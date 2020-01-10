 Філарет відкликав свій підпис під постановою про ліквідацію УПЦ КП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

"Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відкликав свій підпис під постановою, так званого, Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року. На цю постанову посилаються чиновники Міністерства культури України, які відмовляються здійснити державну реєстрацію постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 20 червня 2019 року, якою була скасована постанова т.зв. Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року. Через це, Патріарх Філарет повідомив Міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського про відкликання свого підпису під постановою від 15 грудня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Патріарх Філарет сповістив міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського про відкликання свого підпису під постановою від 15 грудня 2018 року.

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"Відкликання підпису як допустиму юридичну дію обумовлюю положеннями статей 9 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статей 22 та 35 Конституції України, якими унеможливлюється погіршення правового становища громадян України, що реалізовують право на свободу совісті в Київському Патріархаті.

Тому в подальшому підпис Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета під постановою, так званого, Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року надалі прошу вважати недійсним", - йдеться в повідомленні Філарета до Бородянського.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

У травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, Об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

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Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.