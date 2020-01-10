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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (259) США (5919) Трюдо Джастін (100) Помпео (180)

 Можливо, це механічні несправності, треба докопатися до істини, - Помпео про причини катастрофи літака МАУ в Ірані

Державний секретар США Майк Помпео не відкидає, що можливою причиною аварії українського лайнера Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані є механічні несправності, однак наголошує на необхідності якнайшвидше з'ясувати справжню причину катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News у четвер, коментуючи заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, що причиною аварії українського лайнера стало влучання в нього іранської ракети класу "земля-повітря".

"Ми маємо подивитися, що є головною причиною цього. Можливо, це механічні несправності, але ми маємо це побачити. Якщо насправді це було щось підступніше, американський народ має знати, що це іранське правопорушення", - сказав Помпео.

Водночас він зазначив, що необхідно якнайшвидше встановити справжню причину аварії.

"Ми маємо докопатися до істини, і важливо докопатися до істини швидко. Я бачив повідомлення. Я можу лише сказати, що нам потрібно докопатися до істини дуже-дуже швидко", - зазначив Помпео.

Крім того, Помпео висловив сподівання, що іранці повністю співпрацюватимуть із розслідуванням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран і Україна разом розшифровуватимуть чорні скриньки літака МАУ, що розбився, - Bloomberg

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив авіакатастрофу лайнера "Боїнг-737" авіакомпанії МАУ в Тегерані з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169165
 
 
 Топ коментарі
 
Я теж вважаю, що це технічні несправності, але важливі причини цих несправностей - наприклад, пошкодження літака внаслідок механічної дії ракети ППО.
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В такой ситуации Иран можно шантажировать до бесконечности и заставить его идти на любые уступки. Так тонко и жестоко играть могут только иудеи Кремля и Израиля.
Те кто запускал ракеты уже наверное эвакуированы с Ирана или ликвидированы.
Формула - Кому это выгодно , работает везде и всегда.
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Возможно, это механические неисправности, надо докопаться до истины.

Можливо, це механічні несправності, треба докопатися до істини, - Помпео про причини катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 4927
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А иранцы сотрудничают с бульдозером.
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