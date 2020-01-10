 Підстав звинувачувати Іран у катастрофі українського лайнера немає, - МЗС РФ

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
"Потрібно дати можливість фахівцям проаналізувати ситуацію і зробити певні висновки. Починати якісь ігри щонайменше негідно. Ніяких підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами", - сказав він.
Таким чином Рябков прокоментував слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про те, що літак міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою класу "земля - повітря".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У бубочки тоже нет оснований обвинять союзников пуйла = надо просто перестать сбивать!
Ещё ни разу не было, чтоб какая-то гадость обходилась без рашки.
Уже минимум два Боинга сбили . Плюс свои самолеты, дома взрывали
Рашка-страна террорист
війну оголосимо?
персам та кацам.... хоча з кацами і так війна...... ой, не війна
Мне то сбоку видно ибо тоже не оч. хорошо ся чувствую то)
Надо ж было все быстренько порешать , не отходя от кассы.
И Иран спешно заметает следы, аж гай шумит.
Главное, отмазать рашку.
Если там дежурили рос. спецы, если эта хрень стояла на автоматическом режиме ну и ещё по мелочи.
Поэтому замес намечается крутой.
Не тех ли "специалистов", которые МН-17 занимались.
Не останавливайтесь.