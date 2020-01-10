 Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP, про це він заявив сьогодні під час пресконференції.

"Хасан Резаіфар, глава іранської слідчої групи, сказав, що відновлення даних з бортових самописців чорної скриньки може тривати понад місяць, а все розслідування - до наступного року", - повідомляє видання.

Він також сказав, що Іран може звернутися по допомогу до міжнародних експертів, якщо не зможе розшифрувати записи із чорних скриньок.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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