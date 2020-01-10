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Все про:авіакатастрофа (418) ВР (5548) Іран (259) комітет (232) розбиття (221) Яременко Богдан (96)

 Комітет зовнішньої політики в закритому режимі розгляне питання авіакатастрофи МАУ в Ірані

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва збирається на засіданні в понеділок, 13 січня, розглянути в закритому режимі питання авіакатастрофи українського літака в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомили в пресслужбі глави Комітету, народного депутата фракції "Слуга народу" Богдана Яременка.

"Розгляд питань щодо Ірану і катастрофи буде закритим (прим. на засіданні Комітету в понеділок, 13 січня, о 14:00). Це потрібно для уникнення політизації питання", - зазначили в пресслужбі з посиланням на заяву самого Яременка.

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Там зауважили, що метою засідання Комітету з цього питання є "парламентський контроль за діями органів виконавчої влади, щоб переконатися в тому, що виконавча влада має у своєму розпорядженні й ефективно використовує всі необхідні ресурси, а також дотримуються всі права і інтереси громадян України".

Що стосується причин закритого формату засідання, то "є регламентні причини. Цей тиждень (прим.: з 13 січня) не є комітетським. Що стосується змісту, то ситуація активно розвивається, тому краще дати можливість запрошеним (прим.: учасникам засідання) зібрати і передати комітету максимум інформації".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169167
 
 
 Топ коментарі
 
А этот маньяк еще при делах?
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БОРОДА!))))
телок вызывать на заседание будешь?)))
Анал тебе в табу!))))
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Ужас, эта маньячная, помешанная на сексе ряха до сих пор глава Комитета? Это нормально? Уберите эту свинью из Рады, зеленые идиоты. Она же вас позорит, а вам видно пох.
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"Комитет внешней политики в закрытом режиме...."

будут решать как отмазать Иран и рашку...
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Особенно доставляет, что этим вопросом, занимается именно "Комитет по внешней политике", причем занимается для того чтобы избежать "политизации данного вопроса" Комітет зовнішньої політики в закритому режимі розгляне питання авіакатастрофи МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 9964

