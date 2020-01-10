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Все про:авіакатастрофа (418) Зеленський (4092) Іран (259) Пристайко (315) Помпео (180) Квін Крістіна (7)

 Зеленський і Пристайко зустрілися з представниками США в Києві: "Отримано важливі дані"

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про отримання керівництвом України важливих даних у ході зустрічі з керівництвом посольства США в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Разом з президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема, з керівником посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", - написав Пристайко.

За його словами, розмова Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео очікується о 15:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет зовнішньої політики в закритому режимі розгляне питання авіакатастрофи МАУ в Ірані

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак в Ірані збила іранська ракета - про це свідчать дані розвідки.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Зеленський і Пристайко зустрілися з представниками США в Києві: Отримано важливі дані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169173
 
 
 Топ коментарі
 
Дятлу будут обьяснять основы международной политики...
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касаби сліди замітають

Віталій Барабаненко‏ @baraban088 1 час назад

Пишут что Иран зачистил территорию падения "Боинга".
Бульдозеры сгребли все обломки и вывезли.

Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве: "Получены важные данные" - Цензор.НЕТ 3255
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...неужто Нелох Ишакович Оманский отмазал свою бородатую бабушку от американского Минюста? Зеленський і Пристайко зустрілися з представниками США в Києві: "Отримано важливі дані" - Цензор.НЕТ 1105
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Что, США таки отследили крупную трансакцию из Москвы в Оман.
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Фінансова розвідка США, на порядки крутіша Моссада.
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В такой ситуации Иран можно шантажировать до бесконечности и заставить его идти на любые уступки. Так тонко и жестоко играть могут только иудеи Кремля и Израиля.
Те кто запускал ракеты уже наверное эвакуированы с Ирана или ликвидированы.
Формула - Кому это выгодно , работает везде и всегда.
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эта ни дело призитента вмешывацца в ход раследованея Пачиму Зиленский до сих пор малчит пра то хто сбил боинх?
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Надежда на одно, что у Янелоха будет передоз на фоне всего этого.
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неужели данные о выводе денег в офошоры беней?
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Объявляется викторина для зедебилов. Итак, вопрос.
Почему не посадили Порошенко? Варианты ответов:
1. садить не за что, святой человек.
2. Зеленский обманул зедебилов и не борется с коррупцией потому что сам коррупционер.
3. а какая разница?
4. все варианты подходят.
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Для Зебилов слишком много вариантов ответов вы предоставили.
Им одного-"Какая разница" уже дох@ра.
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Оманскму коляднику расскажут, что не хорошо колядовать спонсорам терроризма.
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Помпео уже намекнул, что там была техническая неисправность (!). Иран тракторами зачищает. Наш самолет никому не нужен?
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Какое же оно - (высокотехнологичное), если не может военный борт от гражданского отличить??????!!!!!!
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Так их для гражданских и изготавливали.
На военные ума не хватило.
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Новый вид, бронебойно-зажигательная ночная.
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получили ценные данные ... что газ летит из дупла
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Пристайко виявився нікчемною фігурою . пішаком .
"Первый ход Е2 - Е4 !!)" ці слюні Пристайка ...ні талії ні туші ...
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Пристайко виявився нікчемною фігурою . пішаком .
"Первый ход Е2 - Е4 !!)" ці слюні Пристайка ...ні талії ні туші ...
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Всетаки, що не говоріть, наш препіздент не єврей! З кожним днем переконуюсь-це просто тупий ХАХОЛ з кривим рогом, на чолі!
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Позиция Зеленского ставит Украину где-то рядом с Ираном, а не с цивилизованными западными странами. Да и в целом говорить о какой-то четкой позиции украинского государства в связи с катастрофой очень непросто. Больше государство Украина в целом пока играет по сценарию хла.
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Lidiya1407‏ @lidiya1407 46 минут назад

Як воно не розуміє, що вже себе закопало по самі ніздрі!!!
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Всю информацию по украинскому Боингу курирует..... ФСБшный смотрящий за Зеленским Ермак. На тайной встрече в Омане тоже был Ермак. У нас, судя по всему, вырисовывается новый "президент" после Бени. А зеленский - при нем. Какая разница.
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