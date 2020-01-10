 США готові запропонувати допомогу Україні в розслідуванні авіакатастрофи в Тегерані, - Помпео

Про це Помпео написав у своєму Twitter у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом України Зеленським, щоб висловити мої найглибші співчуття у зв'язку із загибеллю людей унаслідок трагічної катастрофи рейсу 752 "Українських міжнародних авіаліній". Ми - з Україною і готові запропонувати нашу підтримку і допомогу в проведенні розслідування", - написав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.