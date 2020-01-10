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 Події, Київські новини
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 Сантехнік виявив тіла трьох чоловіків у житловому будинку на столичній Оболоні, - поліція. ФОТО

Поліція встановлює обставини смерті трьох чоловіків на столичній Оболоні. Тіла невідомих виявив сантехнік, який прийшов у підвал житлового будинку для проведення ремонтних робіт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Близько 11:30 до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у підвалі будинку на вулиці Маршала Малиновського виявлено тіла трьох чоловіків. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, судово-медичний експерт та представники інших профільних служб.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії. За попередніми даними судово-медичного експерта, що оглядав тіла померлих на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини смерті чоловіків встановить судово-медична експертиза.

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Сантехнік виявив тіла трьох чоловіків у житловому будинку на столичній Оболоні, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Зібрані матеріали за цим фактом зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.

Нагадаємо, тіла двох дівчат 2000 і 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.

Сантехнік виявив тіла трьох чоловіків у житловому будинку на столичній Оболоні, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169195
 
 
 Топ коментарі
 
скорее всего. бухнули какой-то дряни и окочурились.
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скорее всего. бухнули какой-то дряни и окочурились.
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Дети подземелья ,может в год крысы не поделили с последними сферы влияния ... Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция - Цензор.НЕТ 1985
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Харя,признаков насильственной смерти нет, твои собутыльники метанолили или передоз ...
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Так у тебя и признаков ума нет Сантехнік виявив тіла трьох чоловіків у житловому будинку на столичній Оболоні, - поліція - Цензор.НЕТ 558тут уж ничего не попишешь .. Сантехнік виявив тіла трьох чоловіків у житловому будинку на столичній Оболоні, - поліція - Цензор.НЕТ 1880
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Несчастный случай? Хотя больше похоже на суицид...
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Бомжи, напились какой то дряни или угорели.
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"Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют"(с)
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Обмивалі вибори прошлого года ...
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... и даже легко догадаться, за кого голосовали Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция - Цензор.НЕТ 1951
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Зебобики поняли, что Вован Оманский надул их и начали кончать суицидом
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***! Как остроумно! Алкаши только и думают про зэ и его команду.
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или технический спирт или наркота передоз.
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Технический этанол проверяется похлеще питьевого именно по этой причине.
Могли принять метанол а может, кто-то выбросил какое-то растирание на спирту.
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мдааа, коменты почитать - в церковь не ходить.
вместо пожелать родственникам бомжей всего хорошего, комментаторы "петросянят"... ну зачем смеяться шо чудаки погибли? если можно просто..... помолчать что-ли?
а, ну да, я скорблю и т.д.
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РОСшенками закусили...
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Оболонь - клоака, которой натянули на глобус статус элитного района.
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