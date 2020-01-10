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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 Підстав звинувачувати Іран у катастрофі українського лайнера немає, - МЗС РФ

У Москві вважають, що пред'являти Ірану звинувачення в атаці на пасажирський лайнер української авіакомпанії МАУ було б передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Потрібно дати можливість фахівцям проаналізувати ситуацію і зробити певні висновки. Починати якісь ігри щонайменше негідно. Ніяких підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами", - сказав він.

Таким чином Рябков прокоментував слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про те, що літак міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою класу "земля - повітря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора хоче організувати спільну роботу слідчих семи країн щодо катастрофи МАУ в Ірані

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169228
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и готова позиция МИД Украины.
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Значит точно на пару с кацапами сбили Оснований обвинять Иран в катастрофе украинского лайнера нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3347
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И кто бы мог подумать, что мокши скажут что-то другое?
Или кто-то подумал?
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У бубочки тоже нет оснований обвинять союзников пуйла = надо просто перестать сбивать!

Підстав звинувачувати Іран у катастрофі українського лайнера немає, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7471
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После такого заявления МИД РФ готов поставить 10 против 1, что РФ замешана в этой катастрофе: скорее всего боевой расчет состоял из российских инструкторов, поэтому нельзя исключать версии что Россия не по ошибке, а сознательно сбила украинский самолет
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Ну вот. А мои посты где я говорю что они как были дикарями, так и остались ими, трут. Сельджуки, тюрки и пр. населяющие современный Иран, это не те легендарные персы.
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По ходу событий, в Иране стоит российское ПВО , которое может смотреть только гражданские самолеты .
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А що тут забула ця ординська ж...па? Страшно перед світовим товариством стало? НЕ вірю, гнидам. Перед богом? Так його у них ніколи й не було. Щезніть, прохіндеї...
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А ось і справжній винуватець нарисувався. Не витримали кацапи...
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Раз говорят, что нет, значит точно сами тоже замешаны.
Ещё ни разу не было, чтоб какая-то гадость обходилась без рашки.
Уже минимум два Боинга сбили . Плюс свои самолеты, дома взрывали
Рашка-страна террорист
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кацапский петушок закукарекал ,моника с открытым ртом сглотнула.Моника вообще большущая фигура на политической арене.Интересно еслибы составили рейтинг президентов мира по уму ,по патриотизму к своей стране ит.д какое место занялаб моника , думаю гдето первая с конца, гордитесь своим выбором , своим ************.
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і що и їм зробимо?
війну оголосимо?
персам та кацам.... хоча з кацами і так війна...... ой, не війна
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Зачем глупости повторять, есть установленные процедуры получения компенсации.
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та це троляка кацапська....в кожній темі сьогодні вже сиранула.
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Приляг и покемарь, ибо тебе нехорошо Підстав звинувачувати Іран у катастрофі українського лайнера немає, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7904
Мне то сбоку видно ибо тоже не оч. хорошо ся чувствую то)
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Слово в слово, что сказал Зеленский
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Может моника уже все и перетерла с кацапами, когда ее никак не могли дождаться с Омана
Надо ж было все быстренько порешать , не отходя от кассы.
И Иран спешно заметает следы, аж гай шумит.
Главное, отмазать рашку.
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Пора зрозуміти що з мордором і їх союзниками не треба мати справ.С літати туди і приймати їхні борти взагалі небезпечно!!!
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І тут РФ має рацію!!!! до складу комісії також мають бути введені спеціалісти з країни, ЧИЄЮ РАКЕТОЮ був збитий пасажирський літак!
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Проверяйте, сейчас ЗЕсепар шобла закудахтает то же самое.
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Тут есть несколько вариантов когда иран может перевести стрелки на рашу.
Если там дежурили рос. спецы, если эта хрень стояла на автоматическом режиме ну и ещё по мелочи.
Поэтому замес намечается крутой.
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Иран заявил, что будет подключать специалистов с России для прочтения информации с черных ящиков.
Не тех ли "специалистов", которые МН-17 занимались.
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Позиция торчка, завербованного в Омане кацапами и мид кацапстана идентичны. Совпадение? Не думаю..
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Кстати торчок "не заметил" посещение карликом-педофилом путиным оккупированного Крыма. Совпадение? Не думаю..
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соевые боты - это просто клиника. опускают рейтинг своего патрона ниже плинтуса.
Не останавливайтесь.
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Кстати все гавнотелеграмм-каналы (Резидент, Легитимный, Зе рада, Разведчик), которыми руководит Офис Президента засунули языки в жопу и молчат..А торчок уже 2 дня кукарекает бессвязный бред в стиле "дякую всим, дуже дякую". Сопадение? Не думаю...
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Пригадую ті часи, коли був збитий малазійський Боінг... Так сусіди північно-східні не забарилися звинуватити Україну, а тут ти бач як заверещали.
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просто на российском ЗРК "ТОР" стоит тупая (**...я) программа созданная , а вернее доработанная на автоматический режим.... московским концерном "Алмаз -Антей"..и Иран тут ничего поделать не мог)))
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Я вважаю що ти правий,в тому сенсі що комплекси стоять на чергуванні в авторежимі і комплекс сам визначає від кого йде загроза і дає команду на враження. І якщо це дійсно так, то всі хто придбав почнуть повертати парашастану всі їхні комплекси.Більш детальніше подивився на https://www.youtube.com/watch?v=5c9TYQOOkVg&t=10s
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Це "братан" українців-малоросів. Йому араби і місульмани брати, а ви раби вонючі. Вам все зрозуміло. І наш чосусь не визнавав версію про збиття літака. Весь прогресивний світ вважає, що може бути помилка війск Ірану і могли збити, а Іран і московія співають по мелодії свої слова.
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Це не помилка "військ Ірану" це недоліки програмного забеспечення російського ЗРК 9К331 «Тор-М1», які були продані РФ в Іран
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Мое личное мнение-все спустится на тормозах. Причин много: задействованы несколько групп влияния - Россия - Иран, Украина, США. И ноги растут еще с обстрела Сулеймани по приказу Трампа без согласования с Конгрессом. Пошла ответка от Ирана. Иран-друг России и Путина. Начался обстрел базы США. И погибли люди, много людей, не имеющих отношения к битве верхов. И после всех заявлений и видео о попадании ракеты в самолет вдруг заявление Помпео телеканалу Фох Государственный секретарь США Майк Помпео не исключает, что возможной причиной крушения украинского лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране являются механические неисправности, однако подчеркивает необходимость как можно быстрее выяснить истинную причину катастрофы.Источник: https://censor.net.ua/n3169165. То есть, вины Трампа изначально нет, а может и МАУ с Украиной виноваты, и президент Зеленский особых заявлений не делает: мир, дружба, жвачка
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раз пукинстан такое заявил, значит точно замешан в этом преступлении))
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