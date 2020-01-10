EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  5582  45
Матеріали за темою:
Все про:безпілотник (431) поранення (1605) Донбас (12906) втрати (1529) операція Об'єднаних сил (1946)

 Трьох українських військових поранено через вибух безпілотника бойовиків на Донбасі, - штаб ООС

В одного захисника України - множинні осколкові поранення, ще у двох - акубаротравми. Усіх трьох уже доставили в госпіталь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"За уточненими даними, бойові втрати Об'єднаних сил за минулу добу, 9 січня, становлять 5 військовослужбовців. Поранень та бойових травм зазнали четверо з них. Один воїн, на жаль, загинув", - сказано в повідомленні.

Факт поранення трьох військовослужбовців було підтверджено після з'ясування всіх обставин події.

"Стало відомо, що внаслідок вибуху ворожого БПЛА поблизу наших позицій один український захисник зазнав множинних осколкових поранень та ще двоє - акубаротравм", - повідомили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб

Зараз поранені військові перебувають у військово-лікувальних закладах, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Трьох українських військових поранено через вибух безпілотника бойовиків на Донбасі, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169215
 
 
 Топ коментарі
 
"Зеленкий мир" оказался более кр@вавым, чем "война Порошенко",
За первые дни января в Золотом (там где отвели войска) - уже убитые и 8 раненых. И обстрелы.
"Вернуться на позиции" войскам никто не приказал - хотя и президент и Пристайко ВРАЛИ 2 месяца назад, что "если что - наши войска легко займут оставленные позиции".
Зачем мы отступили в Золотом?
Такое ощущение, что мы это сделали затем, чтобы Зеля смог встретиться в нормандии со своим кумиром - а потом сделать ему новогодний подарок.
Отдать ВСЕХ беркутовцев-уб&йц майдановцев, около сотни терр@ристов-уб&йц - а в обмен оставить в российских тюрмах несколько сотен наших бойцов. И около сотни кырымлы.
Такой вот он, обмен "всех на всех",
Не все то золото, что блестит.
И не все что вам обещают зеленые - правда.
Вернее, ВСЕ что вам обещают зеленые - НЕправда.
Доказано их действиями
 показати весь коментар
 
Не качайте яхту нашего ОМАНСКОГО гастралера!
Це при барыге были потери...
Просто надо перестать стрелять...и отойти до Львова!
 показати весь коментар
 
Забули написати, що зіткнення відбулось в "зоні розведення".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Зеленкий мир" оказался более кр@вавым, чем "война Порошенко",
За первые дни января в Золотом (там где отвели войска) - уже убитые и 8 раненых. И обстрелы.
"Вернуться на позиции" войскам никто не приказал - хотя и президент и Пристайко ВРАЛИ 2 месяца назад, что "если что - наши войска легко займут оставленные позиции".
Зачем мы отступили в Золотом?
Такое ощущение, что мы это сделали затем, чтобы Зеля смог встретиться в нормандии со своим кумиром - а потом сделать ему новогодний подарок.
Отдать ВСЕХ беркутовцев-уб&йц майдановцев, около сотни терр@ристов-уб&йц - а в обмен оставить в российских тюрмах несколько сотен наших бойцов. И около сотни кырымлы.
Такой вот он, обмен "всех на всех",
Не все то золото, что блестит.
И не все что вам обещают зеленые - правда.
Вернее, ВСЕ что вам обещают зеленые - НЕправда.
Доказано их действиями
 показати весь коментар
 
 
а некуда возвращаться..так как позиции разобрали(блиндажи разобрали а окопы зарыли)
 показати весь коментар
 
 
Шо-то зебилу всё мало и мало...- ввел в ПАСЕ рашистов, нормалёк..., Освободил террористов и убийц граждан Украины(тоже ведь не за бесплатно), начал торговать с окупантами..., а теперь ещё и на крови зарабатывает,- как тот барыга...
 показати весь коментар
 
 
Забули написати, що зіткнення відбулось в "зоні розведення".
 показати весь коментар
 
 
Не качайте яхту нашего ОМАНСКОГО гастралера!
Це при барыге были потери...
Просто надо перестать стрелять...и отойти до Львова!
 показати весь коментар
 
 
Давайте називати речі своїми іменами - не Оманський, а Кремлівський Віслюк
 показати весь коментар
 
 
главное пиристать стрилять, да - зебилы?
 показати весь коментар
 
 
при Порохе наши работали на упреждение,
а сейчас расписываются что не будут открывать огонь
 показати весь коментар
 
 
Ща Бакланов с Куршавеля вернется...и разберется с чертами...в госпитале...
 показати весь коментар
 
 
Вони ж розумні. Вони ж за дурака не проголосували б.
 показати весь коментар
 
 
Були МАРОДЕРИ........непотопляємі, бо пахан при владі. Тепер ще побачимо! Рано свистіть..... Непросто, звісно, получається.... Но і часу мало ще.....Курчат по осені рахувати б у д е м о!
 показати весь коментар
 
 
Осінь уже пройшла. Другий місяць зими іде.
;Дайтє бубачкє 100 днєй;?
 показати весь коментар
 
 
Вася, витри зелене гівно з писка. Тобі за півроку ще не розвиднілося?
 показати весь коментар
 
