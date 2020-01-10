 На Івано-Франківщині помер потерпілий у справі фігурантів розслідування вбивства Шеремета Чекурак

Про це повідомив адвокат Грищенка Віталій Ковальчук "Українській правді".

За словами адвоката, Чекурак помер 9 січня. Попередньо - природна смерть.

Нагадаємо, раніше двох колишніх добровольців Владислава та Ірину Грищенків затримали за підозрою в замаху на вбивство відомого в злочинних колах жителя Косова Михайла Чекурака. Вони нібито виготовили вибухівку і 13 липня 2018 року прикріпили її до машини жертви. Однак вибух не відбувся, а потерпілий сам помітив вибуховий пристрій.

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