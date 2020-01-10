 Офіс Генпрокурора хоче організувати спільну роботу слідчих семи країн щодо катастрофи МАУ в Ірані

Про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою відомства, передає Цензор.НЕТ.
"На цей момент вживаються всі заходи для дослідження обставин авіакатастрофи, зокрема Офіс Генерального прокурора вже звернувся до іноземних партнерів із проханням надати наявну інформацію, яка може сприяти розслідуванню. Крім того, вживаються заходи щодо організації спільної роботи слідчих держав, громадяни яких постраждали, з розслідування причин катастрофи", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі також закликали утриматися від спекуляцій щодо досудового розслідування авіакатастрофи.
"Ми закликаємо політиків, колишніх прокурорів без юридичної освіти та базових знань кримінального права та процесу утриматись від безсоромного піару на горі людей. Питання кваліфікації авіакатастрофи з точки зору кримінального права, визначення органу досудового розслідування, міжнародно-правова співпраця в цьому розслідуванні визначаються слідчими та прокурорами відповідно до закону та потреб слідства, а не пошуком миттєвої популярності, яка характерна для піар-політиків, далеких від юриспруденції", - зазначають у відомстві.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Россія + 6.
Шоб нє свєтіть.
натяки негідні державної установи (хоча, у владі ж самі блазні), але з іншого боку, нешановний ю.луценко, будете таке жерти поки будете погоджуватись займатися не своєю справою.
пока вы там сорганизуетесь то все следы не то что трактором ...куры загребут...
Сегодня, 10 января, стало известно, что в Иране на месте крушения самолета компании МАУ Boeing-737 зачищают территорию.
Журналисты зафиксировали, как бульдозерами собирали крупные детали рухнувшего самолета, а потом вывозили мусор в неизвестном направлении.
Представителей служб безопасности Ирана на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей. Об этом сообщила журналист CBS.
Отмечается, что место крушения теперь доступно для всех желающих и там находится много людей, которые не являются представителями следственной комиссии.
різне законодавство країн зовсім не впливає на створення міжнародних слідчих комісій.
створюються вони на підставі Статуту ООН та Конвенції 1907 року про мирне врегулювання міжнародних зіткнень.
Близкие к американской разведке источники утверждают, что самолет мог быть сбит двумя российскими ракетами SA-15.
Если на системах ПВО в Иране работали российские офицеры, то и ответственность за сбитый Боинг на ровне с Ираном должна нести РФ
А потім прокинувся, став на коліна і сказав "дякую! Дуже дякую" (c)
Единственным официальным органом в мире, который сразу исключил версию нападения, чем фактически обвинил свою собственную страну, было украинское посольство в Иране. Единственным правоохранительным органом, который начал следствие по «нарушению правил безопасности авиадвижения», а не относительно взрыва, является Офис Генерального прокурора.
Единственным лидером государства, который называет ракетное нападение просто «одной из версий» даже после того, как лидеры ведущих государств мира объявили о наличии у них четких доказательств такой атаки, является президент Украины.
а як на мене ані зеленське, ані його, наділені владою, друзяки, просто були не в курсі про такий спосіб забезпечення безпеки громадян країни.
воно просто невіглас от і все пояснення.
А "заходи з дослідження обставин" ми вже бачимо:
А высказать свое мнение клоунам, юристам-недоучкам и сбушникам "без базовых знаний уголовного права и процесса" вы, шакалы, не предлагаете?
Що ж маємо в реальності?
1. Єдиним офіційним органом у світі, котрий відразу виключив версію нападу, чим, фактично, звинуватив свою власну країну, було українське посольство в Ірані.
2. Єдиним правоохоронним органом, котрий почав слідство по «порушенню правил безпеки авіаруху», а не по терористичному акту, є Офіс Генерального прокурора України.
3. Єдиним лідером держави, котрий називає ракетний напад просто «однією з версій» навіть після того, як лідери провідних держав світу оголосили про наявність у них чітких доказів такої атаки, є президент України.
Ви собі як хочете, а я більше недолугістю чи недосвідченістю це пояснювати не можу.
Карл Волох