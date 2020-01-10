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 Політика України, За кордоном
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Все про:компенсації (152) Крим (7014) окупація (2142) Швейцарія (96)

 Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити понад $80 млн українським компаніям за збитки після окупації Криму

Федеральний суд Швейцарії відхилив апеляцію Росії на рішення арбітражу в Женеві, згідно з яким Росія має виплатити понад $80 млн як компенсацію за збитки внаслідок окупації Криму РФ, повідомляє швейцарський портал SWI swissinfo.ch.

"Федеральний суд Швейцарії залишив чинним рішення арбітражу в Женеві, який зобов'язав Росію виплатити 80 мільйонів швейцарських франків, або близько $82,1 млн, 12-ти українським компаніям як компенсацію за збитки, завдані їм внаслідок конфіскації їхніх активів у Криму після окупації півострова Росією навесні 2014 року", - йдеться в повідомленні, опублікованому ресурсом у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що два відповідні судові рішення були опубліковані в четвер - суд відхилив апеляції російської держави у зв'язку з рішеннями, ухваленими Міжнародним арбітражним судом у Женеві у квітні 2019 року. Наприклад, в одній з апеляцій Росія стверджувала, що женевський судовий орган не підходить для ухвалення рішення у цій справі, оскільки тим самим він визначає статус Криму. Також Москва назвала непридатними аргументи українських фірм, які стверджували, що вони в цьому випадку підпадають під дію Угоди між Урядом РФ і Кабінетом міністрів України про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року. Згідно з цим документом, Україна і РФ не мають експропріювати інвестиції, вкладені інвесторами іншої країни, без своєчасної виплати справедливої ​​компенсації.

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Ресурс зазначає, що в 2015 році до Постійної палати третейського суду в Гаазі за відшкодуванням збитків звернулися 12 українських компаній, зокрема "Укрнафта", що подала перший позов, та ще 11 українських підприємств, які подали другий позов. Частина цих компаній була раніше пов'язана з групою компаній Ігоря Коломойського. Палата призначила двох арбітрів, а ті обрали головою своєї групи Габріель Кауфманн-Колер із Женеви, тому розгляд перенесли до Швейцарії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169211
 
   
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А самой стране убытки не нанесли ? А ее гражданам,лишив их свободно посещать ? А миллионы детей,которые не смогли оздоровиться в детских лагерях ? Я могу еще 1000 томов написать убытков.
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ДАК ЭТО И ЕСТЬ ПРЕЦИНДЕНТ!!! НА КОТОРЫЙ НУЖНО ОПИРАТСЯ ПРИ ПОЗЫВЕ К ПАРАШЕ ВСЕМ КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНОЙ.
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Сумма подозрительно похожа на офигенно возросший товарооборот с Оманом, который отметил Бубочка на встрече с мужиком в чалме в оманском ресторане.
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"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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Так теперь эти предприятия уже не Украина? Оплачено ведь. Хотя не факт, что будет оплачено.
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