 
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi6 годФронтові медики і бойові побратими поранених військовослужбовців просять розпоширення інформації ! Прес центр ООС навмисно пише НЕПРАВДУ!
Вчора 9 січня загинув воїн . Він був вкрай важко поранений в районі Красногорівки, фронтові медики довезли його до стабілізаційного пункту лікарні, госпітальні лікарі намагалися реанімувати молодого героя, але...
Вчора в районі Павлополя поранений боєць, виконувавший бойове завдання.
Над Широкіно вчора літали ворожі квадрокоптири, один з них знизився і зкинув вибуховий пристрій, важкопоранений сержант і два бійця отримали контузії .
9 січня один герой загинув за Україну і чотирьох поранено !!!!!
#Війна
 показати весь коментар
 
 
Вчера зебилы здесь с пеной у рта на всех кидались , что корчинская врёт Уроды
 показати весь коментар
 
 
Хочу повторити древню істину - якщо хочеш миру, то готуйся до війни. Зелебобік хотів винайти нову формулу "Хочеш миру - перестань стріляти". Дива не сталось, стався черговий удар граблів по лобу.
 показати весь коментар
 
 
Та там тренд: «Галіцаі поссорілі нас с Рассієй.»
 показати весь коментар
 
 
В ночь с 9 на 10 января в областную больницу имени Мечникова доставили тяжело раненного украинского защитника. Минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ранение грудной клетки и брюшной стенки. Контузия с проникающим ранением в угол левого глаза, ранение правого глаза. Очень пострадали кисти рук. Подключенного к аппарату ИВЛ, 46-летнего сержанта ВСУ сразу же доставили в больницу Мечникова, где его ждала длинная и тяжелая ночь в операционной.
«Тяжелое ранение, обстоятельств не помнит. По данным меддокументации - минно-взрывное ранение в поселке Широкино. Кровопотеря, крайне тяжелый. В Мариуполе в госпитале его состояние временно удалось стабилизировать. Срочно подан в операционную. Всю ночь врачи боролись за спасение бойца», - написал на своей странице в Facebook главврач больницы имени Мечникова. - Сергей Рыженко, - В операционной боец провел всю ночь. Ночь, длинною в жизнь! И вот утром, в 8:00, он задышал сам. Мы искренне верим в стойкость Героя - он обязательно поправиться. Вся Украина тем временем тихонько за него молится"

Трьох українських військових поранено через вибух безпілотника бойовиків на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 224
 показати весь коментар
 
 
БУБОЧКА УСТАЛ, НЕ ЗНАЕТ УЖЕ ЗА ЧТО ХВАТАТСЯ....
 показати весь коментар
 
 
На это ещё "молодой" Лукашенко жаловался "Только взялся за яйца, молоко пропало"...
 показати весь коментар
 
 
Заявление выглядит неадекватным:

"Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - сообщили в штабе.

Источник: https://censor.net.ua/n3169215

Беспилотник взорвался в воздухе?, на земле? или он что-то, что взорвалось уже на земле, сбросил на наши позиции?
 показати весь коментар
 
 
А бубочці до лампочки. Він зареєструвався на всесвітньому економічному форумі в Давосі, скоро летить.
 показати весь коментар
 
 
Алла,
В последнее время все(!) заявления «штаба» - неадекватны=>враньё на враньё и враньём погоняет.........
 показати весь коментар
 
 
Одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
 показати весь коментар
 
 
Сбить летящую муху из винтовки

В 2010 году бундесвер принял решение о приобретении системы ближней защиты NBS C-RAM или MANTIS («Богомол»), предназначенной в первую очередь для обороны полевых лагерей от террористических атак с использованием неуправляемых ракет, минометов, и снарядов.
База - 35 мм пушка
 показати весь коментар
 
 
Alex Rozhenko
А фамилии будут? А то вдруг это обычный вброс от Корчинского, наподобие того что Зеленский летал самолетом в Москву. По тактике "не подтвердится - ну и ладно, давай следующую зраду, осадочек то остался".
09.01.2020 23:01
ОтветитьМне нравится 4
Вчера эта мокша и любитель зе рассказывал
 показати весь коментар
 
 
Одужуйте, захисники. Зараз до вас нікому немає діла, влада іншими справа займається, вона - відпочиває від відпочинку.
 показати весь коментар
 
 
А как же обицянка Янелоха Оманского "нада проста перестать стрелять" Трьох українських військових поранено через вибух безпілотника бойовиків на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2059
 показати весь коментар
 
 
Выздоровления нашим воинам!Каждая потеря -вина командования.Потому и скрывают потери.Не работают над ошибками.И Патриоты -тоже.Израиль помимо Железного купола начал применять лазерное оружие против снарядов и беспилотников.Его разместят на границе с Газой.А чем мы можем похвастаться? Прошло 5,.5 года от начала оккупации.Где наши доробки?.Возможно и нам можно применять зенитные снаряды с управляемым подрывом,когда беспилотник просто превращается в решето?Американцы грохнули иранца точно в глаз. осталось только печатка на руке для идентификации.
 показати весь коментар
 
Короче - с Новым Годом, ***** *****вич, счастья, здоровья и успехов во все начинаниях!
Подпись - Зебил Ослович Оманский............
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору