 Комітет зовнішньої політики в закритому режимі розгляне питання авіакатастрофи МАУ в Ірані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомили в пресслужбі глави Комітету, народного депутата фракції "Слуга народу" Богдана Яременка.
"Розгляд питань щодо Ірану і катастрофи буде закритим (прим. на засіданні Комітету в понеділок, 13 січня, о 14:00). Це потрібно для уникнення політизації питання", - зазначили в пресслужбі з посиланням на заяву самого Яременка.
Там зауважили, що метою засідання Комітету з цього питання є "парламентський контроль за діями органів виконавчої влади, щоб переконатися в тому, що виконавча влада має у своєму розпорядженні й ефективно використовує всі необхідні ресурси, а також дотримуються всі права і інтереси громадян України".
Що стосується причин закритого формату засідання, то "є регламентні причини. Цей тиждень (прим.: з 13 січня) не є комітетським. Що стосується змісту, то ситуація активно розвивається, тому краще дати можливість запрошеним (прим.: учасникам засідання) зібрати і передати комітету максимум інформації".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
будут решать как отмазать Иран и рашку...
Все говорит о том, что вопрос таки политический, а политический именно потому что самолет таки сбили (при чем явно имеются доказательства) и Зепроституткам срочно нужно решать на чьей они стороне. Отрицание сбития пойдет на пользу "мирному плану" Клоуна (по крайней мере он про это мечтает) но это явная конфронтация с США, Канадой, Велокобританией...
Короче Клоун сидит на раскорячках и будь у него своя голова на плечах - решение тут очевидное и идущее явно на пользу Украине - это обвинение Ирана в сбитии самолета
обещаного 4 года надо ждать
до новых выборов
Комитетчики среди проституток))))будут?))
телок вызывать на заседание будешь?)))
Анал тебе в табу!))))
не перепутайте!!
надо рассматривать вопрос
а не девочек
Тому що ніяких здійснених надій не сталося. Комуналку ніхто не опустив - ЗЕкоманда уже плачеться, що то американці винні. Просторікування ЗЕкоманди про «підростання зарплатень в окремих галузях» відбувається на тлі масового скорочення працівників на «Мотор Січ» і «Запорожсталі». Про переведення на простій Запорізької ТЕС я вже писав. Кажете, шанувальники ЗЕ голосять, що то винні власники компаній? Милі, бізнесмени НІКОЛИ не зупиняють прибутковий бізнес. А українська металургія, машинобудування і енергетика стали неприбутковими, бо уряд Гончарука затіяв аферу з облігаціями внутрішнього займу, обвалив курс валют та пустив в Україну електрику з Росії. Результат - падіння виробництва на 7,5%. Це як раз про «Мотор Січ» і «Запорожсталь», якщо хтось не збагнув.
Державі треба націоналізувати підприємства, які зупиняють олігархи? Та чудово, тільки я дуже гарно знаю, що таке підприємство, яким керує чиновник. Уряд уже визнав, що цей рік він закрив з дефіцитом у 72,4 мільярди грн., а насправді більше, бо уряд надпланово позичив 4,7 мільярди грн., плюс «Нафтогаз» перелічив урядові 20 мільярдів своїх прибутків, хоча мав їх передати в бюджет 2020 р. І ще - уряд зупинив фінансування низки бюджетних програм, тобто банально не дав грошей підрядникам.
Під солодкі обіцяночки про «покращення життя вже завтра», уряд Гончарука руйнує економіку країни. Я хочу вірити, що роблять вони це на радість Москві, бо якщо вони не відверті вороги, у нас все ще гірше - вчорашні гранітоїди, які дорвалися до влади в складі ЗЕкоманди, - насправді ідіоти і неуки, які навчилися гарно просторікувати перед західними донорами, але вони вщент не розуміють, як керувати економікою України. Такі справді можуть націоналізувати підприємства, зупинені олігархами, і наступного року дефіцит бюджету буде не 72 мільярди, а 72 трильйони, а на тих підприємствах будуть борги по зарплатні по 7-8-9 місяців. Те, що не приносить прибутку в приватних руках, у державних не приноситиме й поготів, - див не буває.
Я розумію, що шанувальникам ЗЕ всі ці високі матерії до лампочки. Та справа в тому, що ці матерії вже почали бити по їх добробуту, - на власні очі бачу. І це - лише початок. Далі буде гірше. Бо уряд уже має дірку в бюджеті. Уряд уже запустив руку в прибутки бюджету наступного року, уряду доведеться випускати нові й нові облігації, - і невдовзі ця піраміда рухне як МММ, і що станеться з економікою тоді, мені гірко навіть думати. Скажу так, ті, хто матиме гроші, зможе за копійки купити 4-5 квартир, але таких людей будуть одиниці.
Знаєте, я не зла людина, і проблеми шанувальників ЗЕ мене не радують. Але не можу не визнати - вони зробили це разом. Це - результати їхнього дебільного мислення, ставлення до держави з позиції нахлібника, якому всі винні. Це результат того, що фахового успішного менеджера Порошенка вони замінили на «просто хорошого хлопця» - на коміка з телевізора. За все треба платити. Хтось уже почав. Якщо знайомі вам шанувальники ЗЕ ще вихваляють вовочку і ремствують, що «йому заважають», не переймайтеся. Скоро безробіття та борги постукають в їхні кишені також. І от коли вони заревуть, що «Вовка обіцяв не це», нагадайте їм, що «зате не барига і мародер». Нагадайте весь той бруд, який вони лили на Порошенка.
Стесняется, падло.
"уже орут.. как на цензоре, так и в реале:
пару дней назад слышал разговор соседок возле поезда - эдакое ватное стадо, которое в апреле радостно друг перед дружкой понтовалось "кто больше всего любит зеленское" - сейчас с пеной у рта доказывали друг другу что "язанивонигаласавал" :D
а когда их ткнули мордой и напомнили как и что они ТОГДА говори - стали отбрехиваться что "пошутили"(тогда)..."
кстати, там же: эти соседки-пенсионерки почему начали жаловаться... им субсидию за ДЕКАБРЬ не перевели на счета.. то сих пор! мол, "задерживают из Киева"..
и за январь - тем более..
И это - в Кр.Роге..))
Нє благодарітє.
Теперь сосет пипиську зеленского.
Сходил в контору, там ему сказали - раньше февраля никаких субсидий не ждите.
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
Ждут руководство СБУ из Куршавеля??
без табу
Ну, блин, вы Зебобики и даете...….. Или есть подозрение, что ракеты пускали через анальное отверстие??? Зебобы, вы тупые клоуны.
Не думаю,что жирное чмо слышало слово "честь",или читало "Поединок" Куприна,например,но абсолютное отсутствие стыда и совести не даёт ему права быть руководителем такого важного комитета..