Все говорит о том, что вопрос таки политический, а политический именно потому что самолет таки сбили (при чем явно имеются доказательства) и Зепроституткам срочно нужно решать на чьей они стороне. Отрицание сбития пойдет на пользу "мирному плану" Клоуна (по крайней мере он про это мечтает) но это явная конфронтация с США, Канадой, Велокобританией...
Короче Клоун сидит на раскорячках и будь у него своя голова на плечах - решение тут очевидное и идущее явно на пользу Украине - это обвинение Ирана в сбитии самолета
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а кто его уберет??
обещаного 4 года надо ждать
до новых выборов
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Курва, заберіть в нього телефон, бо зараз почне іранських курв замовляти Комитет по внешней политике в закрытом режиме рассмотрит вопрос авиакатастрофы МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3900
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Так. Працює, збоченець. Лише все тепер робить " у закритому режимі", щоб бува знову не спалив якийсь шустрий журналюга. 😁
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Проститутки, кроме комитетчиков, будут?
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Скорее наоборот...
Комитетчики среди проституток))))будут?))
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Нет, как честные проститутки, откажутся находится в одном здании с политическими.
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БОРОДА!))))
телок вызывать на заседание будешь?)))
Анал тебе в табу!))))
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когда будете рассматривать
не перепутайте!!
надо рассматривать вопрос
а не девочек
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тем более все девочки в Иране в паранжах )))
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А він уже знайщов повію і пристоїв її своїм помічником, щоб їй за послухи плптили з держбюджету?
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Платити за свій недалекоглядний вибір президента і парламенту шанувальникам ЗЕ доводиться навіть швидше, ніж я думав. Процес уже йде - ми просто ще не помічаємо його в повній мірі. Вже тиждень я перебуваю в своєму рідному місті Запоріжжі, яке ще влітку розповідало мені про «нову країну» і свої неймовірні надії. І от тепер, коли згадуєш про Зеленського, люди або міняють тему, або гнівно скриплять зубами. Сталося неймовірне, - я побачив вчорашнього прибічника ЗЕ, який того самого ЗЕ матюкав, не підбираючи виразів. Чому?
Тому що ніяких здійснених надій не сталося. Комуналку ніхто не опустив - ЗЕкоманда уже плачеться, що то американці винні. Просторікування ЗЕкоманди про «підростання зарплатень в окремих галузях» відбувається на тлі масового скорочення працівників на «Мотор Січ» і «Запорожсталі». Про переведення на простій Запорізької ТЕС я вже писав. Кажете, шанувальники ЗЕ голосять, що то винні власники компаній? Милі, бізнесмени НІКОЛИ не зупиняють прибутковий бізнес. А українська металургія, машинобудування і енергетика стали неприбутковими, бо уряд Гончарука затіяв аферу з облігаціями внутрішнього займу, обвалив курс валют та пустив в Україну електрику з Росії. Результат - падіння виробництва на 7,5%. Це як раз про «Мотор Січ» і «Запорожсталь», якщо хтось не збагнув.
Державі треба націоналізувати підприємства, які зупиняють олігархи? Та чудово, тільки я дуже гарно знаю, що таке підприємство, яким керує чиновник. Уряд уже визнав, що цей рік він закрив з дефіцитом у 72,4 мільярди грн., а насправді більше, бо уряд надпланово позичив 4,7 мільярди грн., плюс «Нафтогаз» перелічив урядові 20 мільярдів своїх прибутків, хоча мав їх передати в бюджет 2020 р. І ще - уряд зупинив фінансування низки бюджетних програм, тобто банально не дав грошей підрядникам.
Під солодкі обіцяночки про «покращення життя вже завтра», уряд Гончарука руйнує економіку країни. Я хочу вірити, що роблять вони це на радість Москві, бо якщо вони не відверті вороги, у нас все ще гірше - вчорашні гранітоїди, які дорвалися до влади в складі ЗЕкоманди, - насправді ідіоти і неуки, які навчилися гарно просторікувати перед західними донорами, але вони вщент не розуміють, як керувати економікою України. Такі справді можуть націоналізувати підприємства, зупинені олігархами, і наступного року дефіцит бюджету буде не 72 мільярди, а 72 трильйони, а на тих підприємствах будуть борги по зарплатні по 7-8-9 місяців. Те, що не приносить прибутку в приватних руках, у державних не приноситиме й поготів, - див не буває.
Я розумію, що шанувальникам ЗЕ всі ці високі матерії до лампочки. Та справа в тому, що ці матерії вже почали бити по їх добробуту, - на власні очі бачу. І це - лише початок. Далі буде гірше. Бо уряд уже має дірку в бюджеті. Уряд уже запустив руку в прибутки бюджету наступного року, уряду доведеться випускати нові й нові облігації, - і невдовзі ця піраміда рухне як МММ, і що станеться з економікою тоді, мені гірко навіть думати. Скажу так, ті, хто матиме гроші, зможе за копійки купити 4-5 квартир, але таких людей будуть одиниці.
Знаєте, я не зла людина, і проблеми шанувальників ЗЕ мене не радують. Але не можу не визнати - вони зробили це разом. Це - результати їхнього дебільного мислення, ставлення до держави з позиції нахлібника, якому всі винні. Це результат того, що фахового успішного менеджера Порошенка вони замінили на «просто хорошого хлопця» - на коміка з телевізора. За все треба платити. Хтось уже почав. Якщо знайомі вам шанувальники ЗЕ ще вихваляють вовочку і ремствують, що «йому заважають», не переймайтеся. Скоро безробіття та борги постукають в їхні кишені також. І от коли вони заревуть, що «Вовка обіцяв не це», нагадайте їм, що «зате не барига і мародер». Нагадайте весь той бруд, який вони лили на Порошенка.
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Один знакомый зебил, большой любитель поговорить, даже выбросил старую симку от телефона.
Стесняется, падло.
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постил уже, но из той же оперы:
"уже орут.. как на цензоре, так и в реале:
пару дней назад слышал разговор соседок возле поезда - эдакое ватное стадо, которое в апреле радостно друг перед дружкой понтовалось "кто больше всего любит зеленское" - сейчас с пеной у рта доказывали друг другу что "язанивонигаласавал" :D
а когда их ткнули мордой и напомнили как и что они ТОГДА говори - стали отбрехиваться что "пошутили"(тогда)..."
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В таких випадках вони кажуть всі вони однакові.
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п.с.
кстати, там же: эти соседки-пенсионерки почему начали жаловаться... им субсидию за ДЕКАБРЬ не перевели на счета.. то сих пор! мол, "задерживают из Киева"..
и за январь - тем более..
И это - в Кр.Роге..))
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«Порошенко пєрєвьол в офшори.»
Нє благодарітє.
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Мой сосед, отпетый зебил, получал субсидию даже летом.
Теперь сосет пипиську зеленского.
Сходил в контору, там ему сказали - раньше февраля никаких субсидий не ждите.
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По ходу в Украине не президент - а кукла *****...(
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Кто будет рассматривать этот озабоченный альфа самец Яременко ?
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вообще то правильно будет "омега самец" ))
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так понятно шо закрытым. в целях сохранения тайны личной переписки )
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А какя разница сбили или нет? Главное ж чтоб аэродром был освещен и заасфальтирован, не?
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Будуть вирішувати прейскурант онал-орал? Комитет по внешней политике в закрытом режиме рассмотрит вопрос авиакатастрофы МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 6654
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а отчего аж 13??
Ждут руководство СБУ из Куршавеля??
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не чіпайте бубочку! він зараз в підвішеному стані!

