 Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

"Рішення слідчого судді Печерського району Києва, яким задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Антоненка і застосований до Антоненка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 лютого залишити без зміни. Апеляційну скаргу захисника Галенченка залишити без задоволення. Клопотання про взяття Антоненка на поруки залишити без задоволення. Рішення Апеляційного суду Києва є остаточним і оскарженню не підлягає", - оголосили судді.

Це рішення суду присутні в залі зустріли криками "Ганьба!", "Продажні судді!".

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Повний текст трансляції засідання суду з розгляду апеляції захисту Антоненка читайте тут.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".