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Все про:Нефьодов (133) Державна митна служба (5)

 За 2019 рік митниця зібрала до держбюджету $14,6 млрд, що на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році, - Нефьодов. ІНФОГРАФІКА

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що за 2019 рік митниця зібрала до державного бюджету $ 14,6 млрд, що на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.

Про це глава митниці повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За 2019 рік нова митниця зібрала в державний бюджет $14,6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018 році. Вирішили подивитись, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, році пікового кредитування, величезного імпорту із Росії та без окупації та анексії територій ($18,1 млрд)", - написав він.

За 2019 рік митниця зібрала до держбюджету $14,6 млрд, що на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році, - Нефьодов 01

Нефедов зазначив, що при цьому митниця зараз працює значно ефективніше, ніж у 2008 за "міцних попередників", коли "податкове навантаження на $ імпорту зросло з 24 до 27 центів, на кг імпорту - з 20 до 21 цента".

"І це ще без урахування того, що діють нові угоди про зони вільної торгівлі (ЄС, Канада, Ізраїль)", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибрати корупцію і черги, перевести все в онлайн, підвищити зарплати й переатестувати працівників, - Нефьодов про плани Нової української митниці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169183
 
 
 Топ коментарі
 
А чому ж дірка в бюджеті така? Крадуть новиє ліца?
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мне одному показалось, что циферки на картинке и в заголовке слегка не совпадают?
"За 2019 год таможня собрала в госбюджет $14.6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году"

За 2019 год таможня собрала в госбюджет $14.6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 960
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так задумано. бо по курсу 2008 года картинка была бы печальная. а так все зебобики на позитиве.
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Говорит о 2018, а на графике - 2008.
На нарисованном в 2020 году графике АТО, а не ООС...
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А чому ж дірка в бюджеті така? Крадуть новиє ліца?
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крали плохие папередники.
барыги.

но их время прошло!
пришло новое прогрессивное поколение - эти не крадут, а гребут бульдозерами...
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Потому что при принятии бюджета на 2019 год - показатели доходов от таможни завысили, чтобы можно было безнаказанно увеличить расходы на социалку перед выборами (подкуп избирателей).
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Если таможню перевести на соблюдение законов, то там можно еще наскребти $ 14 млрд.
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все прекрасно! все работают! кругом все лучче и лучче, куды не плюнь! - вот тока денег старикам на пенсии нет почему-то...
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Как будто увеличение поборов это хорошо? Таможенные сборы заложат в цену товара для конечного потребителя и эти миллиарды покроем все мы из своих карманов. А бюджет сколько не наполняй, все равно разворуют или бездарно растратят.
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а когда а у нас национальной валютой стал доллар?
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Действительно странно. Почему чиновник Украины отчитывается о сборах в долларах?
В гривнах была бы не такая картина.
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так задумано. бо по курсу 2008 года картинка была бы печальная. а так все зебобики на позитиве.
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думаю, гривневые поступления сознательно пересчитали по курсу последних дней декабря, и "в попугаях стало гораздо больше!"
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Порошенко в этом году в минусе. Жаль ему конечно. Но счастье покинуло его.
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мне одному показалось, что циферки на картинке и в заголовке слегка не совпадают?
"За 2019 год таможня собрала в госбюджет $14.6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году"

За 2019 год таможня собрала в госбюджет $14.6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 960
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Картинку могли взять в за январь 2018 года, когда ещё была АТО...
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чёт на ней нету 2018 года... от слова Совсем.
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АТО была до начала 2018 года, потом стала ООС, а эта диаграмма, предоставленная Нефьодовым, как результаты 2019 год и там написано - АТО.
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короче, обосрались по полной. и с годами и с АТО. фотошоп рулит. жаль мозгов при власти не осталось.
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а вообще-то, традиционно все особо впечатляющие успехи принято сравнивать с 1913 годом ))
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"Нова митниця" працювала десь пів року і провалила план, який виконувався до неї. Так шо заслуга "нової митниці" - не повністю обісралися.
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щас порохоботы и в два счета разьяснят что это самая что ни на есть тотальная зрада и вы фсе врети За 2019 рік митниця зібрала до держбюджету $14,6 млрд, що на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5958
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у этой власти девиз "ни дня без зашквара". ты годики-то на картинке глянь. шо, снова обгадились? За 2019 рік митниця зібрала до держбюджету $14,6 млрд, що на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9830
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Учитывая то что просел курс то в дол.может быть и больше !
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да все по старому работает, коррупция возобновлена успешно слугами народа или точнее слугами олигархов, чей там человек- слуга Нефедов, Пинчука, как говорят?
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