 Комітет зовнішньої політики в закритому режимі розгляне питання авіакатастрофи МАУ в Ірані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомили в пресслужбі глави Комітету, народного депутата фракції "Слуга народу" Богдана Яременка.

"Розгляд питань щодо Ірану і катастрофи буде закритим (прим. на засіданні Комітету в понеділок, 13 січня, о 14:00). Це потрібно для уникнення політизації питання", - зазначили в пресслужбі з посиланням на заяву самого Яременка.

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Там зауважили, що метою засідання Комітету з цього питання є "парламентський контроль за діями органів виконавчої влади, щоб переконатися в тому, що виконавча влада має у своєму розпорядженні й ефективно використовує всі необхідні ресурси, а також дотримуються всі права і інтереси громадян України".

Що стосується причин закритого формату засідання, то "є регламентні причини. Цей тиждень (прим.: з 13 січня) не є комітетським. Що стосується змісту, то ситуація активно розвивається, тому краще дати можливість запрошеним (прим.: учасникам засідання) зібрати і передати комітету максимум інформації".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.