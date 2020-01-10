 МЗС РФ без розгляду повернув Україні ноту протесту з приводу візиту Путіна до окупованого Криму

Про це повідомляється на сайті російського МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"Цю ноту, як і інші такі звернення, які надходять до нас, МЗС Росії повернув українській стороні без розгляду через відсутність підстав для протесту", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, 9 січня Путін відвідав окупований Крим, де спостерігав за навчаннями, під час яких відбулися запуски крилатих ракет.
Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з неузгодженим візитом Путіна в окупований Крим.
только с Новым Годом поздравили, а в жопу не целовали...
Ля-ля-фа одиноки...
Кстати, ждем твою реакцию на это, давай Оманский мародер, выступай.
- ответьте себе на вопросы:
- За 8 месяцев 2014 года вы хотели, чтобы из Украины сделали Швейцарию?
- Вы сами готовы были дать стране время, такое же, какое требуете для Зе?
- Вы помните, кто против нас воюет?
Вы ЗНАЕТЕ, что у нас война? Она для вас существует?
- Вы в своей собственной жизни прощаете своих обидчиков?
Вы слабак? Вы вечная жертва?
- Вы выбираете себе лидера, слабее, чем ваше руководство на работе. Глупее, чем ваш сосед. Мстительнее, чем ваша бывшая.
Что это? С вашей самооценкой что-то происходит?
- Что вы скажете, если из Украины не сделают Швейцарию и через 5 лет?
До каких пор вы готовы проводить эксперименты?
- Когда вы начнете с себя?
И кстати, вы уже ответили на главный вопрос "кто я?", заданный "величайшим лидером современности?
Мы знали, кто мы.Определяйтесь и вы. Не вечно же искать себя в этом мире?..
гребаный стыд...
А что принято делать с вислюками?
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму.
Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сумма требований с процентами составляет более $7 млрд.
Зато, все при деле!
Повадки какие-то еврейские, что в Киеве, что в Кремле. Совпадение?