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 Економіка
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Все про:ГПУ (3286) заробітна плата (605) Кабмін (3190) Правоохоронні органи (617) Рябошапка Руслан (245)

 Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн. ДОКУМЕНТ

Уряд підвищив оклад Генерального прокурора до 93 648 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові уряду №1155.

Згідно з документом, оклад першого заступника генпрокурора встановлено на рівні 89 326 грн, заступника - 86 445 грн, начальника департаменту - 40 341 грн, для прокурора - 28 815 грн.

Оклад начальників обласних прокуратур встановлено на рівні 38 038 грн, окружних прокуратур - 32 273 грн.

Дивіться також: Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка. ВIДЕО

Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн 01
Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн 02
Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн 03

Як повідомлялося раніше, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні збільшилася до 4723 гривень (на 13,2%).

У західних сусідів України – у Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії - розмір мінімальної зарплати значно вищий і становить 500-600 доларів в еквіваленті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169188
 
   
 Топ коментарі
 
Ну що вчителі? Збулась ваша мрія? Ви зробили це разом. Кабмин повысил зарплату Рябошапке до 93,6 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3993
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За що? Розкрив вбивства Майданівців мабуть?
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Нічого. Зате мародьора вигналі. Ага.
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С чего бы мне за кого то радеть. Может мне еще за свинарчуков порадоваться с низкой зарплатой ?
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У нього не шапка, у нього кіпа, і диплом недержавного зразка від Міжнародного Соломонова університету.
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Радоваться нужно! Первая зарплата в Украине в обещанные учителям 4 000$, ну да не учителю, но лиха беда начало...
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И это только оклад, а всякие надбавки и премии не указали сколько.
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За що? Розкрив вбивства Майданівців мабуть?
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Закрив. Нема лєла більше, бо "тєла" повідпускали. Правда, не розумію чому це все повинен оплачувати український б'юджет.
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Ну що вчителі? Збулась ваша мрія? Ви зробили це разом.
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Таки епоха бідности скінчилася. Для цього ямновєльможного пана - то точно.
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За успешные результаты работы (за успешное укрывательство всех властных морд от правосудия)!!
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Логично.Почти тех же 4000, что Зеля обещал свои адептам.Чего прокурорский должен жить хуже учителей.
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Ну, 4 штуки бакинских - вообще то ни о чем.. Настоящий профит от этой должности в ведомости не указывают
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Гробошапка в ажуре, а Вася, дворник - ему завидует, хотя работает с крепчей продуктивностью.
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Ітак, будемо підвищувати зарплати в Україні! Почнемо з генпрокурора. Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн - Цензор.НЕТ 6973
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за что такая зарплата? зеленский идет по пути коррупции, вранья и поросенка))
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Малувато. Слугам народу треба платити хоча б по 500 000$ на місяць. Вони ж і ночей не досипають, все з корупцією та кумівством борються, від російського агресора свій народ захищають.
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Будем считать, что профессия учителя была переименована в профессию генерального прокурора. Теперь каждый учитель может считать себя прокурором. Генеральным.
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Дубинский при бабле, Лещенко при бабле, Мустафа при бабле, Рябошапка при бабле. Зебилы - у разбитого корыта Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн - Цензор.НЕТ 5030
Но пока что ещё рвут попку за своего клоуна.
Потому что, если признать объективную реальность, что Зеленский их тупо развел как лохов, это значит признать себя идиотами, а значит прозвище "зебилы" порохоботы им дали абсолютно обоснованно. Признание этого факта для зебилов очень неприемлемо, потому что зебилы это как правило инфантильная и неумная часть общества. Немалая часть зебилов вообще находится в возрасте полового созревания 18-21 год, остальные психологически инфантильные люди, с низким умственными способностями и высокой степенью доверчивости.
Поэтому им гораздо легче продолжать обманываться, продолжать пребывать в сказке про Голобородько, потому что им так комфортнее и плевать им на реальность.
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Везёт человеку...
Моему свёкору принесли пенсию сегодня. На 300 гривен меньше. Сократили субсидию. Причины неясны.
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Ну а як же він же прокурорів на процесі поміняв,а самих беркутівців,які розстріляли Небесну сотню відав (обміняв) РФ. Тепер йому треба підняти зарплату.
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Я так понимаю, это только начало. ДАЛІ БУДЕ
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А как поживают "Бриллиантовые прокуроры"? Всё ещё на свободе?
Это - всё что вы должны знать о системе правосудия в Украине...
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Ниче, учителя. Будет и на вашей улице празник! От проголосуете и сагитируете на местных выборах за кандидатов Осла Оманского - и вам скока заплатят. не отчаюйтесь. ********* працюе.
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Нет, они теперь за сердючку пойдут голосовать. У нее и песня есть "сьо будет хорошо". Вопщем, какие учителя - такой и нарид.
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Ну если пообещает сердючка по 5000 евро - то конечно. А пока за Осла. Надежда умирает последней.
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Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою зарплату
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" Я б уран с киркой нашел, при такой повышенной зарплате..."
(В. Высоцкий)
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Он мой прокурор на 100 % , кто-то так говорил .
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Правильно! ДА, много он стал получать, зато взяток теперь брать не будет! Ведь это очевидно! Надеюсь все меня понимают....
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Так...взятка плюс зарплата - больше чем одна зарплата?
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Конечно не будет. Им взяток не дают. Просто переводят благотворительные взносы на счета в фошорах. Вот и в Омане счета открыли. Не Кипром единым, как говорится.
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За что за бездействие он не заработал и гривни тунеядец Зе брехливый управленец
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Ну, что вы тут возмущаетесь? Порадуйтесь за гражданина Украины с окончанием для негоэры зубожиння. Потерпите, до каждного из вас очередь дойдет. Если не на конец эры зубожиння, то на ЗЕзелый конец непременно. ЗЕленный конец для ЗеДятлов, как божий леденец.
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Надейся и жди, вся жизнь впереди,ТЕРПИ.
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Лошара, на переферии заработки гораздо выше.

