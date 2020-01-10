 Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові уряду №1155.
Згідно з документом, оклад першого заступника генпрокурора встановлено на рівні 89 326 грн, заступника - 86 445 грн, начальника департаменту - 40 341 грн, для прокурора - 28 815 грн.
Оклад начальників обласних прокуратур встановлено на рівні 38 038 грн, окружних прокуратур - 32 273 грн.
Як повідомлялося раніше, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні збільшилася до 4723 гривень (на 13,2%).
У західних сусідів України – у Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії - розмір мінімальної зарплати значно вищий і становить 500-600 доларів в еквіваленті.
🤔
Но пока что ещё рвут попку за своего клоуна.
Потому что, если признать объективную реальность, что Зеленский их тупо развел как лохов, это значит признать себя идиотами, а значит прозвище "зебилы" порохоботы им дали абсолютно обоснованно. Признание этого факта для зебилов очень неприемлемо, потому что зебилы это как правило инфантильная и неумная часть общества. Немалая часть зебилов вообще находится в возрасте полового созревания 18-21 год, остальные психологически инфантильные люди, с низким умственными способностями и высокой степенью доверчивости.
Поэтому им гораздо легче продолжать обманываться, продолжать пребывать в сказке про Голобородько, потому что им так комфортнее и плевать им на реальность.
Моему свёкору принесли пенсию сегодня. На 300 гривен меньше. Сократили субсидию. Причины неясны.
Это - всё что вы должны знать о системе правосудия в Украине...
(В. Высоцкий)
Звільнений 21 грудня 2019 року заступник мера Житомира Дмитро Ткачук після нового року оприлюднив інформацію про зарплату, отриману в останній день роботи.
Зазначається, що 21 грудня 2019 року Дмитро Ткачук за основним місцем роботи у виконавчому комітеті Житомирської міської ради отримав 137 тис. 542 грн зарплати.
https://www.zhitomir.info/news_189342.html
А закрытые продуктовые и товарные распределители, а обувь из-под прилавка?
Все верно, это ведь для них государство построили, а народ терпел и еще потерпит.
Филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" закупил газа на 18 миллионов гривень без проведения тендера.
Об этом сообщает пресс-служба системы Prozorro.
Ну вот. А вы клевещете, что Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци Пинчук чисто в оплату пропагандонства впихнул, и что Лещенко там 500 тыс в мес ни за что получает. А вот же, вот - сразу польза поперла.
Ай да Серёня, ай да коррапшин-факер!
Светлана Самборска
Ну, не может выпускник Соломонова университета получать так мало, как предыдущий генпрокурор, меньше "бородатой женщины" и пуштуна!
Свои ж засмеют!
На рахунок скажених податків - посміявся. Ви не плутайте те що ви маєте платити, із тим, що сплачуєте реально. Це виглядає як лицемірство...
Згадайте, як Луценко сім разів піднімав зарплату, розповідав про її рівень, а виявилось, що на місцях, вона у три рази менша.
Є Закон Про прокуратуру № 578-VIII від 02.07.2015 (зверніть увагу йому вже майже 5 років)
Стаття 81. Заробітна плата прокурора
1. Заробітна плата прокурора регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.
2. Заробітна плата прокурора складається з посадового окладу, премій та надбавок за:
1) вислугу років;
2) виконання обов'язків на адміністративній посаді та інших виплат, передбачених законодавством.
3. Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
мінімум = 2102 грн. 15*2102 = 31530 грн.
Натомість кабмін встановлює посадовий оклад у розмірі 22764 грн (та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.), але це ще не все! Ніхто не говорить, що це майбутня зарплата, тільки тих, хто пройде атестацію. Чи пройдуть рядові прокурори її цього року, чи ні - невідомо.
Що маємо в реалії:
1. 5 років держава на.бує тих, хто має слідкувати за додержанням Законів;
2. Ми піднімаємо зарплати якимось міфічним спец.органам, результату від яких не має (прокурори, що контролюють ДБР і НАБУ, при однаковій роботі з іншими мають зарплати по 50 тис.), а тим, від кого залежить розслідування "земних" злочинів, і потерпілими від яких ми можемо стати (ДТП, крадіжки, розбої, вбивства, згвалтування), держава платить набагато менше, ніж сама же визначила і гарантувала Законом.
3. Ніхто, окрім Рябошапки і його Офісу у найближчій перспективі не отримає зазначені у постанові суми, зате, лайном зараз обіллють увесь орган
4. Які би не прийшли до влади "реформатори" Закон вони виконувати не збираються...
5. Відповідно того ж Закону посадовий оклад Генерального прокурора - 1,7 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора = 31530*1,7 = 53601 грн., по постанові КМУ? - 93,6 тыс. грн...
ОСЬ ВАМ приклад конченості цієї держави, влади і усього, що з цим пов'язано.
Коли для рядового прокурора держава 5 років обманює, платить у рази менше ніж передбачено законом, а "слузі народу" Рябошапці, платить майже у двічі більше, ніж передбачено!!!
А вот что и когда должен делать не продажный главменеджерпрокурор не знает все по указке вислюка.
учись студент
"Какая разніца",
що Рябошапці сьогодні підвищили зарплатню з 37.000 до майже 100.000,
а ви смокчете щось там без солі?!