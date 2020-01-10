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Все про:Мінздоров'я (1034) Рівненщина (481) смерть (3750) кашлюк (1)

 На Рівненщині від кашлюку померло немовля, - МОЗ

У Рівненській області від кашлюку помер 1-місячна дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

"Попри усі реанімаційні заходи місячне немовля від кашлюку врятувати не вдалося. Померлий хлопчик не був вакцинований за віком. Інші 5 дітей у сім’ї малюка не були щеплені проти кашлюку за відмовою батьків.

Результатами лабораторного дослідження підтверджено РНК Bordetella pertussis.

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Спеціалістами проведено епідрозслідування, обстежено 18 осіб, з них 13 дітей. У матері дитини виявлено Bordetella pertussis, клінічних ознак захворювання на кашлюк не було. Їй призначено відповідне лікування", - йдеться в повідомленні.

В Україні протягом 11 місяців 2019 року планово щеплено проти дифтерії, кашлюку та правця лише 74% дітей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169234
 
 
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Хватит недоминестерству моз (филлиалу воз) в своих меркантильных целях использовать смерти детей.... вы уже напрашиваетесь на грубости - например кирпичем по морде, грантожеры без стыда и совести
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истинно говорю вам - земля налетит на небесную ось!
мракобесы...
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Мати власноруч вбила власну дитину , де ти тут побачив "грантожерів з меркантильним інтересом ".
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Досить вже наражати на небезпеку інших новонароджених, сєктанти грьобані, бо перше щеплення акдс - в 2 місяці.
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Остальные небыли привиты. Они и стали переносчиком заразы.
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если не были привиты и НЕ БЫЛИ БОЛЬНЫ, то НЕ ОТ НИХ КОКЛЮШ!
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логично. но если ребёнок заболел, то значит от кого-то заразился. из ниоткуда оно взяться не могло.

Но смотрю разговор плавно перетекает в за\против прививки. Если честно - не хочу в таком споре участвовать .
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долбанная АКДС прививается с 2-х месяцева, автор темы тихо говорит неправду.И потом, эта новость дублируется по второму кругу, этот случай описан на цензоре еще месяц - два тому назад .
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Скільки можна, замість співчуття, спекулювати смертю цієї дитини? В 1 місяць не роблять щеплень від кашлюка, дитина тільки в реанімації лежала 2 тижня, схоже кашлюк вона отримала ще в роддомі, адже дома жоден з дітей не хворів. Бацили в матері -легко можуть результатом близького контакту з хворою дитиною. Бо якщо мати джерело хвороби, то чому інші 5 невакцинованих дітей не захворіли кашлюком? "Доказова медицина", як, завжди, в своїх провалах, шукає цапів відбувайл. Не вмієте лікувати - займіться дослідженням хвороби і пошуком ліків, замість того, щоб торгувати фуфлом.
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