 Можливо, це механічні несправності, треба докопатися до істини, - Помпео про причини катастрофи літака МАУ в Ірані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News у четвер, коментуючи заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, що причиною аварії українського лайнера стало влучання в нього іранської ракети класу "земля-повітря".

"Ми маємо подивитися, що є головною причиною цього. Можливо, це механічні несправності, але ми маємо це побачити. Якщо насправді це було щось підступніше, американський народ має знати, що це іранське правопорушення", - сказав Помпео.

Водночас він зазначив, що необхідно якнайшвидше встановити справжню причину аварії.

"Ми маємо докопатися до істини, і важливо докопатися до істини швидко. Я бачив повідомлення. Я можу лише сказати, що нам потрібно докопатися до істини дуже-дуже швидко", - зазначив Помпео.

Крім того, Помпео висловив сподівання, що іранці повністю співпрацюватимуть із розслідуванням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран і Україна разом розшифровуватимуть чорні скриньки літака МАУ, що розбився, - Bloomberg

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив авіакатастрофу лайнера "Боїнг-737" авіакомпанії МАУ в Тегерані з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.