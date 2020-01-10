 Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в клопотанні захисту Антоненка до суду, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з експертизою відео, яка є в матеріалах справи, знятого напередодні вбивства Павла Шеремета біля будинку, де він проживав, зріст людини з відео становить 170 см (164,9 - 175,1 см). Водночас, зріст Антоненка 180 см.
На думку адвокатів, ця експертиза настільки істотна, що нівелює всі інші матеріали справи. Разом з тим, захист Антоненка дивується, чому слідство, маючи такі дані, продовжує підозрювати Антоненка, оскільки він не міг змінити свого зросту.
Почему в том перечне его заслуг не назвали ,что он судим был до этого?
"Когда и за что он был судим?"
І твої руки- по лікті в крові українців.
Ти один з тих хто встромив ножа у спину Україні.
Не цепляйтесь к деталям !
Президент Зеленский заверил, что он это был !
Мы живем в новой ЗЕленой парадигме...
Сказали посадить Антоненко? ПОСАДЯТ!
може дещо і є таке, але явно не ріст..
Убийство Шеремета: Антоненко выше, чем человек с камер наблюдения, - экспертиза
Нужна правда, а не ложные обвинения или ложные оправдания.
Виновен
значит виновен
даже если его рост 3 метра
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму. Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сумма требований с процентами составляет более $7 млрд.
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и зе.ло, которое не должно было там и близко пробегать - первый!
поэтому будут и рост подгонять и рога лепить и походку подстраивать...
https://www.aliexpress.com/item/32875695070.html
И даже размеры подозреваемого есть!
https://ae01.alicdn.com/kf/H386c23afe8064a34a3ff8f22cdd34518g.jpg
Этот?
Откуда такая "оперативность", и такая странная формулировка.
Ведь куда проще - "Согласно экспертизе такой-то" - рост человека на видео, такой то...
А так, какая то отсебятина выходит...