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 Політика України, Суспільство
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Все про:конкурс (512) ДБР (762)

 Конкурс на посади заступників глави ДБР відбудеться за участю міжнародних спостерігачів

На запрошення т.в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової сьогодні в засіданні Комісії з відбору кандидатів на посади першого заступника і заступників директора ДБР візьме участь Томас Фланаган, старший радник з питань правової реформи Консультативної місії Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

В ході зустрічі Венедіктова позначила низку викликів, які зараз стоять перед Бюро. Серед них - проведення аудиту роботи ДБР (в тому числі організаційно-функціонального), переведення в ДБР слідчих Генеральної прокуратури України, які займалися розслідуванням справ Майдану.

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Крім того, обговорювалося проведення конкурсу на заміщення посад першого заступника та заступників директора ДБР, невідкладний запуск роботи Ради громадського контролю при ДБР, формування дисциплінарної комісії Бюро, оперативних підрозділів та підвищення рівня роботи із зверненнями та прийомом громадян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169212
 
 
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безнадежное это дело...из этого роя уже ничо не получится.
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Вот интересно - первый зам и просто зам будут любителями: "Майбахов", дорогих часов, "хатынок" в тройку этажей среди природы чудной, как родной так и экзотической и т.д. ???? Судя по тому, что Президент на велосипеде ездит только в кинофильме для "заманухи" электората, такая вероятность развития событий более чем реальна...
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Из тех приближенных, которые успели впрыгнуть в нарисованный подругой Портонова Венедиктовой празднично-выходной период с 30 декабря по 3 января с пакетами документов?
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документи на конкурс подали тільки ті, кого хотіли призначити; не більше, і не менше.
Інші - не встигли зібрати довідок. А, якщо встигли - то їх не прийняли "через недоліки".
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международных наблюдателей из днр и лнр
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