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Все про:Ізраїль (343) Йорданія (6) Ірак (77) Іран (259) МЗС (1995) ОАЕ (43) Саудівська Аравія (38) Сирія (1295) Близький Схід (9)

 В Іран, Ірак і Сирію не їздити, під час візитів в Ізраїль, Йорданію та ОАЕ - тримати зв'язок з рідними, - МЗС

Міністерство закордонних справ розробило рекомендації для громадян щодо планування поїздок в країни Близького Сходу.

Текст рекомендацій опублікований на сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує утриматися від поїздок до Республіки Ірак, Ісламської Республіки Іран і Сирійської Арабської Республіки", - сказано в повідомленні.

Під час перебування в Ізраїлі, Йорданії, Саудівській Аравії та ОАЕ українцям радять підтримувати зв'язок з родичами або знайомими, інформуючи їх про місце свого перебування.

Ще до приїзду в ці країни потрбіно потурбуватися про зворотні квитки, вважають в МЗС. І про всяк випадок мати при собі засоби на оплату допомоги юриста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані почалося дослідження чорних скриньок літака МАУ, - глава Організації цивільної авіації Абедзаде

Крім того, варто проявляти підвищену пильність, постійно стежити за новинами, носити при собі документи й уникати місць масового скупчення людей, підкреслили дипломати.

"У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю або здоров'ю під час перебування на території іноземної держави, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до дипломатичних місій України або на "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or @ mfa.gov.ua", - додали в міністерстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169237
 
   
 Топ коментарі
 
Только на самолете кума хуйла
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Запізнились рівно на тиждень, - з часу, коли 03.01.2020 було знищено Сулеймані.
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Роздуплилися. При "барігах" вже совбез ООН давно був би скликаний.
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И забыли бы,так как расия наложила бы вето
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С какой темой? Дай угадаю: "возможно это была иранская ракета". Ну и потом резолюция, которая начиналась бы словами: "если это была иранская ракета, то...". Так?

Для чего вообще тогда нужны чёрные ящики, если собирать СовБез, до их расшифровки? Собраться и ждать этой самой расшифровки?
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а что, дело только в черных ящиках? в современном мире есть спутники, радары, системы слежения, которые фиксируют все пуски ракет в зоне военного конфликта. почему не использовать на Совбезе ООН информацию от этих источников? тем более черные ящики находятся во владении страны, которая является главным подозреваемым
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а будет принципиальная позиция по Боингу ??? Или так и будете страдать йухней там?
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То есть в нейтральные страны нельзя или не надо, а в воюющую уже 6 лет против Украины рашку можно?
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Я лично "знакома" с одной такой дамочкой, у которой родная сестра живет в России. Она со своей мамашей периодически туда наведывается. Поездом, правда. Новый 2015 год ейная мамаша там встречала (страшая дочура там проживает с внучатами). А эта самая дамочка всякий раз повторяет, что все разговоры о политике при ней вести нельзя). Муж её россейской сестрицы поливает грязью нас, нашу страну и всё, что с ней связано. Сестрица рассейская сюда тоже каждое лето приезжает погостить, фруктУ покушать...)). Вот такое от. Что поделать. Родственники... Таких случаев пруд пруди. "ВремНя таке".
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мы таких родственников нахрен послали и не общаемся еще с 2014
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А в Давос безпечно хоч?- А то бубочка скоро летить на всесвітній економічний форум, буде розповідати як він зміг вчителям по 4000$ на місяць платити. Я хвилююся.
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Доки грім не гряне - мужик не перехрестиця.
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почему в списке нет рабсеи...? разве обмен задержанными ,0был с этими странамина которые указывает мед?
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Это нужно было сделать сразу поле уничтожения Сулеймани, но наш недопрезидент гужбанил в это время в Омане.
В результате преступного бездействия украинского руководства, которое решило поголливудить недельку погибли украинские граждане.
Осел должен немедленно уйти в отставку.
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Российский летчик сажал в Анталии пустой самолет А-321

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Передняя стойка шасси вылезла в салон

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Ничего себе кто-то кирпичей отложил... Но как метод лечения запоров - очень эффективно...
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А позиция уже есть, Бубочка озвучил: Иран самолет не сбивал, сам упал. Правда, Беня, говорят, не согласен. Так дилема: там раша, тут Беня. Куда бедному еврею податься?
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Добавить: на россию (на кацапстан/на парашу) также не ездить! Там много дерьма, гельминтами можно заразиться)
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С надєждой ожидайєм візіт Зє!біла 9Мая в москву на празнованійє дня паБєди
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ти з Надією поводь себе пристойно, добре?
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не забувай про Надєжду, коли лягаєш спати зі Свєтом.
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мокшанє напряглісь - де появляйєця бубачка - рушица мір. Цього разу відпочинок в Омані (поруч з Іраном) вилився в збитий боїнґ
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