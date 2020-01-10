 Найманці РФ на Донбасі отримали дозвіл на обстріли і знищення військової техніки ОС, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, окупанти проводять інтенсивні тренування з управління вогнем артилерії на позиціях, наближених до лінії розмежування, здійснюють уточнення цілей для ураження.
Крім того, командири підрозділів противника на окремих напрямках отримали дозвіл на обстріли та знищення військової техніки Об’єднаних сил у разі виявлення її візуально з передових позицій окупантів.
У зв’язку з цим противник поповнює запаси боєприпасів артилерійських та мінометних підрозділів, а окремі передові позиції посилюються розрахунками протитанкових ракетних комплексів.
а за кого, в більшості, віддала голоси армія? наскільки пам'ятаю за зеленське, щож, хлопці, вам першим за це й приліта.
Танкер Glard-2 под флагом РФ сегодня, 10 января, столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции.
Об этом проинформировало Командование береговой охраны МВД Турции. Об этом сообщает и телеканал HABERTÜRK.
«10 января 2020 года в 6.30 утра на расстоянии 5 миль к юго-западу от пролива Босфор произошло столкновение танкера, который шел под флагом РФ из России в Измир, и турецкого рыболовного судна. На место инцидента были немедленно направлены 4 катера и 1 вертолет береговой охраны. Три человека спасены, еще троих ищут. "
Как сообщает управление по контролю движения по проливу Босфор, из-за тумана пролив закрыт для движения кораблей в обоих направлениях. Густой туман так же мешает поискам.
ШАМ. Американцы отбомбились по базе "хезболы", в Дейр_Зор, которой командуют офицеры иранской КСИР. Сообщается об уничтожении 4 танков. О кол-ве убитых членов "хезболы" данные не уточняются возможно и ЧВК хла.