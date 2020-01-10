EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  8360  42
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2999) розвідка (1522)

 Найманці РФ на Донбасі отримали дозвіл на обстріли і знищення військової техніки ОС, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ продовжує утримувати в готовності до застосування артилерійські підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, окупанти проводять інтенсивні тренування з управління вогнем артилерії на позиціях, наближених до лінії розмежування, здійснюють уточнення цілей для ураження.

Крім того, командири підрозділів противника на окремих напрямках отримали дозвіл на обстріли та знищення військової техніки Об’єднаних сил у разі виявлення її візуально з передових позицій окупантів.

Також читайте: Окупанти посилюють підрозділи мобільними снайперськими групами, - розвідка

У зв’язку з цим противник поповнює запаси боєприпасів артилерійських та мінометних підрозділів, а окремі передові позиції посилюються розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169163
 
 
 Топ коментарі
 
а зедебил отводит и сдает территорию, уклонист оманский
 показати весь коментар
 
Ні. Тут не дебільність. Тут цілеспрямована робота над знищенням української державності і українців як нації.
 показати весь коментар
 
Грех не воспользоваться дебильностью зелёной власти...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а зедебил отводит и сдает территорию, уклонист оманский
 показати весь коментар
 
 
Опять обобщённый портрет зебила вывесили.... Найманці РФ на Донбасі отримали дозвіл на обстріли і знищення військової техніки ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 9407
 показати весь коментар
 
 
А зе🤡🤢🐒макака зуб давала,если перестать стрелять ,война закончится…
 показати весь коментар
 
Грех не воспользоваться дебильностью зелёной власти...
 показати весь коментар
 
 
Ні. Тут не дебільність. Тут цілеспрямована робота над знищенням української державності і українців як нації.
 показати весь коментар
 
 
Писец... а до этого они без разрешения это делали? Айяяй...
 показати весь коментар
 
 
До цього обстрілювали шахтьори, а тепер дозволено всім кому не ліньки.
 показати весь коментар
 
 
А нашим хлопцям заборонено стріляти у відповідь.
 показати весь коментар
 
 
когда закончится год урегулирования конфликта ? Зе обещал что если за год жители даунбаса неугомонятся то - будет план Б ....
 показати весь коментар
 
Очередной зашквар от зе. И вообще, кто этго долбоооба из больнички выпустил*?
 показати весь коментар
 
 
а нам значит низзззя..только после того нак по нам выпустят с десяток снарядов..и если кого то убьют или покалечат...только тогда может быть разрешат ответку.. когда они уже свернулись и смылись с позиций а на упреждение...боже упаси
 показати весь коментар
 
 
когдато пацаны делали из станковых стволов, снайперские. сейчас как раз именно этого и не хватает. дальность 3 км и прошивает бтр насквозь. только нашему руководству этого не надо. этих стволов на НЗ, море. это было бы очень хорошей ответкой
 показати весь коментар
 
 
разведку давно вже пора розігнати,вона тільки розпалює ворожнечу з братським народом
 показати весь коментар
 
 
А можна в поле видимості кацапні відправити "нєстрєляйчіка"?
 показати весь коментар
 
 
хйло откаты просто так не дает Найманці РФ на Донбасі отримали дозвіл на обстріли і знищення військової техніки ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 7769 он обязательно создает ситуацию для унижения когда ты не знаешь как быть вроде бы и пряник получил а ответить стремно бубочка на крючке у хйла
 показати весь коментар
 
 
Почему главнокомандующий не реагирует?
 показати весь коментар
 
Зато всех кто скажет что наших военных держат на фронте в качестве пушечного мяса то сразу банят
 показати весь коментар
 
 
в першу чергу ця інформація має хвилювати військових на передовій.
а за кого, в більшості, віддала голоси армія? наскільки пам'ятаю за зеленське, щож, хлопці, вам першим за це й приліта.
 показати весь коментар
 
Сивоху туда с королевской!!! Пусть объяснят своим друзьям, что стрелять нехорошо и они не правы.
 показати весь коментар
 
 
бабачкажыабавсьомдагаварился!!!! простапиристалистрилять!!!!!
 показати весь коментар
 
 
ЗЕЛЯ ЗАКОНЧИТ ЕЩЕ ХУЖЕ ПОРОХА. ВОТ УЖЕ И СВОЙ БОИНГ ПОДЕХАЛ, ГЛЯДИ И СВОЙ ИЛОВАЙСК БУДЕТ! А ВСЕ ПОТОМУ ЧТО НЕ МОГУТ СКАЗАТЬ ПРАВДУ, ЧТО НЕОЧЕМ ДОГОВАРИВАТСЯ С ПУЙЛОМ. СЕЙЧАС Я УЖЕ УВЕРЕН ЧТО КОПАЮТ ИНФУ НА ЕГО ОКРУЖЕНИЕ И НАЙДУТ СВИНАРЧУКА 2.0, ВОТ УЖЕ ПРОШЛО СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ А НИКТО НЕ СИДИТ, А ЖИТЬ ЛЕГЧЕ НЕ СТАЛО...
 показати весь коментар
 
 
Видимо будут лечить уставших от вайны. Интересно хоть кто то слышал чтобы Рашка и кацапы кричали что они устали от войны? Почему они кричат что ето только Украина устала от войны и хочет сдаться?
 показати весь коментар
 
 
Зеленскому нужно срочно еще пару сотен жертв чтобы обяснить холопам что они очень устали от войны и лучше всего будет капитулировать перед кремлем.
 показати весь коментар
 
А о чем они договорились в Париже? О транзите газа?
 показати весь коментар
 
 
///
Танкер Glard-2 под флагом РФ сегодня, 10 января, столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции.
Об этом проинформировало Командование береговой охраны МВД Турции. Об этом сообщает и телеканал HABERTÜRK.
«10 января 2020 года в 6.30 утра на расстоянии 5 миль к юго-западу от пролива Босфор произошло столкновение танкера, который шел под флагом РФ из России в Измир, и турецкого рыболовного судна. На место инцидента были немедленно направлены 4 катера и 1 вертолет береговой охраны. Три человека спасены, еще троих ищут. "
Как сообщает управление по контролю движения по проливу Босфор, из-за тумана пролив закрыт для движения кораблей в обоих направлениях. Густой туман так же мешает поискам.
 показати весь коментар
 
Результаты транзита Оман--Киев, через Москву.
 показати весь коментар
 
 
Пора так как США
ШАМ. Американцы отбомбились по базе "хезболы", в Дейр_Зор, которой командуют офицеры иранской КСИР. Сообщается об уничтожении 4 танков. О кол-ве убитых членов "хезболы" данные не уточняются возможно и ЧВК хла.
 показати весь коментар
 
 
Они шо даром Грады к передку пригнали? Так, проветрится их вывезли? Конечно же они планируют их использовать!!!!
 показати весь коментар
 
 
Авдіївка у порівнянні із Золотим - сама тиха ротація
 показати весь коментар
 
Так ЗЕ ж договорился в Нормандии, это ж была перемога.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору