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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, За кордоном
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Все про:Іран (259) чорна скринька (8) розбиття (221)

 В Ірані почалося дослідження чорних скриньок літака МАУ, - глава Організації цивільної авіації Абедзаде

У Тегерані почалася робота за участю іранських та українських експертів із розшифровки обох чорних скриньок із борту літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який зазнав катастрофи в Ірані.

Про це керівник Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив у п'ятницю, 10 січня, в ефірі державного іранського телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Абедзаде, експерти працюють у лабораторії в аеропорту Мерабад у Тегерані. Завданням дослідників є отримання збережених даних польоту і звуків, записаних у кабіні пілотів, зокрема останніх слів пілота літака.

Абедзаде запевнив, що Іран має технічні можливості для оцінки даних чорних ящиків, але зазначив, що з українською стороною було узгоджено за необхідності використовувати інше програмне забезпечення та закордонні прилади. Також не виключається можливість передати чорні ящики для оцінки в інші країни.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169233
 
 
 Топ коментарі
 
Скорее выяснят, что по результатам изучения черных ящиков Боинг-737, окажется Фантомом Ф-4, который был сбит над Вьетнамом.
Вя суть этой экспертизы будет в том, что бы уничтожить все что сохранилось.
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Кацапи уже підтвердили, що то ракета. Своїм запереченням цього...
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Бубочку волнует когда он сможет доотдыхать .
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после длительного изучения черных ящиков иранские специалисты выяснили что самолёт сбили иранские ПВО.
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Скорее выяснят, что по результатам изучения черных ящиков Боинг-737, окажется Фантомом Ф-4, который был сбит над Вьетнамом.
Вя суть этой экспертизы будет в том, что бы уничтожить все что сохранилось.
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Я не довіряю українським експертам. Думаю будуть замітати сліди.
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Если первая ракета попала в кабину пилотов, то звуков там не будет.
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Будет информация, что все системы отлично работали.
И если это не НЛО, то явно ракета.
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так кабину и спрятали уже, все передатчики отключились на высоте мгновенно, это говорит о том что ракета шла на встречу.
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Кацапи уже підтвердили, що то ракета. Своїм запереченням цього...
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для бубочки сейчас самое главное все что угодно только,что бы самолет не сбили.
в противном случае возникнет вопрос:
почему он не запретил полеты над Тегераном. и будет ли он отвечать за смерти невинных людей?
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А какая страна до сбития запретила полёты над Тегераном?
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Закрытое небо над Ираном и Ираком: США перестали там летать еще до трагедии с самолетом МАУ
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США понятно почему, какая ещё, кроме США??
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а тебе мало?
был бы у нас главнокомандующий а не уклонист от армии-то он бы предвидя последствия сразу бы отменил полеты!
тебе "нулевка" этого не понять!
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Сам отвечу - больше никто. Все летали до и многие после, а трафик там плотный
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вначале нужно выяснить что делала сопля в том клоповнике, а потом всё станет ясно.
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за що воно буде відповідати ? якщо колись спробують притягнути до відповідальності то виявиться що в в нього довідка з психлікарні! і він ще раз посміється на 73% бидломаси !
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Марина Маринина
4 січня о 15:40 ·

Це аж ніяк не "комунікаційна невдача", просто зелений штірліц забув відстебнути парашут.
Гюльчатай відкрила лічіко.
І всі, хто має очі, вуха і здатність критично мислити, побачили за його кривлянням паяца чергове намагання намахати і так уже обдурений ним народ. Проте на цей раз ціна більша - існування України як незалежної держави.
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важнее обшивка , кресла , вся конструкция самолёта , которую так оперативно сгребли бульдозером ... там поражающий элемент - шрапнель , осколки
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Бубочку волнует когда он сможет доотдыхать .
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в конце месяца полетит в Давос отдыхать! В Ірані почалося дослідження чорних скриньок літака МАУ, - глава Організації цивільної авіації Абедзаде - Цензор.НЕТ 395
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Ага, бульдозеры уже все убрали. Школа РуSSo-фашистская сразу видно.
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Тегеран начал кампанию дезинформации относительно украинского «Боинга» Январь 10, 2020Без рубрикиКомментарии

