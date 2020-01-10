 МЗС РФ без розгляду повернув Україні ноту протесту з приводу візиту Путіна до окупованого Криму

Про це повідомляється на сайті російського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Цю ноту, як і інші такі звернення, які надходять до нас, МЗС Росії повернув українській стороні без розгляду через відсутність підстав для протесту", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 січня Путін відвідав окупований Крим, де спостерігав за навчаннями, під час яких відбулися запуски крилатих ракет.

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з неузгодженим візитом Путіна в окупований Крим.