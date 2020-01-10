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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (259) розслідування (1608)

 Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран

Хасан Резаіфар, глава іранської слідчої групи, сказав, що розслідування авіакатастрофи Boeing-737 може тривати до двох років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP, про це він заявив сьогодні під час пресконференції.

"Хасан Резаіфар, глава іранської слідчої групи, сказав, що відновлення даних з бортових самописців чорної скриньки може тривати понад місяць, а все розслідування - до наступного року", - повідомляє видання.

Він також сказав, що Іран може звернутися по допомогу до міжнародних експертів, якщо не зможе розшифрувати записи із чорних скриньок.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Пристайко зустрілися з представниками США в Києві: "Отримано важливі дані"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169189
 
 
 Топ коментарі
 
А почему не 20 лет ??? Угробили твари людей и дурака включают Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран - Цензор.НЕТ 8241
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А какая разница 2 года или 20 лет. (с) Бубочка Оманская
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А почему не 20 лет ??? Угробили твари людей и дурака включают
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А какая разница 2 года или 20 лет. (с) Бубочка Оманская
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Вони заручились підтримкою 73,22 % електорату насєлєнія України.
Від упоротих малоросів, до хохлопатріотів.
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Чесно кажучи, нічого не можна вдіяти - цей яд треба випити до дна і або померти або виробити імунітет. Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран - Цензор.НЕТ 2041
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Щоб лікувати соціальну хворобу, треба знати анамнез.
Але так, щоб це було невідомо, соціальним збудникам раку.
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Её реально нет. И это счастье для Украины. У неё появился шанс.
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Соси рошенку молча🍬
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А тобі до вподоби сосатєльниє путінки...
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И эта фраза - все, на что способен мозг зебила? Да, Король Осел и его сторонники.
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не переживайте продадут а потом в 5-10 раз поднімут налог на землю - і те кто купіт не рад будет
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Зеленский проглотит это? самолет явно сбили, погибли люди, иран нагло тормозит расследование..
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НЕ ліцо, а "жидовскій морда"! До євреїв не має відношення!
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тут другое кто игарьвалеричу будет возмещать убытки вот в чем вопрос
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игарьвалерич отримає страховку + погасять лізинг
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За чей счет купил самолёт, тот ему и новый купит, то есть зелохи.
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Ничего, судя по тому, как Иран пытается спрятать концы в воду, выводы уже можно сделать.
Собственно, некоторые страны уже их сделали.
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о, камісія там застряла надовго - пора ікспєрам обзаводіца жильйом, сємьямі, скотіной, огородамі по мєсту
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"Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране может длиться до следующего года,"
***
По якому календарю?
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Вы ещё рашку подключите,тогда сравним по длительности с делом об убийстве Кенеди.
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технично уходят в отказ..."чтобы да так нет".
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) вспомнились предыдущие камменты, шо такое простое дело будет раскрыто в кратчайшие сроки.
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шо паРаша шо Иран - два сапога пара. будут тянуть до последнего
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Да некоторые вон 6 лет че то расследуют и никак не закончат
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Уже расследовали, готовят лавочки в суде.
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Это те лавочки где беркутовские сидели? Ну тогда ладно
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Преступники будут расследовать свое преступление?
Как мило)))
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по календарю индейцев майяяя)) а где зелох42 делся? самолёт уже бульдозером сгребли и на чермет отправили, оно хоть сиранёт шото? по поводу цветмета? а то так всё на переплавку и пойдёт и потом беня засерчает прийдется с казны новый боинг покупать.
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читая коментарии украинцев понимаешь на сколько у их братьев кацапов крепостной менталитет Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран - Цензор.НЕТ 6833 украинцы смелые и свободные люди в мире и с хорошим чувством юмора !
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Одна поправка - расєянє не браття Українцям, просто сусіди з фіноугорським минулим з претензієй на Київську Русь
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Да, отменное чувство юмора у них! Особенно хороша тема для юмора, не находите?
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Ну если кацапы не умеют острить в темах про крушения самолётов, пусть я буду кацапом...
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«Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни Источник: https://censor.net.ua/n3169189»

Напомнім, Боїнг 737, рейс PS752 разбілся після ураження його зенітною ракетою російского комплексу ТОР.
І помнім це завжди.
Як і Боїнг рейс МН-17.
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Іранські брехунці -

