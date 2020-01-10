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 МЗС РФ без розгляду повернув Україні ноту протесту з приводу візиту Путіна до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ Російської Федерації повернуло без розгляду ноту протесту Україні з приводу неузгодженого візиту президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим.

Про це повідомляється на сайті російського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Цю ноту, як і інші такі звернення, які надходять до нас, МЗС Росії повернув українській стороні без розгляду через відсутність підстав для протесту", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 січня Путін відвідав окупований Крим, де спостерігав за навчаннями, під час яких відбулися запуски крилатих ракет.

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з неузгодженим візитом Путіна в окупований Крим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169231
 
 
 Топ коментарі
 
Видимо надо ещё разок поздравить хуйло с Новым Годом ... МИД РФ без рассмотрения вернул Украине ноту протеста по поводу визита Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8341
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Польский Сейм принял резолюцию о том, что СССР виноват в начале Второй мировой войны, как и Германия
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Зе яку ноту направило? До, ре, мі?..
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Видимо надо ещё разок поздравить ***** с Новым Годом ...
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а шо ж вы хотели:
только с Новым Годом поздравили, а в жопу не целовали...
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Польский Сейм принял резолюцию о том, что СССР виноват в начале Второй мировой войны, как и Германия
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ахаха, ой. да ну? да совок и собственно азвязал войну, а усатый товарищ подставил Германию свою, хотя он и австрияк
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І шо? Ми тут до якого біса. Де ми, а де сесесер.
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Не недооценивай ситуацию. СССРv2 сейчас в строительстве. И строительство идет довольно серьезными темпами. Народ хотел в Швейцарию, а получит в лучшем случае "эпоху развитого социализма". Про худший вариант говорить не очень охота. Но так или иначе, ситуация плохая.
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Просветите, неуважаемая мордва, каким же образом идёт это строительство, и кто строит, ваше *****?
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Путин не любит пачкаться, он будет делать свою работу руками идиотов, коих оказалось больше, чем хотелось бы. И заметь, они даже не понимают, о чем речь.
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у музыкантов это называется - "до ре ми до ре до".
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ну и норм. уроды нам высрали такое "поздравление". и хорошо - скоты творят такое шо х.з. что делать надо
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Вот ЭТО - истинное "соболезнование" от Путлера... Поздравляем и дальше его с Новым Годом!
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І що на це відповість пристайка? Мабуть, зробить вигляд, що нічого не трапилось, або вибачиться
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Бубочка Оманский, а еще хочешь пацаловать пуйло???

Кстати, ждем твою реакцию на это, давай Оманский мародер, выступай.
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Те, кто сегодня оправдывает Зе "вы хотите, чтобы он за 8 месяцев сделал из Украины Швейцарию??"
- ответьте себе на вопросы:
- За 8 месяцев 2014 года вы хотели, чтобы из Украины сделали Швейцарию?
- Вы сами готовы были дать стране время, такое же, какое требуете для Зе?
- Вы помните, кто против нас воюет?
Вы ЗНАЕТЕ, что у нас война? Она для вас существует?
- Вы в своей собственной жизни прощаете своих обидчиков?
Вы слабак? Вы вечная жертва?
- Вы выбираете себе лидера, слабее, чем ваше руководство на работе. Глупее, чем ваш сосед. Мстительнее, чем ваша бывшая.
Что это? С вашей самооценкой что-то происходит?
- Что вы скажете, если из Украины не сделают Швейцарию и через 5 лет?
До каких пор вы готовы проводить эксперименты?
- Когда вы начнете с себя?
И кстати, вы уже ответили на главный вопрос "кто я?", заданный "величайшим лидером современности?

Мы знали, кто мы.Определяйтесь и вы. Не вечно же искать себя в этом мире?..
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Очередной пинок под сраку зелупному от =шефа=
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Навесні вода піде в Крим - це одна з умов Оманського договору.
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Ну в принципе после зе её можно опять перекрыть?
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Об ихнего ...уйло так не вытирают ноги, как о наше. Теперь вопрос: какое из двух ...уйлов более ...уйловое: наше или ихнее?
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А где заявление Президента (торчка), осуждающее незаконное посещение карликом-педофилом путиным оккупированной территории Украины - Крыма? Почему зеленая быдломасса позволяет ватным оленям вытирать об себя ноги?
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Вода в Крьім не пойдет , но вам лишь бьі пукнуть про зраду. Кремлю такое нравится...
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канешна не пайдьот. течением Банковую смьіть может...
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шо то у зебилов сначала года не ладится к чему все это
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У нас має місце не укріплення гривні, а система "МММ" вислюка-бени
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Наплевать на предсказуемую реакцию РФ , дело МИД направлять официальньіе нотьі протеста. Кстати , при Порошенко бьіло точно так же , но "зраду" никто не разгонял и Петра Алексеевича с лайном не смешивал. Что поменялось ?
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в рожу хоть бубачке, мирового уровня политику, зеленой соплей не плюнули?
гребаный стыд...
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Посылать и во всех соцсетях об этом информировать! Пусть падлу коробит и пох что он возвращает, зато весь Мир видит международного гопника. МЗС РФ без розгляду повернув Україні ноту протесту з приводу візиту Путіна до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1954
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Загнанных лошадей пристреливают, это общеизвестно.
А что принято делать с вислюками?
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Один воин за Крым и бьет хла
МЗС РФ без розгляду повернув Україні ноту протесту з приводу візиту Путіна до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6440«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму.
Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сумма требований с процентами составляет более $7 млрд.
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Жаль, очень жаль, что не рухнул тот мост, когда сраный карлик по нему ехал.
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А поздоровлення бубочки путєна з новим роком чом не повернули?
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А вот ноты Андрей Дещица ......ла.л ла..ла до сих пор звенят везде в мире..
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Одни ноту отправляют, другие возвращают...
Зато, все при деле!
Повадки какие-то еврейские, что в Киеве, что в Кремле. Совпадение?
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