ (4989)

 На Вінниччині на хабарі 50 тис. грн затримали директора медичного коледжу, - СБУ. ФОТО

У Вінницькій області співробітники СБУ затримали під час одержання хабаря директора медичного коледжу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Вінниччині на хабарі 50 тис. грн затримали директора медичного коледжу, - СБУ 01

Співробітники СБУ задокументували, що директор одного з медичних коледжів регіону зажадав від керівника приватного підприємства хабар у розмірі 50 тисяч гривень. У таку суму він оцінив забезпечення укладення підрядного договору на виконання будівельних робіт загальною вартістю майже 300 тис. гривень.

Зловмисника затримали під час одержання частини хабаря в сумі 25 тис. гривень. Раніше задокументовано отримання посадовою особою першої частини хабаря в сумі 20 тис. гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главу об'єднаної тергромади затримано на Херсонщині на одержанні 2 тис. дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

На Вінниччині на хабарі 50 тис. грн затримали директора медичного коледжу, - СБУ 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169240
 
 
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"Ловят только мелочь" ((c) Зрада)
"В Украине абсолютно нет коррупции на высшем уровне" ((с) Гончарук)
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наверное у него уважительные причины - 1) он же никого не убивал. 2) он же заключил выгодный контракт. 3) у него есть семья. 4) он долго и тяжело учился/работал/болел/мучался
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Медицина на коммерции даже в мелочах.Медсестёр теперь готовят только на платной основе.Потому как запрос на них в Европе самашедший.В медучилища и в советское время без взятки было не поступить.Знаю по своим знакомым.
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Бред.Я поступал в медучилище в 91.Был конкурс 3чел.на место.О взятках речи не было.Поступил,набрав проходной бал.За "благодарность" в виде букета цветов ПЕРЕД экзаменом,могли устроить "разнос",о чём всех сразу предупреждали.Так что не будем придумывать то,чего не было.
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Вы все правильно сказали.. только в данном случае он получил "откат" в 50 тыс.грн.
за оформление договора на строительство-ремонт (на 300 тыс)
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Приїжджайте до Самбора, тут теж є медичне училище, ДБР...
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