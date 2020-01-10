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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (259) МАУ (88)

 Тіла загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані направлено на аналіз ДНК, - Іран

Тіла жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані направлено в лабораторію на аналіз ДНК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив глава організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

За його словами, останки жертв авіакатастрофи в середу було відправлено в судово-медичну лабораторію для аналізу ДНК.

Алі Абедзаде додав, що частини українського літака були витягнуті з місця аварії та відвезені для розслідування.

"Великі і маленькі частини літака були зібрані й доставлені в ангар для реконструкції літака і розслідування причин аварії", - сказав Абедзаде.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа літака в Ірані не має бути політизована, - Фріз наполягає на створенні міжнародної слідчої комісії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169205
 
 
 Топ коментарі
 
А шрапнель с тел уже извлекли?
Бо наш ОМанский гастралер этого не переживет...
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Вже чекаю як зелені будуть переконувати, що лише комісія створена Іраном має право щось розслідувати, а канадійці ніхто і звати їх ніяк. А Зе особисто домовився, щоб наших спеців пустили в Іран, тож лише нам можна вірити.
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А шрапнель с тел уже извлекли?
Бо наш ОМанский гастралер этого не переживет...
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Єрмак і Зеля мають шанс вислужитись перед Х**лом:


"В четверг, 9 января, в зоне проведения ООС на Донбассе был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который подозревается в сотрудничестве с боевиками и мог быть причастен к катастрофе самолета MH-17." - https://apostrophe.ua/news/society/2020-01-10/na-donbasse-zaderzhali-boevika-prichastnogo-k-katastrofe-mh17-opublikovany-foto/185180
Тіла загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані направлено на аналіз ДНК, - Іран - Цензор.НЕТ 3663
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Зеленая сопливая жаба его отпустит, не переживайте.
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Вже чекаю як зелені будуть переконувати, що лише комісія створена Іраном має право щось розслідувати, а канадійці ніхто і звати їх ніяк. А Зе особисто домовився, щоб наших спеців пустили в Іран, тож лише нам можна вірити.
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Тобто комісію Авакова просто послали ...
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Коломойскому из бюджета возместят потерю Боинга.
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і іранцям вартість збитої літаком ракети ще не забудьте.
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ирано-кацапы учтут опыт мн17 и стирильно обработают тела.... .
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Германская авиакомпания Lufthansa в пятницу объявила об отмене всех своих рейсов в Тегеран до 20 января включительно в связи с "неопределенной ситуацией" в сфере безопасности воздушного пространства над иранской столицей.
В заявлении компании говорится, что речь идёт о мере предосторожности. Решение о том, возобновятся ли рейсы в столицу Ирана, будет принято позднее с учётом обстоятельств.
О решении было объявлено на следующий день после того, как ряд СМИ со ссылкой на источники в разведке США и других стран, а затем и лидеры Канады и Великобритании заявили о том, что "Боинг" украинской авиакомпании, разбившийся 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, предположительно был сбит иранской ракетой.
Вечером в четверг, в считаные минуты после того, как появились сообщения о ракете и видео её предполагаемого попадания в самолёт, лайнер Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в Тегеран, развернулся над Румынией и вернулся в Германию. - https://www.svoboda.org/a/30370323.html
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"Большие и маленькие части разбившегося самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета и расследования причин крушения", - сказал Абедзаде. Источник: https://censor.net.ua/n3169205
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А висновки будуть ті, які потрібні іранцям Тіла загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані направлено на аналіз ДНК, - Іран - Цензор.НЕТ 5892
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