" Сегодняшние устройства выпускаются в соответствии с международным стандартом TSO-C124, предусматривающем сохранность данных при 30 минутах полного охвата огнем и ударных перегрузках 3 400 G в течение 6 мс. Сегодняшние накопители могут без риска утраты информации лежать на глубине 6000 м в течение месяца и выдерживать статические перегрузки более 2 т в течение 5 минут."
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получаем удовольствие всей базой НАТО читая коменты
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Занадто великий термін хочуть ублюдки чалмисні. Прилетять їм томагавки набагато раніше. Бог пошле, ненавмисно, звісно. Хтось не ту кнопку натисне, здуру. А ми потім помолимось.
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Які неповоротливі. Наш уже заявив, що версія збиття ракетою, то неправда. А ті ще там щось два роки хочуть мутити.
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Ага. Лишь бы не обьявлять Ирану войну и не вводить санкции, Все потому что многие европейские страны имеют свои нефтяные вышки в Иране и боятся попасть под санкции.
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Нечего там расследовать. Вот на Цензоре уже всем все ясно.
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Слышь, залетный, на один вопрос внятно ответь - Кто собирает обломки аварии бульдозером , если собирается там что то изучать? Шо там по этому вопросу в методичке?
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Ну пока про бульдозер только на Цензоре написано. Со ссылкой на анонимный источник.
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А фотографии тоже с анонимного источника?
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Нужно заметить, что подтвердили ракетный удар по самолёту только США. Все остальные - это или их сателиты, или ближайшие союзники. Так что они не в счёт.

Хотя по обывательски выходит именно ракетный обстрел. Но это по-кухонному.
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Ne bednyje oni jest,luce cem rosije zyvut.Benzin 20 evro cent za litr
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Знакомая песня..., "а к тому времени или ишак сдохнет, или эмир умрет"...
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ну хоть соевая моль довольна ,есть повод денег заработать
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2 года- не так и много. Донецкий "Боинг" уже 6-й год расследуют и конца-края не видно.
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Ніяких 2х років Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран - Цензор.НЕТ 2937 Злочин документовано належним чином Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран - Цензор.НЕТ 2937 Винний тимчасово так звана респуліка іран ,визнав себе винним знищивши матеріальні залишки злочину Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран - Цензор.НЕТ 2937 Можна виносити вердикт про розформування злочинного угруповання й четвертування дотичних Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран - Цензор.НЕТ 2937
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А що там "розслідувати"? Влада Ірану одразу після авіакатастрофи винесла своє рішення - технічна несправність і, судячи з наступних дій, інших версій не розглядає і не приймає. Мабуть, за два роки "або шах помре, або ішак (віслюк) сконає"... тобто іранці розслідування будуть затягувати всіма можливими та неможливими способами, що вони щойно і анонсували...
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После того, как обломки ростащили кто хотел, а остатки сгребли бульдозером то расследование будет вестись вечно.
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теперь персы заинтересованы тянуть с этим как можно дольше - продлевать существование своему режиму и обогащать уран
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А почему Зеленского бубочкой называют?? Кто вкурсе?
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Так його ******* звати молодиє і пожилиє дєвушкі зрітєльніци «Сватов»
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Nado ultimatut im dat,jesli net zaniat ix vot gaza i nefti by imeli Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран - Цензор.НЕТ 6394Realno u nix armiji net,oni kak by policejskije s liudmi vojevat umejet ,raketi da jest u nix no bojevoj armiji net
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Надеюсь к концу расследования Иран будет уже в своем нормальном состоянии---барханы,верблюды и их пастухи.
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а куда им спешить? рабочий день до 16.00. потом молитва. потом жизнь в раю....
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Oni takyje.U nas turki stadion strojit tureckaja komapnija ix liudi,tak vot segodnia porvali dogovor luce svojim bolse zaplatim cem im.Takix rabocyx my nevydeli i nekomu nezelajem
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Украина стала чуть ли не единственным государством, которое усомнилось в версии ракетной атаки на свой же лайнер

Единственным официальным органом в мире, который сразу исключил версию нападения, чем фактически обвинил свою собственную страну, было украинское посольство в Иране. Единственным правоохранительным органом, который начал следствие по «нарушению правил безопасности авиадвижения», а не относительно взрыва, является Офис Генерального прокурора.

Единственным лидером государства, который называет ракетное нападение просто «одной из версий» даже после того, как лидеры ведущих государств мира объявили о наличии у них четких доказательств такой атаки, является президент Украины.
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Напрашивается вывод, что кто то в Украине, хочет срубить большой куш.
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Главное - бубочке и его кодле паре лимонов нефтебаксов отслюнявить.
А там - изучайте хоть до конца света(((
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"Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране может длиться до двух лет"
в переводе с чалматого - хрен шо дождетесь.
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Американская телекомпания CNN опубликовала новые детали катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране: согласно данным журналистов украинский самолет был сбит двумя залпами ракет российского производства.

Близкие к американской разведке источники утверждают, что самолет мог быть сбит двумя российскими ракетами SA-15.

Если на системах ПВО в Иране работали российские офицеры, то и ответственность за сбитый Боинг на ровне с Ираном должна нести РФ
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Перший - іпануті мусліми, другі - гундяєвські сектанти з московського сатанату.
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За два роки чи бай помре, чи ішак заговорить...А ще через два роки буде єдина з Білорусією опухоль на Землі під керівництвом....ніколи не скумекуєте....отож, які притензіїї до зброї РФ у Ірані та до анексіїї Криму?? Буде там народний Хурал, а не х...ло на чолі, тоб то народ, а з народу нічого, крім кайданів, взяти не можна..Опа. Гуляй рваніна....
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Кацапня вот уже 10 лет расследуют падение самолёта с президентом Польши в Смоленске.... Они им помогут...
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