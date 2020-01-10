 Тіла загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані направлено на аналіз ДНК, - Іран

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив глава організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.
За його словами, останки жертв авіакатастрофи в середу було відправлено в судово-медичну лабораторію для аналізу ДНК.
Алі Абедзаде додав, що частини українського літака були витягнуті з місця аварії та відвезені для розслідування.
"Великі і маленькі частини літака були зібрані й доставлені в ангар для реконструкції літака і розслідування причин аварії", - сказав Абедзаде.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Бо наш ОМанский гастралер этого не переживет...
"В четверг, 9 января, в зоне проведения ООС на Донбассе был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который подозревается в сотрудничестве с боевиками и мог быть причастен к катастрофе самолета MH-17." - https://apostrophe.ua/news/society/2020-01-10/na-donbasse-zaderzhali-boevika-prichastnogo-k-katastrofe-mh17-opublikovany-foto/185180
В заявлении компании говорится, что речь идёт о мере предосторожности. Решение о том, возобновятся ли рейсы в столицу Ирана, будет принято позднее с учётом обстоятельств.
О решении было объявлено на следующий день после того, как ряд СМИ со ссылкой на источники в разведке США и других стран, а затем и лидеры Канады и Великобритании заявили о том, что "Боинг" украинской авиакомпании, разбившийся 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, предположительно был сбит иранской ракетой.
Вечером в четверг, в считаные минуты после того, как появились сообщения о ракете и видео её предполагаемого попадания в самолёт, лайнер Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в Тегеран, развернулся над Румынией и вернулся в Германию. - https://www.svoboda.org/a/30370323.html
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А висновки будуть ті, які потрібні іранцям