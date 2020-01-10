 Підстав звинувачувати Іран у катастрофі українського лайнера немає, - МЗС РФ

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Потрібно дати можливість фахівцям проаналізувати ситуацію і зробити певні висновки. Починати якісь ігри щонайменше негідно. Ніяких підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами", - сказав він.

Таким чином Рябков прокоментував слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про те, що літак міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою класу "земля - повітря".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.