 Трьох українських військових поранено через вибух безпілотника бойовиків на Донбасі, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"За уточненими даними, бойові втрати Об'єднаних сил за минулу добу, 9 січня, становлять 5 військовослужбовців. Поранень та бойових травм зазнали четверо з них. Один воїн, на жаль, загинув", - сказано в повідомленні.
Факт поранення трьох військовослужбовців було підтверджено після з'ясування всіх обставин події.
"Стало відомо, що внаслідок вибуху ворожого БПЛА поблизу наших позицій один український захисник зазнав множинних осколкових поранень та ще двоє - акубаротравм", - повідомили в штабі.
Зараз поранені військові перебувають у військово-лікувальних закладах, де їм надається кваліфікована медична допомога.
За первые дни января в Золотом (там где отвели войска) - уже убитые и 8 раненых. И обстрелы.
"Вернуться на позиции" войскам никто не приказал - хотя и президент и Пристайко ВРАЛИ 2 месяца назад, что "если что - наши войска легко займут оставленные позиции".
Зачем мы отступили в Золотом?
Такое ощущение, что мы это сделали затем, чтобы Зеля смог встретиться в нормандии со своим кумиром - а потом сделать ему новогодний подарок.
Отдать ВСЕХ беркутовцев-уб&йц майдановцев, около сотни терр@ристов-уб&йц - а в обмен оставить в российских тюрмах несколько сотен наших бойцов. И около сотни кырымлы.
Такой вот он, обмен "всех на всех",
Не все то золото, что блестит.
И не все что вам обещают зеленые - правда.
Вернее, ВСЕ что вам обещают зеленые - НЕправда.
Доказано их действиями
Це при барыге были потери...
Просто надо перестать стрелять...и отойти до Львова!
а сейчас расписываются что не будут открывать огонь
;Дайтє бубачкє 100 днєй;?
Вчора 9 січня загинув воїн . Він був вкрай важко поранений в районі Красногорівки, фронтові медики довезли його до стабілізаційного пункту лікарні, госпітальні лікарі намагалися реанімувати молодого героя, але...
Вчора в районі Павлополя поранений боєць, виконувавший бойове завдання.
Над Широкіно вчора літали ворожі квадрокоптири, один з них знизився і зкинув вибуховий пристрій, важкопоранений сержант і два бійця отримали контузії .
9 січня один герой загинув за Україну і чотирьох поранено !!!!!
#Війна
«Тяжелое ранение, обстоятельств не помнит. По данным меддокументации - минно-взрывное ранение в поселке Широкино. Кровопотеря, крайне тяжелый. В Мариуполе в госпитале его состояние временно удалось стабилизировать. Срочно подан в операционную. Всю ночь врачи боролись за спасение бойца», - написал на своей странице в Facebook главврач больницы имени Мечникова. - Сергей Рыженко, - В операционной боец провел всю ночь. Ночь, длинною в жизнь! И вот утром, в 8:00, он задышал сам. Мы искренне верим в стойкость Героя - он обязательно поправиться. Вся Украина тем временем тихонько за него молится"
"Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - сообщили в штабе.
Источник: https://censor.net.ua/n3169215
Беспилотник взорвался в воздухе?, на земле? или он что-то, что взорвалось уже на земле, сбросил на наши позиции?
В последнее время все(!) заявления «штаба» - неадекватны=>враньё на враньё и враньём погоняет.........
В 2010 году бундесвер принял решение о приобретении системы ближней защиты NBS C-RAM или MANTIS («Богомол»), предназначенной в первую очередь для обороны полевых лагерей от террористических атак с использованием неуправляемых ракет, минометов, и снарядов.
База - 35 мм пушка
А фамилии будут? А то вдруг это обычный вброс от Корчинского, наподобие того что Зеленский летал самолетом в Москву. По тактике "не подтвердится - ну и ладно, давай следующую зраду, осадочек то остался".
09.01.2020 23:01
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Вчера эта мокша и любитель зе рассказывал
Подпись - Зебил Ослович Оманский............