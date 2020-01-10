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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (259) МАУ (88) Офіс генерального прокурора (6)

 Офіс Генпрокурора хоче організувати спільну роботу слідчих семи країн щодо катастрофи МАУ в Ірані

Офіс Генерального прокурора намагається організувати спільну роботу слідчих всіх держав, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі українського літака в Ірані.

Про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою відомства, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент вживаються всі заходи для дослідження обставин авіакатастрофи, зокрема Офіс Генерального прокурора вже звернувся до іноземних партнерів із проханням надати наявну інформацію, яка може сприяти розслідуванню. Крім того, вживаються заходи щодо організації спільної роботи слідчих держав, громадяни яких постраждали, з розслідування причин катастрофи", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також закликали утриматися від спекуляцій щодо досудового розслідування авіакатастрофи.

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"Ми закликаємо політиків, колишніх прокурорів без юридичної освіти та базових знань кримінального права та процесу утриматись від безсоромного піару на горі людей. Питання кваліфікації авіакатастрофи з точки зору кримінального права, визначення органу досудового розслідування, міжнародно-правова співпраця в цьому розслідуванні визначаються слідчими та прокурорами відповідно до закону та потреб слідства, а не пошуком миттєвої популярності, яка характерна для піар-політиків, далеких від юриспруденції", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169222
 
 
 Топ коментарі
 
Тут ви не праві. Дещо вони не тільки хочуть а й роблять Ось, наприклад ... Кабмин повысил зарплату Рябошапке до 93,6 тыс. грн. ДОКУМЕНТ
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Бізнес план зрозумілий.
Россія + 6.
Шоб нє свєтіть.
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Бізнес план зрозумілий.
Россія + 6.
Шоб нє свєтіть.
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рф мож ввести, бо має буківський досвід
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а вони вже встигли виразити свою окрему думку
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Так хочется всё и всех возглавить...
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прокуроры желают по разным странам поездить... и прочей чепухньой позанимацо...
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А Аваков с Зелемойским не пиарились на убийстве Шеремета?
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"Мы призываем... бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса Источник: https://censor.net.ua/n3169222
натяки негідні державної установи (хоча, у владі ж самі блазні), але з іншого боку, нешановний ю.луценко, будете таке жерти поки будете погоджуватись займатися не своєю справою.
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организаторы, блин!
пока вы там сорганизуетесь то все следы не то что трактором ...куры загребут...
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Уже.... Уже все загребли

Сегодня, 10 января, стало известно, что в Иране на месте крушения самолета компании МАУ Boeing-737 зачищают территорию.
Журналисты зафиксировали, как бульдозерами собирали крупные детали рухнувшего самолета, а потом вывозили мусор в неизвестном направлении.
Представителей служб безопасности Ирана на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей. Об этом сообщила журналист CBS.
Отмечается, что место крушения теперь доступно для всех желающих и там находится много людей, которые не являются представителями следственной комиссии.
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Дуже складно зібрати комісію з представниками країн, які мають різне законодавство.
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Ali Hasan, бачте в чому річ. не треба виголошувати про те, на чому на знаєтесь.
різне законодавство країн зовсім не впливає на створення міжнародних слідчих комісій.
створюються вони на підставі Статуту ООН та Конвенції 1907 року про мирне врегулювання міжнародних зіткнень.
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Я не говорив, що це неможливо. Написав - складно. Підтвердження вже є - недопускають нашу комісію. Зрозуміло?
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я вам так й написав - "різне (читайте - нацональне) законодавство країн (країн-учасників міжнародної слідчої групи) не має жодного значення для створення та роботи таких груп. ви ж посилалися саме на різність законодавства.
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Якщо формально, то ви праві. А фактично ця комісія буде буксувати саме завдяки різному законодавству. Ви шаріат і законодавство Канади не поєднаєте. А саме в такому ключі будуть суперечки в такій комісії, якщо її створять.
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Американская телекомпания CNN опубликовала новые детали катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране: согласно данным журналистов украинский самолет был сбит двумя залпами ракет российского производства.

Близкие к американской разведке источники утверждают, что самолет мог быть сбит двумя российскими ракетами SA-15.

Если на системах ПВО в Иране работали российские офицеры, то и ответственность за сбитый Боинг на ровне с Ираном должна нести РФ
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Лучше бы офис открыл и изучил внимательно Чикагскую конвенцию от 1944 года, все что касается инцидентов с гражданскими судами. В частности в ст. 26 говорится, что расследование проводится страной, на чьей территории произошла авиакатастрофа. А в данном случае Украина, Канада и страны, которые потеряли своих граждан могут запрашивать информацию, которую следователи проводящие расследования могут решить это ходатайство по существу. По окончанию расследования, эта страна направляет заключение о результатах расследования и причинах, что повлекли гибель людей. В данном случае имеется несколько вариантов принятия решения. Если к катастрофе привела ошибка пилотов, то производство закрывается в связи с их смертью. Если имел место теракт, то страной производящей расследование должны быть предприняты все меры к установлению виновных. Может произойти так, что в ходе следствия будет установлен факт, что в крушении виновны работники авиакомпании, обслуживающие борт и чьи действия находятся в прямой причинной связи с гибелью людей или выпустившие в рейс пилотов, которые не имеют опыта полета на данном направлении. Тогда получив такое заключение офис обязан возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц компании.
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Офис генпрокурора ХОЧЕТ организовать... А кабинет министров ХОЧЕТ поднять экономику на 40%. Кретины безрукие, вы только языком болтать умеете, что-то организовать вы не в состоянии. Вы даже уголовное дело по Шеремету сфальсифицировать не в состоянии, так чтобы белые нитки наружу не лезли. "Хотят" они. Лица неопределенной ориентации с негосударственными дипломами.
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Зеленський подзвонив лідеру Ірану та назвав його розбійником, звільнив з посади, вигнав з кімнати, наказав Баканову з ним розібратися та сказава "я ваш вирок". (c)

А потім прокинувся, став на коліна і сказав "дякую! Дуже дякую" (c)
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Украина стала чуть ли не единственным государством, которое усомнилось в версии ракетной атаки на свой же лайнер
Единственным официальным органом в мире, который сразу исключил версию нападения, чем фактически обвинил свою собственную страну, было украинское посольство в Иране. Единственным правоохранительным органом, который начал следствие по «нарушению правил безопасности авиадвижения», а не относительно взрыва, является Офис Генерального прокурора.
Единственным лидером государства, который называет ракетное нападение просто «одной из версий» даже после того, как лидеры ведущих государств мира объявили о наличии у них четких доказательств такой атаки, является президент Украины.
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Хтось вірить що вони здатні щось "організувати" крім фабрикації справ для віджиму власності?
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здається вчора десь обговорювали чому зеленське не закрило небо над Іраном для української авіації, висували різні версії, на кшталт збитків для коломойського й т. інш.

а як на мене ані зеленське, ані його, наділені владою, друзяки, просто були не в курсі про такий спосіб забезпечення безпеки громадян країни.
воно просто невіглас от і все пояснення.
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О ! про "піар-політиків,далеких від юриспруденції".Питання від профана: чому Рябокєпка одразу відкрив справу за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей),і вперто не бажає розглядати версію теракту (ст 258) ,і чи не пов'язане це з зустріччю Зєлєнского з русскімі в Омані (або москві) ?
А "заходи з дослідження обставин" ми вже бачимо:
Офіс Генпрокурора хоче організувати спільну роботу слідчих семи країн щодо катастрофи МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 4948
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"Мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей.Источник: https://censor.net.ua/n3169222

А высказать свое мнение клоунам, юристам-недоучкам и сбушникам "без базовых знаний уголовного права и процесса" вы, шакалы, не предлагаете?

Що ж маємо в реальності?
1. Єдиним офіційним органом у світі, котрий відразу виключив версію нападу, чим, фактично, звинуватив свою власну країну, було українське посольство в Ірані.
2. Єдиним правоохоронним органом, котрий почав слідство по «порушенню правил безпеки авіаруху», а не по терористичному акту, є Офіс Генерального прокурора України.
3. Єдиним лідером держави, котрий називає ракетний напад просто «однією з версій» навіть після того, як лідери провідних держав світу оголосили про наявність у них чітких доказів такої атаки, є президент України.
Ви собі як хочете, а я більше недолугістю чи недосвідченістю це пояснювати не можу.
Карл Волох﻿
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Богдана недоумки офисные сначала найдите
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