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 Політика України
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Все про:апеляція (286) арешт (1054) Антоненко Андрій (58)

 Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом (оновлено)

Апеляційний суд Києва відхилив апеляцію на запобіжний захід музиканту і військовослужбовцю Андрію Антоненку, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

"Рішення слідчого судді Печерського району Києва, яким задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Антоненка і застосований до Антоненка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 лютого залишити без зміни. Апеляційну скаргу захисника Галенченка залишити без задоволення. Клопотання про взяття Антоненка на поруки залишити без задоволення. Рішення Апеляційного суду Києва є остаточним і оскарженню не підлягає", - оголосили судді.

Це рішення суду присутні в залі зустріли криками "Ганьба!", "Продажні судді!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати. ДОКУМЕНТ

Повний текст трансляції засідання суду з розгляду апеляції захисту Антоненка читайте тут.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169179
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, он же в Беркуте не служил, и небесную сотню не расстреливал, такому место только в СИЗО
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Который? Аваков или Зеленский? А почему не оба?
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Чем дольше продержат ребят за решеткой, тем труднее потом придется обьясняться Авакову и Зеленскому, но это будет потом...
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Ну, он же в Беркуте не служил, и небесную сотню не расстреливал, такому место только в СИЗО
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Добавлю, что он и на следственный эксперимент болт забил...думал, все ему поверят на слово? Не угадал!
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это точно! Помнится при ******* отпустили мента без руки, ключевая фигура в расследовании, который расстреливал людей на Майдане и дали ему в раху слинять....так потом ещё долго решали как наградить судью...
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Чем дольше продержат ребят за решеткой, тем труднее потом придется обьясняться Авакову и Зеленскому, но это будет потом...
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Тут ключове все-таки не ПОТІМ, а БУДЕ. Буде обов'язково БУДЕ!
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Нічого вони пояснювати не будуть, вони просто сфальшують матеріали справи і невинний буде сидіти. Хіба Вам не видно, як якісь там особи (аноніми) звертаються в нацраду для закриття каналу "Прямий", як наклепи ідуть на Звіробій, та інше. Таких відшукати, як два пальці. Просто на брифінгу їх назначили винними, то ж ті і стараються, ніхто не хоче бути звільненим.
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Yes! Dopeless‏ @_dopeless 1 час назад

Якщо б Аваков сказав, що літак збили українські волонтери - Зеленський подякував би за розслідування та наказав затримати вбивць.
А якщо США, ВБ, Канада та Австралія кажуть, що літак збив дружній Росії Іран - тут нівсьотакадназначна, і взагалі вашідаказатільстванідаказатільства.
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Цей негідник має бути покараний, не дивлячись ні на що!
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Который? Аваков или Зеленский? А почему не оба?
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Ты про быдло, голосовавшее за зеленского?
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іван-дурачок, Евгений 89b7971a - по класифікації зебілів належить до "порохоботів".
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Ти розбийнык, вир та негиднык и повынен буты покараный будь що!!!
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Ну конечно же!!!!! Наверняка он себе ноги удлинил!!!!! Или эксперта подкупил еще несколько лет назад!!!!!
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Если ти аткажешся , ани тебя зережут . Шютка
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Треба було під час революції алею суддів зробити-повішених, бавились демократії,так що тепер жріть що є
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Нынешний апелляционный суд готовит себе приговор и очень скоро. Столбы для приговора "судьям" уже готовы
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Нічого не буде.

Україну знищать підл і тихцем.
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ЕСПЧ Оправдает Антоненко и других подозреваемых в бомбизьме .Как исключительный случай можно в Беларусь выдать.Там Суд посправедливей нашего будет и приговор при
водится в исполнение мгновенно.
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так не бывает в демократической стране... и это только потому, что президент на брифинге брякнул, что поймали преступников, а кто-то просто решил выслужится..., это какой-то трэш и сюр...
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Главная проблема Украины - Зеленский!Такого некомпетентного и брехливого еще не было!Но подозреваю,что он еще и предатель,как и Янек!И зачем такое испытание нашему народу?
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Генпрокурору, его замам и прочим нахлебникам резко повысили оклады!
Совпадение? Не думаю......
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Це не судді,а продажні,тупі,брехливі падлюги!Усі вони рано,чи пізно, будуть тікати з Украіни,і розумію,що це буде дуже скоро.Іх единий шлях до па-раші,там все гівно сидить,так ,як Западний шлях закритий,для ціеі пиндоти.
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Ну що я казав? Зєлю геть! Раніше почнем - раніше дострокові.
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Зебіли перетворюють країну в помийку.
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Им некуда отступать.
Позади только Ростов.
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якраз в Ростові - запасний аеродром.... Хіба що, там - заградотряд.
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Это случайно не ты виноват что Австралия горит? бо твой пердак мог быть причиной пожаров
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Тебе, кстати, тоже некуда бежать, как и им.
После плоской шуточки о Бабьем Яре, Зеля в Израиле будет persona non grata. Tолько полные кретины, типа его кураторов, могли такое нашептать ему в наушничек.
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"Суддів" київської апелячки можна включати в списки на обмін із сєпарами на наших полонених.
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Ну да...важно, что убиц из беркута отпустили... Честно? Киндерсюрприз задрал не тем что он хуже пороха...а тем, что такой же... А от него ждали не этого... Брехло! Аферист на доверии!
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