Звільнений 21 грудня 2019 року заступник мера Житомира Дмитро Ткачук після нового року оприлюднив інформацію про зарплату, отриману в останній день роботи.

Зазначається, що 21 грудня 2019 року Дмитро Ткачук за основним місцем роботи у виконавчому комітеті Житомирської міської ради отримав 137 тис. 542 грн зарплати.

https://www.zhitomir.info/news_189342.html
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Так это только зарплата 93К, а вместе со всеми доплатами,- боком, скоком и раком, Рябошапка будет получать минимум тыщ триста!
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Киевстар подняло минимальную цену за пакет услуг с 75грн до 125грн.
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А за нікалашкі кошкодава кажуть , було ще краще , ніж за совка .
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Рождённые в совке всё помнят и хорошее и плохое.
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Люди то верили, в основном генеральному секретарю и его погрязшей в роскоши партийной свите, секса не было для зашореных рабов, протягивание рук навстречу-просто коммунистическая пропаганда, на самом деле нормальному человеку это объяснять не надо ни тогда и сейчас. А вот если для примера взять замкнутые пространства при совке, например в армии, унижение ближнего своего-дедовщина, вот где настоящий неприкрытый пропагандой убогий совок. Как говорил вояка Нагиев.- Вы все гавно... Сейчас модно вставлять лица звёзд под совдеповской пропагандой, вот только взаправду они так говорили...
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Джамал, не позорься, потому что я помню рубилово в очередях за дефицитом, которым при совке было практически все. Молчу уже про трехэтажный мат в очередях в железнодорожные кассы перед праздниками, когда крыли ветеранов с корочками идущих вне очереди.
А закрытые продуктовые и товарные распределители, а обувь из-под прилавка?
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Есть смысл в ликвидации больниц, теперь чиновникам можно зарплату поднять до небес.

Все верно, это ведь для них государство построили, а народ терпел и еще потерпит.
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Мастеркласс от антикоррупционера

Филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" закупил газа на 18 миллионов гривень без проведения тендера.
Об этом сообщает пресс-служба системы Prozorro.