Комитет по внешней политике в закрытом режиме рассмотрит вопрос авиакатастрофы МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 8026
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ого як в Омані принців піднімають Комітет зовнішньої політики в закритому режимі розгляне питання авіакатастрофи МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 1809
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ця нєдєля нє камітєцкая, патаму вапрос сбітого самальота падаждьот слєдующєй
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озабоченые клоуны беспалевно хотят перетереть за более важные вещи-как хайпануть еще больше на теракте против Украины...
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ммм да..... какой комитет такая и внешняя политика......
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тепер зрозуміло, чому засідання закрите.
без табу
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Я так розумію що, вони там всі ахвігєнні експерди у розгляді.
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Вам всем смешно, а бородачу жена в анал не дает(((((
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Конечно в закрытом, так легче придумать, как нелоху принести извинения Ирану, почему украинский самолёт там летал!
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Зелебобики,а где же ваше обещание уволить этого поца?
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Богдане, в нормальных странах такие как ты уже на свалке истории. Ты не знал?
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Ирану надо взять пару заложников (не впервой для них) и нелох оманский все простит ради обмена!
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Ооооооо, спец по аналу занимается авиацией????

Ну, блин, вы Зебобики и даете...….. Или есть подозрение, что ракеты пускали через анальное отверстие??? Зебобы, вы тупые клоуны.
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Зеленский в Омане встречался со своими кураторами из Москвы и предателем Медведчуком. И теперь кто то еще думает что сбитый в ето же время украинский самолет ето чистая случайность? Или все же ето намек от ***** чтобы ЗЕ еще сделать еще сговорчивее?
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Любой украинец да и многие политики в мире как только видят бородатую рожу Яременко ни о чем не могут думать кроме проституток, платного секса и анала. К сожалению надо признать что НЕ зря Украину никто не воспринимает после Порошенко, никто с нами не советуеться, а только будут ставить перед фактом в том числе и из за таких любителей поституточных анусов((
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Судячи з коментарів, цього чувака Тирнет таки уколошкає.
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Будуть викликати лядєй в "закритому режимі", щоб ніхто не сфоткав...
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это лохматое существо до сих пор в коммитете
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Анал будет как обычно в зеленом стаде... без табу??
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Насколько же нужно быть отмороженным,абсолютно бессовестным поцом,чтобы делать вид,что ничего не произошло,и все всё давно уже забыли ?
Не думаю,что жирное чмо слышало слово "честь",или читало "Поединок" Куприна,например,но абсолютное отсутствие стыда и совести не даёт ему права быть руководителем такого важного комитета..
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карабас решает дела. полная задница. пора выпускать -буратино
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Комитет по внешней политике это шеф которого шлюх заказывает прямо из зала заседаний Рады. И что они решат.
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Понимают ли все те секретарши и референтки которые крутяться возле него что глядя на них у всех только один вопрос почвляеться - дрючит тебя в жопу Яременко или нет?!!
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По внешней политике в закрытом режиме,типа " анал табу"
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