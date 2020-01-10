 Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP, про це він заявив сьогодні під час пресконференції.
"Хасан Резаіфар, глава іранської слідчої групи, сказав, що відновлення даних з бортових самописців чорної скриньки може тривати понад місяць, а все розслідування - до наступного року", - повідомляє видання.
Він також сказав, що Іран може звернутися по допомогу до міжнародних експертів, якщо не зможе розшифрувати записи із чорних скриньок.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Від упоротих малоросів, до хохлопатріотів.
Але так, щоб це було невідомо, соціальним збудникам раку.
Собственно, некоторые страны уже их сделали.
***
По якому календарю?
(с)
Па-русскі».
Как мило)))
Напомнім, Боїнг 737, рейс PS752 разбілся після ураження його зенітною ракетою російского комплексу ТОР.
І помнім це завжди.
Як і Боїнг рейс МН-17.
" Сегодняшние устройства выпускаются в соответствии с международным стандартом TSO-C124, предусматривающем сохранность данных при 30 минутах полного охвата огнем и ударных перегрузках 3 400 G в течение 6 мс. Сегодняшние накопители могут без риска утраты информации лежать на глубине 6000 м в течение месяца и выдерживать статические перегрузки более 2 т в течение 5 минут."
Хотя по обывательски выходит именно ракетный обстрел. Но это по-кухонному.
Единственным официальным органом в мире, который сразу исключил версию нападения, чем фактически обвинил свою собственную страну, было украинское посольство в Иране. Единственным правоохранительным органом, который начал следствие по «нарушению правил безопасности авиадвижения», а не относительно взрыва, является Офис Генерального прокурора.
Единственным лидером государства, который называет ракетное нападение просто «одной из версий» даже после того, как лидеры ведущих государств мира объявили о наличии у них четких доказательств такой атаки, является президент Украины.
А там - изучайте хоть до конца света(((
в переводе с чалматого - хрен шо дождетесь.
Близкие к американской разведке источники утверждают, что самолет мог быть сбит двумя российскими ракетами SA-15.
Если на системах ПВО в Иране работали российские офицеры, то и ответственность за сбитый Боинг на ровне с Ираном должна нести РФ