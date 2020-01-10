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Все про:Собор (26) УПЦ КП (217) Філарет (252)

 Філарет відкликав свій підпис під постановою про ліквідацію УПЦ КП

Почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під постановою Помісного Собору від 15 грудня 2018 року, на якому було ліквідовано Українську православну церкву Київського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

"Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відкликав свій підпис під постановою, так званого, Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року. На цю постанову посилаються чиновники Міністерства культури України, які відмовляються здійснити державну реєстрацію постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 20 червня 2019 року, якою була скасована постанова т.зв. Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року. Через це, Патріарх Філарет повідомив Міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського про відкликання свого підпису під постановою від 15 грудня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Патріарх Філарет сповістив міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського про відкликання свого підпису під постановою від 15 грудня 2018 року.

Також читайте: УПЦ КП повністю ліквідовано, а Філарет перебуває в самоізоляції, - Епіфаній

"Відкликання підпису як допустиму юридичну дію обумовлюю положеннями статей 9 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статей 22 та 35 Конституції України, якими унеможливлюється погіршення правового становища громадян України, що реалізовують право на свободу совісті в Київському Патріархаті.

Тому в подальшому підпис Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета під постановою, так званого, Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року надалі прошу вважати недійсним", - йдеться в повідомленні Філарета до Бородянського.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

У травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, Об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Читайте: Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ

Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169171
 
   
 Топ коментарі
 
Был уважаемым человеком((( уйди отдыхать в почете и уважени.. нет, оно Обиделось!!! властью перед смертью обделили. порулить напоследок новой украинской церковью не дали, значит надо постоянно все и вся обмазывать своим гавном.
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Батенька, а билетик то, тю-тю, уже прокомпостировали!!!

Иди Новинского пацалуй в сраку.
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«Отмечается, что Патриарх Филарет оповестил министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3169171»

Копія: Мацква. Путєну. Спортлото-ФСБ.
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Теперь фраза «мой папа был турецкоподданным» будет обозначать «мой папа был прихожанином ПЦУ»
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Не знаю. А вас это интересует? Гугл в помощь, если забанили, то скачайте VPN
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Філарет показав своє обличчя ворога України. Не міг переступити через гординю і насолив всім українцям вбитим, закатованим, тим що є і ще не народженим. То хто Ви є товарищ Філарет? Посібник агресора і московської церкви?
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Дедуган не привык быть на вторых ролях, вот и и усераеца. Я думаю врятле он реально какой то агент КГБ, скорее дед хотел царём стать в новой церкви, а оказалось шо он всего лишь "почётный" и по сути его на пенсию задвинули, вот и бомбонуло у ЧСВшеного дедка..
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Покаялся перед Богом и грех свой признал!
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Ещё Филарет может юридически отпетлять, рассказав, что в его возрасте у него с умом не все гладко. А подпись недееспособного недействительна
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Так тогда автоматически на пенсию раз признают юредически недееспособным, значит и все его будущие подписи тоже будут такие же недееспособные. Или шо его признают свихнутым маразматиком подпись отзовут и сразу назначат главным? Уже официально свихнутого деда??
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Раз подписывал недееспособный значит документ недействительный и УПЦ КП продолжает существовать. А кого они там главным считают, так это церковь отделена от государство и государство не имеет права лезть во внутренние дела церкви. Классика - Пидписздэсь и пидписдесь. Вот такая-вот коллизия
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Не все же продажные в Украине!Это радует!
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Маразматик старый. И эти люди ещё пытаются учить остальных
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