Почему в Иране скрывают атаку на «Боинг» и почему мы не сможем предъявить в суде заявления Трюдо и других глав государств?
Этот вопрос и ответ на него изложил несколько минут назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
Главы ряда государств - США, Канады, Великобритании, Австралии, сделали заявления о том, что Иран сбил по ошибке наш самолет. Такая слаженность говорит о том, что это не агентурные данные. И это не данные спутниковой разведки - иначе снимки бы были сразу опубликованы.
В тему - Самолет МАУ сбит иранскими ПВО российской ракетой - Пентагон и разведка США
Данные о пуске двух ракет по украинскому «Боингу» распространила группа стран НАТО, которые являются участниками соглашения о глобальной системе радиоэлектронной разведки, известной как система «Эшелон».
«Эшелон» направлен на считывание и анализ всей возможной информации со всех видов телекоммуникационных систем во всем мире, системы наблюдения и прослушки устанавливаются как на спутниках, так и по возможности на оптико-волоконных каналах связи, на защищенных тоннелях. Аналитики обрабатывают терабайты данных ежеминутно. И в нужный момент это срабатывает.
Сможем ли мы это использовать? Нет.
1. «Эшелон» не хочет раскрывать свои источники, то есть на каком уровне и где они проникли в системы связи Ирана.
2. Далеко не всегда разговор может быть использован в суде и быть закреплен процессуально.
3. Глобально Украина уже участвует в обмене информацией с НАТО, но уровень доступа не высокий, нам наверняка предоставят выжимку информации, без детализации.
Почему Иран продолжает все отрицать?
1. «Боинг» был сбит военными военно-политической организацией Корпус стражей исламской революции. Они будут скрывать свою причастность к преступлению, и могут прямо влиять на любые органы власти в Иране.
КСИР - ударная сила в войне Ирана против США, и они будут скрывать причастность КСИР, иначе вместо войны командование КСИР должно будет отвечать перед судом. А война с США - один из инструментов иранской внешней политики, которая стремится к господству во всех странах Ближнего и Среднего Востока, где есть крупные шиитские общины.
2. Никто не хочет нести ответственность за преступление, поскольку впереди позорные разбирательства, выплата многомиллиардных компенсаций, которые будут иметь крайне негативное звучание в Иране. И ответственность за это должна упасть на руководство Корпуса стражей. Никто из генералов, конечно, не хочет отвечать.
КСИР в Иране - это как войска СС в нацистской Германии, или ФСБ в России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) - это государство в государстве, они могут делать все, что хотят.
3. Иран понимает, что прямых улик Запад пока не сможет предъявить, а значит впереди суд, суд долгий. И за это время Иран может выстроить свою линию защиты.
Поэтому Тегеран начал кампанию дезинформации. И прежде всего поспешил возложить ответственность на Украину, бездоказательно заявив о «технических причинах катастрофы».
В тему - Иран спешно сгребает бульдозером обломки самолета МАУ
Российские медиа начали распространять фейковую версию о якобы столкновении «Боинга» с американским дроном, что говорит о слаженных действиях двух диктаторских режимов.
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Херня фсё это! У нас своя система ИШАЛОН!
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ИЗ ИНТЕРНЕТОВ…….Русские голенища опять отличились, тьфу!
Эти бараны сбили Малазийский Боинг в небе над Донбассом, потом придумали какого-то укр. лётчика, потом испанского авиадиспетчера….Всё оказалось фейками.
Голенища никак не поймут, что в век Интернета - всё тайное становится явным. Голландские следователи - при помощи того же самого Интернета, отследили весь маршрут движения Бука из воинск. части под Ростовом (все же фоткали, выкладывали в соц. сети, даже ефрейторы из группы сопровождения, имбецилы же).
А дальше - дело техники, вычислить конкретные ФИО, № воинск. части, № Бука и т.д. и т.п.
Теперь Иран. Небось, на кнопку нажимал наш «советник». Иранцы сами там на подхвате были, навряд ли они сами разбираются в нашем ПВО-оружии. У них 5 намазов в течении дня. Страна мулл.Хе-хе.
Всё как всегда. Или короче. Опять отличились бараны в голенищах. Для них стоимость человеческой жизни = 0. И стоимость своей жизни также = 0. А в ЧВГ «Вагнер» какие-то отбросы, судя по всему. Неумехи, раздолбаи. Противно.
Хе-хе.
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Дядюшка Шу

