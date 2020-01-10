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Все про:Міноборони (2999) обстріл (5864) Мар'їнка (446) операція Об'єднаних сил (1946)

 Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ОС біля Мар'їнки та Оріхового, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, противник вночі майже годину обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї захисників Мар'їнки.

Крім того, ворожий обстріл такої ж тривалості був зафіксований вранці поблизу Оріхового. Тут окупанти вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї.

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"Втрат з нашого боку немає", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169176
 
 
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Так о чем договорились Зеленский и Путин в Париже, о транзите газа? И все?
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Если гнойник не засыхает сам,то его удаляют хирургическим путем.
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