EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  4319  99
Матеріали за темою:
Все про:зростання (48) експертиза (144) Шеремет (333) Антоненко Андрій (58)

 Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати. ДОКУМЕНТ

Адвокати підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовослужбовця і музиканта Андрія Антоненка заявили, що зафіксована на відео біля будинку, де проживав Шеремет, людина - не Антоненко, тому що він іншого зросту.

Про це йдеться в клопотанні захисту Антоненка до суду, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з експертизою відео, яка є в матеріалах справи, знятого напередодні вбивства Павла Шеремета біля будинку, де він проживав, зріст людини з відео становить 170 см (164,9 - 175,1 см). Водночас, зріст Антоненка 180 см.

На думку адвокатів, ця експертиза настільки істотна, що нівелює всі інші матеріали справи. Разом з тим, захист Антоненка дивується, чому слідство, маючи такі дані, продовжує підозрювати Антоненка, оскільки він не міг змінити свого зросту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Антоненку. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати 01
Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати 02
Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати 03
Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати 04
Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169162
 
   
 Топ коментарі
 
Вот все "новое правосудие" во всей красе
 показати весь коментар
 
цікаво буде послухати зєлєбобів малороських, що вони збрешуть.
 показати весь коментар
 
там вообще ничего не совпадает, но портнов видит и управляет следствием.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот все "новое правосудие" во всей красе
 показати весь коментар
 
 
Это всё то же... Как они оживились с приходом Зелемойского и Коломойский начал выигрывать суды!
 показати весь коментар
 
 
Английский "эксперт" по походке скажет, что Антоненко шёл на полусогнутых ногах
 показати весь коментар
 
 
цікаво буде послухати зєлєбобів малороських, що вони збрешуть.
 показати весь коментар
 
 
Пошел вон,мерзота *************,продолжаешь шакалить ,негодяй!
 показати весь коментар
 
От скажіть, пані Тетяна "Зєлю геть". Ну не скажете ж. Бо я тут за свій рахунок, а ви - за рахунок Порошенка. А Порошенко на дострокових буде десятий, не вище. Тому вам він дав вказівку тільки лайном кидатись. Так? Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати - Цензор.НЕТ 3986
 показати весь коментар
 
Как думаеш, сколько бы эти волонтеры за твою голову запросили? а я уверен ни сколько, они бы тебя ради развлечения разобрали на части!
 показати весь коментар
 
там вообще ничего не совпадает, но портнов видит и управляет следствием.
 показати весь коментар
 
 
Кого це хвилює? Справа зроблена для того щоб дискредитувати добровольців та волонтерів.
 показати весь коментар
 
 
Коли вже курва цей дешевий цирк закінчиться ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Адвокаты подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко заявили,Источник: https://censor.net.ua/n3169162

Почему в том перечне его заслуг не назвали ,что он судим был до этого?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вопрос внимательно прочти и не коси под дурочку.
 показати весь коментар
 
А Вы мой вопрос когда прочитаете и ответите?

"Когда и за что он был судим?"
 показати весь коментар
 
 
У Антоненка нема судимостей, йолопе.
 показати весь коментар
 
 
У нас депутати, із "слуг", з відсидкою. Дехто з них за згвалтування неповнолітньої
 показати весь коментар
 
 
Ріст Антоненка може змінити і не можна, а от бабло, що судді взяли, як хабар, треба буде віддавати.
 показати весь коментар
 
 
Це діло розвалиться, але посадити підозрюваних - це не головна мета. Головна мета - маргіналізація ветеранів, воїнів і волонтерів, які користуються великою підтримкою у свідомої частини народу України.
 показати весь коментар
 
 
Байдуже їхня мета. Зєлю геть. Дострокові. Зєля не може зняти Авакова? То нехай йде сам.
 показати весь коментар
 
 
Ти його і привів, Суліма.
І твої руки- по лікті в крові українців.
Ти один з тих хто встромив ножа у спину Україні.
 показати весь коментар
 
 
Надо отдать ему должное - он честно признался в том, что переходит в разряд "порохоботов"
 показати весь коментар
 