@*****

·3 ч
Если вдруг у вас внезапно Самолет упал, разбился, И людей погибло много, А виновны вроде вы, Самописцы быстро спрячьте, Всё бульдозером сравняйте. Сразу всем тогда понятно - Вы здесь точно ни при чём!
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Я не спец и могу ошибаться, но шо скажут "черные ящики", кроме показаний приборов и наличие/отсутствие коммуникаций? Гораздо важнее элементы обшивки, которые иранцы не предоставили.
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Не то, что не предоставили, есть информация, что они сегодня все обломки со следами попаданий бульдозерами зарывали!!!!
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Там идет запись звука из кабины пилотов и салона. Если был взрыв - можно методом триангуляции определить мощность и место взрыва относительно самолета (внутри или снаружи). Далее если после взрыва не была полностью выведена из строя система записи звука и пилоты остались живы, то можно узнать еще как они отреагировали на взрыв, как они описали словами происходящее и т.д. Этого порой может быть достаточно чтобы определить причину катастрофы. Тем более что самолет падал несколько минут.
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А, что даст изучение записи этих ящиков - ракета взорвалась и все ящики потухли.
Может только, что ребята-пилоты успели что то крикнуть, но суки-персы это повырезают, а посланные ЗЕ-товарищами "эксперты Авакова" на это закроют глаза.
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Трамп: літак збили ракетою !
Трюдо: літак збили ракетою !
Джонсон: ..ракетою !
Зеленський: хто я ?
🤔
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а кто раньше начал расследоавние, эксперты или бкльдоеры?
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Следьі поражения ракетой скрьіть невозможно , поєтому не стоит паниковать раньше времени. Допуск наших єкспертов к расследованию - залог того , что сфальсифицировать его у Ирана не получится , при всем желании. Летом 2014 россияне еще не то вьідельівали с обломками Боинга и телами , даже из пушки БМП стреляли по кабине , чтобьі перевести стрелки на украинский штурмовик. Но , нашлись поражающие єлементьі ракетьі и их потуги обнулились.
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Поражающие элементы нашлись по расийскому недосмотру, хотя они даже все тела пропустили через спецморг...
Я думаю иранские товарищи сделали вывод из расийских ошибок!
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Скажи чей самолет? Коломойского. Что его сейчас больше волнует правда или компенсация ? Я думаю у иранцев найдутся аргументы чтобы убедить экспертов в своей невиновности. А бубочка прикроет.
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Если допустить, что это таки была ракета расейская, пущенная по их наводке иранцами- они ж любят везде воевать чужими руками. То что дальше?
Этот Боинг будет в очереди за МН-17?
Платить за убийства рашка, похоже , не будет никогда.
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Світове співтовариство надзвичайно лояльне до масових вбивць - із Сраліним і Гітлером вони теж довго гралися , доки не догралися .
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кацапи самі розголошують фейки про начебто їхню вину в збитті. Причому фейки навмисно шиті білими нитками. Усім ясно, і про це вже офіційно сказано не зливними бачками, а офіційними особами, що збили іранці випадково. Точка.
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Абезьянде,это не родич часом журнашлюхи Аскер в Заде,что интервью брала у Мыдвыдчука?
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Українські "експерти" можуть повернутися з Ірану українськими мільйонерами!
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Уникальность ситуации.
После катастрофы, единственный кто мог общаться с Ираном это Украина, в лице Зеленскага. Канада и США очень на это расчитывали и очень толсто намекали. Но криворожское Чмо, оно Чмо. Теперь оно Чмо не только в Украине и на Мацковии. Оно Чмо международного значения.
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Если всё действительно так как уверяет этот "Абедзаде" - могу поздравить всю "политэлиту" Украины и её представителей в виде "украинских экспертов" в комиссии по расследованию - все они вляпались в грандиозный международный скандал допустив вскрытие бортовых самописцев без присутствия экспертов завода-изготовителя Боинг!
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Друзі, заскочив сюди дихнути чистого повітря. Що твориться в ютюбі, це неможливо витримати. Кацапи засрали все, що тільки можна своїми брехливими коментами. Їхні ботоферми працюють і проти них нічого не можна протиставити. Сам же ютюб ні кує ні меле. Таке враження, що ти один воюєш проти ста. ((
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