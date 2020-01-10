 В Ірані почалося дослідження чорних скриньок літака МАУ, - глава Організації цивільної авіації Абедзаде

Про це керівник Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив у п'ятницю, 10 січня, в ефірі державного іранського телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами Абедзаде, експерти працюють у лабораторії в аеропорту Мерабад у Тегерані. Завданням дослідників є отримання збережених даних польоту і звуків, записаних у кабіні пілотів, зокрема останніх слів пілота літака.
Абедзаде запевнив, що Іран має технічні можливості для оцінки даних чорних ящиків, але зазначив, що з українською стороною було узгоджено за необхідності використовувати інше програмне забезпечення та закордонні прилади. Також не виключається можливість передати чорні ящики для оцінки в інші країни.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вя суть этой экспертизы будет в том, что бы уничтожить все что сохранилось.
И если это не НЛО, то явно ракета.
в противном случае возникнет вопрос:
почему он не запретил полеты над Тегераном. и будет ли он отвечать за смерти невинных людей?
был бы у нас главнокомандующий а не уклонист от армии-то он бы предвидя последствия сразу бы отменил полеты!
тебе "нулевка" этого не понять!
4 січня о 15:40 ·
Це аж ніяк не "комунікаційна невдача", просто зелений штірліц забув відстебнути парашут.
Гюльчатай відкрила лічіко.
І всі, хто має очі, вуха і здатність критично мислити, побачили за його кривлянням паяца чергове намагання намахати і так уже обдурений ним народ. Проте на цей раз ціна більша - існування України як незалежної держави.
Почему в Иране скрывают атаку на «Боинг» и почему мы не сможем предъявить в суде заявления Трюдо и других глав государств?
Этот вопрос и ответ на него изложил несколько минут назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
Главы ряда государств - США, Канады, Великобритании, Австралии, сделали заявления о том, что Иран сбил по ошибке наш самолет. Такая слаженность говорит о том, что это не агентурные данные. И это не данные спутниковой разведки - иначе снимки бы были сразу опубликованы.
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Данные о пуске двух ракет по украинскому «Боингу» распространила группа стран НАТО, которые являются участниками соглашения о глобальной системе радиоэлектронной разведки, известной как система «Эшелон».
«Эшелон» направлен на считывание и анализ всей возможной информации со всех видов телекоммуникационных систем во всем мире, системы наблюдения и прослушки устанавливаются как на спутниках, так и по возможности на оптико-волоконных каналах связи, на защищенных тоннелях. Аналитики обрабатывают терабайты данных ежеминутно. И в нужный момент это срабатывает.
Сможем ли мы это использовать? Нет.
1. «Эшелон» не хочет раскрывать свои источники, то есть на каком уровне и где они проникли в системы связи Ирана.
2. Далеко не всегда разговор может быть использован в суде и быть закреплен процессуально.
3. Глобально Украина уже участвует в обмене информацией с НАТО, но уровень доступа не высокий, нам наверняка предоставят выжимку информации, без детализации.
Почему Иран продолжает все отрицать?
1. «Боинг» был сбит военными военно-политической организацией Корпус стражей исламской революции. Они будут скрывать свою причастность к преступлению, и могут прямо влиять на любые органы власти в Иране.
КСИР - ударная сила в войне Ирана против США, и они будут скрывать причастность КСИР, иначе вместо войны командование КСИР должно будет отвечать перед судом. А война с США - один из инструментов иранской внешней политики, которая стремится к господству во всех странах Ближнего и Среднего Востока, где есть крупные шиитские общины.
2. Никто не хочет нести ответственность за преступление, поскольку впереди позорные разбирательства, выплата многомиллиардных компенсаций, которые будут иметь крайне негативное звучание в Иране. И ответственность за это должна упасть на руководство Корпуса стражей. Никто из генералов, конечно, не хочет отвечать.
КСИР в Иране - это как войска СС в нацистской Германии, или ФСБ в России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) - это государство в государстве, они могут делать все, что хотят.
3. Иран понимает, что прямых улик Запад пока не сможет предъявить, а значит впереди суд, суд долгий. И за это время Иран может выстроить свою линию защиты.
Поэтому Тегеран начал кампанию дезинформации. И прежде всего поспешил возложить ответственность на Украину, бездоказательно заявив о «технических причинах катастрофы».
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Российские медиа начали распространять фейковую версию о якобы столкновении «Боинга» с американским дроном, что говорит о слаженных действиях двух диктаторских режимов.
Эти бараны сбили Малазийский Боинг в небе над Донбассом, потом придумали какого-то укр. лётчика, потом испанского авиадиспетчера….Всё оказалось фейками.
Голенища никак не поймут, что в век Интернета - всё тайное становится явным. Голландские следователи - при помощи того же самого Интернета, отследили весь маршрут движения Бука из воинск. части под Ростовом (все же фоткали, выкладывали в соц. сети, даже ефрейторы из группы сопровождения, имбецилы же).
А дальше - дело техники, вычислить конкретные ФИО, № воинск. части, № Бука и т.д. и т.п.
Теперь Иран. Небось, на кнопку нажимал наш «советник». Иранцы сами там на подхвате были, навряд ли они сами разбираются в нашем ПВО-оружии. У них 5 намазов в течении дня. Страна мулл.Хе-хе.
Всё как всегда. Или короче. Опять отличились бараны в голенищах. Для них стоимость человеческой жизни = 0. И стоимость своей жизни также = 0. А в ЧВГ «Вагнер» какие-то отбросы, судя по всему. Неумехи, раздолбаи. Противно.
Хе-хе.
Дядюшка Шу
@*****
·3 ч
Если вдруг у вас внезапно Самолет упал, разбился, И людей погибло много, А виновны вроде вы, Самописцы быстро спрячьте, Всё бульдозером сравняйте. Сразу всем тогда понятно - Вы здесь точно ни при чём!
Может только, что ребята-пилоты успели что то крикнуть, но суки-персы это повырезают, а посланные ЗЕ-товарищами "эксперты Авакова" на это закроют глаза.
Трюдо: літак збили ракетою !
Джонсон: ..ракетою !
Зеленський: хто я ?
🤔
Я думаю иранские товарищи сделали вывод из расийских ошибок!
Этот Боинг будет в очереди за МН-17?
Платить за убийства рашка, похоже , не будет никогда.
После катастрофы, единственный кто мог общаться с Ираном это Украина, в лице Зеленскага. Канада и США очень на это расчитывали и очень толсто намекали. Но криворожское Чмо, оно Чмо. Теперь оно Чмо не только в Украине и на Мацковии. Оно Чмо международного значения.