Ну вот. А вы клевещете, что Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци Пинчук чисто в оплату пропагандонства впихнул, и что Лещенко там 500 тыс в мес ни за что получает. А вот же, вот - сразу польза поперла.
Ай да Серёня, ай да коррапшин-факер!
Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн - Цензор.НЕТ 8366
Светлана Самборска
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и это голый оклад! плюс премии, подъемные, компенсации, отпускные ( во Франции все дорого), за интенсивность и секретность.... набежит 500К легко!
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Ну, чего вы взъелись!
Ну, не может выпускник Соломонова университета получать так мало, как предыдущий генпрокурор, меньше "бородатой женщины" и пуштуна!
Свои ж засмеют!
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Если говорить ТОЛЬКО о зарплате Генпрокурора - нормальная в наших условиях. Но вот будет ли он РЕАЛЬНО пользоваться материальными благами, которые отвечают ИМЕННО ЭТОЙ зарплате - еще вопрос...
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любая ЗП платится по результату работы! расскажи мне знаток нормальных зарплат прокуроров а какие такие результаты были достигнуты чтобы получать такую ЗП!!!
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"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за июнь 2019 года составляла 92 320 гривен (надбавка за выслугу лет - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 000 гривен, премия - 36 000 гривен, командировка - 33 920 гривен)", - говорится в ответе.Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.Заместители Данилюка ранее работали в СНБО с Турчиновым.Первый заместитель секретаря Михаил Коваль заработал в мае 191 650 гривен (в том числе 95,8 тыс. гривен отпускных и 43,2 тыс. гривен премии), в июне - 84 351 гривню (включая 32 тыс. гривен премии).Зарплата заместителей секретаря составила: у Сергея Кривоноса 83 997 гривен в мае и 73 520 гривен в июне (в том числе 40,5 тыс. и 30 тыс. гривен премии соответственно), а у Александра Литвиненко - 179 336 гривен в мае (включая 94,7 тыс. гривен отпускных и 40,5 тыс. гривен премии) и 89 240 гривен в июне (в том числе 45 тыс. гривен премии).Источник: https://censor.net.ua/p3137597Источник: https://censor.net.ua/p3137597
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тисячі злодіїв, вбивць, гвалтівників, розбійників перебувають у в'язницях. Це заслуга рядових прокурорів, звісно, не Рябошапки...
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То есть - вообще не платить? Я говорил о "зарплате" любого Генпрокурора, без привязки к фамилии, без "привязки" к "цифре". Я только - о соотношении зарплаты и "образа жизни" - не более... Так что - не кипятись...
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Це вдвічі більше ніж передбачає Закон. Я нижче написав. При цьому, пан Рябошапка, отримуючи явно незаконну, завищену заробітну плату, закриває очі, на порушення прав його підлеглих. Це банальний хабар.
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ЗП любого чиновника платится из налогов граждан! а граждане свои налоги платят не для того что бы чинуши шиковали в ресторанах и катались на лимузинах!! хочешь большую ЗП иди в бизнесс плати бешенные налоги и на оставшиеся деньги (если они у тебя останутся после уплаты всех положеных налогов) можешь покупать лимузины!!
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хочеш тупого прокурора, суддю, мента, плати копійки. Хочеш, щоби держ.обвинувач був не гірше ніж адвокат і міг посадити злодія, плати йому не менше ніж адвокату. Все просто.
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Це специфічний вид "бізнесу", більшість адвокатів (з криміналу) це і є колишні прокурори, слідчі, судді (рідше) їх помічники (частіше)...
На рахунок скажених податків - посміявся. Ви не плутайте те що ви маєте платити, із тим, що сплачуєте реально. Це виглядає як лицемірство...
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Не спішіть обурюватись. Це чергове наіпа.лово.
Згадайте, як Луценко сім разів піднімав зарплату, розповідав про її рівень, а виявилось, що на місцях, вона у три рази менша.
Є Закон Про прокуратуру № 578-VIII від 02.07.2015 (зверніть увагу йому вже майже 5 років)

Стаття 81. Заробітна плата прокурора

1. Заробітна плата прокурора регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.
2. Заробітна плата прокурора складається з посадового окладу, премій та надбавок за:
1) вислугу років;

2) виконання обов'язків на адміністративній посаді та інших виплат, передбачених законодавством.
3. Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

мінімум = 2102 грн. 15*2102 = 31530 грн.

Натомість кабмін встановлює посадовий оклад у розмірі 22764 грн (та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.), але це ще не все! Ніхто не говорить, що це майбутня зарплата, тільки тих, хто пройде атестацію. Чи пройдуть рядові прокурори її цього року, чи ні - невідомо.
Що маємо в реалії:
1. 5 років держава на.бує тих, хто має слідкувати за додержанням Законів;
2. Ми піднімаємо зарплати якимось міфічним спец.органам, результату від яких не має (прокурори, що контролюють ДБР і НАБУ, при однаковій роботі з іншими мають зарплати по 50 тис.), а тим, від кого залежить розслідування "земних" злочинів, і потерпілими від яких ми можемо стати (ДТП, крадіжки, розбої, вбивства, згвалтування), держава платить набагато менше, ніж сама же визначила і гарантувала Законом.
3. Ніхто, окрім Рябошапки і його Офісу у найближчій перспективі не отримає зазначені у постанові суми, зате, лайном зараз обіллють увесь орган
4. Які би не прийшли до влади "реформатори" Закон вони виконувати не збираються...
5. Відповідно того ж Закону посадовий оклад Генерального прокурора - 1,7 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора = 31530*1,7 = 53601 грн., по постанові КМУ? - 93,6 тыс. грн...
ОСЬ ВАМ приклад конченості цієї держави, влади і усього, що з цим пов'язано.
Коли для рядового прокурора держава 5 років обманює, платить у рази менше ніж передбачено законом, а "слузі народу" Рябошапці, платить майже у двічі більше, ніж передбачено!!!
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Эти бездари только и способны на ХАПОК и КИДОК. Взывать к совести и чести не вижу необходимости. А вообще-то мы сами в виноваты в том,что привели к власти... Вы знаете просто не нахожу слов...
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коболев, глава укрзализніци, укпошты и т.д. смеются с этого нищеброда
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а весь состав верховного суда с зарплатами в 300 к, даже руки не подаст этому бомжу
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Все правильно. Нужно же повышать среднюю зарплату в стране
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ЗЕ-кабмін збільшив зарплату "своєму генпрокурору" Рябошапці, його заступникам та іншим ледарям ОП .

А вот что и когда должен делать не продажный главменеджерпрокурор не знает все по указке вислюка.
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кто не работает - тот ест!
учись студент
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Mykola Nikolaus

"Какая разніца",
що Рябошапці сьогодні підвищили зарплатню з 37.000 до майже 100.000,
а ви смокчете щось там без солі?!
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