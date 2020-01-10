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 "Уламки літака згрібають бульдозерами, нам не показують кабіну пілотів" - джерело в міжвідомчій комісії України

Деталі літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ продовжують згрібати на місці катастрофи бульдозером і доставляти на майданчик збору. Бульдозер скидає фрагменти без будь-якого порядку на звалище деталей, з якого експертам треба витягувати деталі і викладати залишки корпусу.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ із міжвідомчої комісії з розслідування авіакатастрофи в Ірані.

"Другий день перебуваємо на місці катастрофи. Одна група виїхала в центр управління повітряним рухом Ірану, щоб отримати нарешті доступ до запису роботи радіолокаторів. Друга група перебуває на майданчику збору уламків літака. Чи зацікавлений Іран в якісному розслідуванні? Не ясно. Деталі літака продовжують згрібати бульдозером і доставляти на майданчик збору. На місці катастрофи перебуває натовп різних людей у формі і без форми, сотні людей збирають і забирають фрагменти літака, таке не можна контролювати. Бульдозер скидає фрагменти без будь-якого порядку на звалище деталей, з якого експертам треба витягувати деталі і викладати залишки корпусу. При згрібанні бульдозером неможливо забезпечити збереження деталей, важливих для розуміння ситуації. Було б логічно сфотографувати місце падіння, ідентифікувати частину фрагментів, поступово їх акуратно виносити і викладати. Як довести, наприклад, характер вибуху, якщо на фрагментах корпусу вже зараз можуть бути нові пошкодження, завдані  бульдозером? Іранці грамотні освічені люди, вони не можуть це не розуміти", - зазначив член міжвідомчої комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Пристайко зустрілися з представниками США в Києві: "Отримано важливі дані"

Уламки літака згрібають бульдозерами, нам не показують кабіну пілотів - джерело в міжвідомчій комісії України 01

За його словами українським фахівцям досі не надали фрагменти носової частини лайнера і кабіни пілотів. Немає пасажирських крісел.

"Ми не розуміємо, нам не показують кабіну, тому що вивчають щось самі, чи тому що вона повністю знищена вибухом? На цей момент нам не представили жодного доказу версії, яку висунув спочатку Іран - про технічні причини події", - резюмувало джерело "Цензор.НЕТ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет зовнішньої політики в закритому режимі розгляне питання авіакатастрофи МАУ в Ірані

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169180
 
   
 Топ коментарі
 
да ну! не может быть!

и где реакция преЗЕдента?
где хотя бы грозный ролик на ФБ как это было на пороха.. ?
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КАКАЯ РАЗНИЦА!?)))
Дякуле ОМАНСКОМУ не до самолета...
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Ну это было видно еще по снимкам с двигателями... Я маленько тогда приохренел от сгорнутой бульдозером кучей обломков...
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Це наш цуцик так разом з Іраном авіакатастрофу розслідує ?
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Скорее, думаю, к своей днюхе готовится -- 25 января у него. Сценарии пишет, роли учит...
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дружки кацапских фашистов.заметают следы
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Якщо на обшивці є невеликі пошкодження з краями загнутими всередину, то це пошкодження, скоріш за все, від вражаючих елементів ракети. Але якщо фрагменти обшивки складали у велику купу, то може бути і інша причина.
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Имхо: сбитый в Иране самолет -- это испытание кацапами Зеленского на ***************.
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Наверное, нормальному президенту послать на место трагедии какое то высокопоставленных лицо, к примеру зам. министра, консула и тд.
Сделать заявление, потребовать в телефонном разговоре объяснений и тд.
Но в слове президент Зе нет, Зе есть в слове преЗерватив.
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канадці послали ?

звідки вимога такої реакції ?
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А он и послал. Сивуху, свадебного фотографа и праститутку с о фракции Слуга народа. Все новые лица. Кого вам еще нужно?
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ДА НЕ ВЖЕ?? Такого не може бути!! НАКЛЕП!!А що каже 95 квартал?? Сівохи?? Треба терміново написати гумореску, як прокляті піндоси заважають робити свою справу "грамотным и образованным"..ховати докази....А може, ТОЧНО, це українськи націоналісти заважають Зеленському бути в країні з своїми друзями, коли збивають наші мирні літаки?? Воно після цього на 8 березня теж полетить відпочивати?? чи спочатку на корпоративах у РФ засвітиться? Може вже на день закоханих у РФ рване з пропозиціямир надати зброю ще новітнішу Ірану....
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Почему так долго собирают? Мы вот спорим. Я помню, как когда сбили самолет с украинскими десантниками под Луганском за полдня все собрали, а мой знакомый говорит, что такого не может быть.
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Думаете, десантников собирали бульдозерами? Тогда сепары дали возможность ВСУ все это сделать. Мой знакомый говорит, что он служил когда-то в армии, и упал самолет. Солдат отправили собирать. Так они два месяца собирали. Разброс очень большой.
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Га-га-га , от і вилізли кацапські вуха . Тільки но по "Радіо НВ" пройшло повідомлення про заяву Ірану про те що кваліфіковані фахівці з Ірану , Росії , України і Канади будуть вивчати все і вся . І до цього вимагають від світу не займатись всякими інсинуаціями , бо ракети не було .
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так самальот упав на грядки - ото вони і загрібають, шоп наші ікспєрди бараболю не витоптали
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Что только доказывает их вину. Неужели они этого не понимают?? Не ожидала, что они такие уроды..
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Знайомі ляпи на радбезі -покажітє фак-ти...
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Читал цензор никогда тут не регистрировался,но на фоне этих событий не стерпел,порохоботы под каждой новостью про самолет усераются за своего сывочылого козла,забудьте ни когда он больше уже не будет у руля,его время ушло,на свалку!
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"Читал цензор никогда тут не регистрировался"

Как-же-нам-Вас-не-хватало
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Хто казав,що братья іранці незаслуговують повної утилізації
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Пассажиры из Канады погибли в результате ракетного удара, а экипаж и пассажиры из Украины в результате неполадок.
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так наші спєци повинні не скиглити, а складати акт, фіксіровать нарушенія при сборі тих уламків - йєсть же якісь інструкції та протоколи???
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И что нам скажут зеленые бибизянки из Квартала?
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А хто ви такі, щоб вам показували -ви представники блазня!! Ідіть до нього він вам покаже як грати на міжнародній сцені!
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Ну что?
Дали специалистам "поработать"? )))
Ну все, теперь ждите их "вьіводов" )))
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Нарешті й до моєї головешки дійшло : Восток - дело тонкое )
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Земля ВАМ пухом, коллеги. Летчики не умирают,просто они улетают,НАВСЕГДА.......
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