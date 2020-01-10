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 Події, Суспільство
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Все про:Івано-Франківська область (269) Шеремет (333) Грищенко Інна (8) Владислав Грищенко (3)

 На Івано-Франківщині помер потерпілий у справі фігурантів розслідування вбивства Шеремета Чекурак

В Івано-Франківській області помер потерпілий Михайло Чекурак, на якого фігуранти розслідування вбивства Павла Шеремета Владислав та Інна Грищенки нібито здійснили невдалий замах.

Про це повідомив адвокат Грищенка Віталій Ковальчук "Українській правді".

За словами адвоката, Чекурак помер 9 січня. Попередньо - природна смерть.

Нагадаємо, раніше двох колишніх добровольців Владислава та Ірину Грищенків затримали за підозрою в замаху на вбивство відомого в злочинних колах жителя Косова Михайла Чекурака. Вони нібито виготовили вибухівку і 13 липня 2018 року прикріпили її до машини жертви. Однак вибух не відбувся, а потерпілий сам помітив вибуховий пристрій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив до 24 лютого арешт фігурантці справи про вбивство Шеремета Інні Грищенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169194
 
 
 Топ коментарі
 
Подчищают хвосты, чтобы не разговорился об устроенной с его участием подставе ветеранов АТО.
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Заметают следы Аваковсые псы.Нет человека, нет дела
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А це - Божий суд. Його не підкупиш.
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Подчищают хвосты, чтобы не разговорился об устроенной с его участием подставе ветеранов АТО.
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А может наоборот?
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Заметают следы Аваковсые псы.Нет человека, нет дела
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У волонтеров алиби есть, а что насчет аваковских башибузуков?
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У них тоже алиби - забыли поверить линейку для измерения роста...
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Самое время патриотам заняться подозрительной смертью потерпевшего.Пока подозреваемые патритоты томятся в украинских застенках и подвергаются невыносимым пыткам.
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"По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. Предварительно - естественная смерть." Новичок, полоний или что-то новое Ху*ло зебилам подогнало? Типа дающее инфаркт микарда.
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запіканка з говерли або з печери довбуша
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Звичайний цианістий калій визиває такий же ефект.
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На что только не способно МВД сАбакова - на уничтожение соучастников его фейков
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нагадування провокаторам: не ведіться на запевнення зебілів та зрадників.
Нагадування, можливо, і Боже...
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За пол часа до смерти этого Чувака, камеры наблюдения в темноте зафиксировали крадущуюся фигуру в капюшоне. Всемирно известный эксперт из Гондураса уже опознал по походке, что это Аваков!!!!
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Спец служби мають десятки препаратів якими можна вбити людину, районі судмедексперти ніколи не встановлять причини смерті,це можна зробити тільки в спец лабораторії
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Ой, пішов "терпіла" в отказ і тут зразу природна смерть. А його жінка вже думає тримати лінію до кінця, вона бачить що собакови не шуткують.
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