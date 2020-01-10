 США готові запропонувати допомогу Україні в розслідуванні авіакатастрофи в Тегерані, - Помпео

Про це Помпео написав у своєму Twitter у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Поговорив із президентом України Зеленським, щоб висловити мої найглибші співчуття у зв'язку із загибеллю людей унаслідок трагічної катастрофи рейсу 752 "Українських міжнародних авіаліній". Ми - з Україною і готові запропонувати нашу підтримку і допомогу в проведенні розслідування", - написав він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
США страна изготовитель боингов.
Не неси чушь.
высосешь.
Лучше бы офис открыл и изучил внимательно Чикагскую конвенцию от 1944 года, все что касается инцидентов с гражданскими судами. В частности в ст. 26 говорится, что расследование проводится страной, на чьей территории произошла авиакатастрофа. А в данном случае Украина, Канада и страны, которые потеряли своих граждан могут запрашивать информацию, которую следователи проводящие расследования могут решить это ходатайство по существу. По окончанию расследования, эта страна направляет заключение о результатах расследования и причинах, что повлекли гибель людей. В данном случае имеется несколько вариантов принятия решения. Если к катастрофе привела ошибка пилотов, то производство закрывается в связи с их смертью. Если имел место теракт, то страной производящей расследование должны быть предприняты все меры к установлению виновных. Может произойти так, что в ходе следствия будет установлен факт, что в крушении виновны работники авиакомпании, обслуживающие борт и чьи действия находятся в прямой причинной связи с гибелью людей или выпустившие в рейс пилотов, которые не имеют опыта полета на данном направлении. Тогда получив такое заключение офис обязан возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц компании.
10.01.2020 16:21
Пожалейте ОСТАНОВИТЕЛЯ ВОЙН!!!)))
Ху.вая Попасная @hu_popa 2 ч.2 часа назад
Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться за что угодно.
Станислав Ежи Лец
До слез...
Это же надо было так засунуть свою голую клоунскую жопу в пчелиный улий...
США убивають головного військового Ірану, головного бойовика ГРУ Соломоні, приховують своїх солдат у бункерах.
Москва у відповідь вцілляє у пустий американський ангар, де ********** залишки пального.
Проходить година. Жоден НАТІвець не висовує носа на усьому Близькому Сході, лише злітає з аеродрому український цивільний літак, літак держави, особливого союзника США.
Москва його збиває і назавтра Дональд Трамп оголошує, що літак збила не Москва, а Іран, НЕНАВМИСНЕ.
Я бажаю, щоб ненавимсне завтра Москва збила літак з Дональдом Трампом на борту.
Я вже бачу, як вибудували США військове співробітництво з Україною.
З такими друзями-- краще вже з ворогами....
Н.В.Гоголь.
США убивають головного військового Ірану, головного бойовика ГРУ Соломоні, приховують своїх солдат у бункерах.
Москва у відповідь вцілляє у пустий американський ангар, де ********** залишки пального.
Проходить година. Жоден НАТІвець не висовує носа на усьому Близькому Сході, лише злітає з аеродрому український цивільний літак, літак держави, особливого союзника США.
Москва його збиває і назавтра Дональд Трамп оголошує, що літак збила не Москва, а Іран, НЕНАВМИСНЕ.
Я бажаю, щоб ненавимсне завтра Москва збила літак з Дональдом Трампом на борту.
Я вже бачу, як вибудували США військове співробітництво з Україною.
З такими друзями-- краще вже з ворогами......
Хтось в це повірить?
Найкраще - за допомогою поромів без дна.