хто?! ваня? та у него уже бублик на голове отрос.
 показати весь коментар
 
 
Нє, нє, нє. Ви мене з цим лайном порошенківським продажним не перемішуйте. Жоден порохобот НІКОЛИ не скаже слова про дострокові, бо їхній хозяїн пролітає на дострокових, як фанера
 показати весь коментар
 
Вот к чему приводит "правосудие" ЗЕлупы и Рюкзакова
 показати весь коментар
 
 
А може на відео Бубачка? Борідку носив, зріст підходящий, дестабілізація йому на руку. Користь з того має, став препиЗедентом. От вам і справжній мотив.
 показати весь коментар
 
 
Да какая разница !
Не цепляйтесь к деталям !
Президент Зеленский заверил, что он это был !
 показати весь коментар
 
 
Следаки надеялись провести следственный эксперимент при минусовой температуре. А Шеремета убили летом. Надеялись, что подозреваемый будет сильно сутулиться в летней одежде на морозе, чтоб хоть как-то подогнать эксперимент к экспертизе?
 показати весь коментар
 
 
Они физику не изучали в своих юридических университетах, поэтому для них рост не доказательство, прокурор и судья представление не имеют о 3d измерениях в трех плоскостях для определения роста по снимку. Все что сказа сын профффесора, что виновный значит виновный. Если бы в Украине был закон, что за преднамеренную фальсификацию сядет судья и прокурор, то тогда может был бы толк. И возможность более менее честного правосудия.
 показати весь коментар
 
 
Палка палка огуречик, вот и вышел человечик а чьих кистей работа? не важно, кисти мы потом приделаем(с)
 показати весь коментар
 
любитель и обладатель итальянской недвижимости профессионально подставил бубочку что бы не отправил в отставку еще на пол года Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати - Цензор.НЕТ 8833
 показати весь коментар
 
Але подивіться на рішення суддів - всуперч недостатнім доказам провини і вагомим контраргументам захисту, підозрюваних - переслідуваних владою патріотів тримають під вартою. Справжніх вбивць, з кацапії, ніхто не шукає.
 показати весь коментар
 
 
нелох , ярлыки развесил уже, придется сажать....((((
 показати весь коментар
 
 
КАКАЯ РАЗНИЦА кто виновен!?)))
Мы живем в новой ЗЕленой парадигме...
Сказали посадить Антоненко? ПОСАДЯТ!
 показати весь коментар
 
 
Рост человека его лет, за 3 года может только уменьшиться. Но возможны суточные колебания. Утром - человек - выше
 показати весь коментар
 
аж на 10 см ?
може дещо і є таке, але явно не ріст..
 показати весь коментар
 
 
Нет, конечно не на 10 см. На сколько точно - не знаю. Думаю где то на 1см в самом крайнем случае. Просто, адвокаты говорят, что он 180 , а по факту он может быть при замере и 177 (годы , плюс суточные колебания), поэтому конечно, я бы на месте адвокатов был железно уверен в его 180
 показати весь коментар
 
Суточные колебания роста? На сантиметр? Ты с какой планеты вообще?
 показати весь коментар
 
еще 3 года следствия, и он уже будет 2 метровым, это единственный шанс быть оправданным, или если жинка-********* возьмет вину на себя.
 показати весь коментар
 
 
мокша неподмытая, как там валежник. разрешили уже собирать, или еще инструкции пишут, а то ты так в баню за зиму и не сходишь
 показати весь коментар
 
 
сейчас как раз твой сезон боярышника, подтягивайся на сбор.
 показати весь коментар
 
 
Суточные колебания роста учитываются в выводах экспертизы, когда они указывают погрешность.
 показати весь коментар
 
 
Это в случае нормальных, не предвзятых экспертов. У нас может быть все что угодно. Вы читали выводы экспертизы? Там где-то об этом сказано?
 показати весь коментар
 
Погрешность выводов экспертизы 3% для установленного роста в 170 см это плюс-минус 5,1 см. суточные колебания роста обічно 2 см редко когда 2. Думаю, суточные колебания роста учтены в фразе "можливою відмінністю в осанці фігури".
Убийство Шеремета: Антоненко выше, чем человек с камер наблюдения, - экспертиза
Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати - Цензор.НЕТ 2863

Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати - Цензор.НЕТ 4465
 показати весь коментар
 
Рост может меняться на 1-2 см. Утром 1.81 вечером 1.79 но не на 10 см.
 показати весь коментар
 
 
А обувь? При этом в экспертизе есть цифра 175 см, а это уже не 10 см разница .Потом рост подозреваемого можно измерять в тяжелой обуви. То есть - опять манипуляция
 показати весь коментар
 
Емм, хтось у школі погано вчився?? Взуття ДОДАЄ до зросту людини, а не зменшує взагалі-то... А Антоненко ВИЩИЙ за чувака з камери на 10 см...
 показати весь коментар
 
 
да ефрейтор Лайф здесь на службе, и если и есть на бестолковке извилина, то только прямая и от фуражки Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати - Цензор.НЕТ 9530
 показати весь коментар
 
 
Правильно, умник, вот и измеряй себе рост в обуви. И потом скажи, что ты два метра.
 показати весь коментар
 
т.е. в тяжелой обуви он будет еще выше Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати - Цензор.НЕТ 9983 Зебилы такие тупыыыыыыыые Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати - Цензор.НЕТ 9983
 показати весь коментар
 
 
Измеряй свой рост в туфлях или в шапке, если туфли слишком для тебя сложно.
 показати весь коментар
 
В СИЗО следаки будут мерить рост подозреваемого в тяжелой обуви? Наверное, чтоб спасти подозреваемого от своих же подозрений и получить люлей от начальства?
 показати весь коментар
 
 
Нет, эксперты давали рост 170, и вилку 175-165 см, поэтому, мосора пусть хоть усрутся, если у него 180, то он никак не проходит ,как убийца
 показати весь коментар
 
не, ну понятно. кто же на закладку взрывчатки в обуви ходит?
 показати весь коментар
 
 
Есть разница между обувью летом и зимой. Поэтому я и говорю, что слова адвокатов есть повод для повторного анализа, следственного эксперимента, но не для утверждений в том или обратном.
Нужна правда, а не ложные обвинения или ложные оправдания.
 показати весь коментар
 
Да ты не угомонишься никак,мымра лахтинская
 показати весь коментар
 
Да какая разница? Зе-команда уже дело раскрыла...
 показати весь коментар
 
 
поц-Зе-дент сказал
Виновен
значит виновен
даже если его рост 3 метра
 показати весь коментар
 
 
это ерунда, если виновен, то при чем здесь рост...))))
 показати весь коментар
 
 
Если захотят то ты сама признаешься, что убила Кенеди и подпишешь все экспертизы. Учи матчасть на снимке не тот человек, что доказывает прокурор, вот причём здесь рост
 показати весь коментар
 
 
Ой, не надо тут сарказма, это не для Цензора.
 показати весь коментар
 
В пику вислюка.
Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати - Цензор.НЕТ 9334«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму. Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сумма требований с процентами составляет более $7 млрд.
 показати весь коментар
 
Значит найдут британского эксперта который докажет, что Антоненко за 3 года вырос на 10 см.
.
 показати весь коментар
 
 
Британский эксперт докажет вместе с прокурором, что Антоненко на протяжении трех лет кушал 1. Овсянку 2. Бананы. 3. Яблоки 4. Мед и т.д. Все эти вещества способствуют развитию мышечной и костной тканей, поэтому рост Антоненко изменился на 10 см.
 показати весь коментар
 
 
Ждем официального заключения "международных специалистов по остеопорозу и искривлению позвоночника" у Шустера.
 показати весь коментар
 
 
Чому вони вирішили, що це чоловік? На фото чітко видно жіночі груди, доречі, не маленького розміру. Судячи з розміру сідниць, то це скоріше Гадя та аж ніяк не Антоненко.
 показати весь коментар
 
 
да. а то, шо вокруг рота - это она "голодала" в ресторане перед закладкой взрывчатки. облизаться не успела.
 показати весь коментар
 
презентацией этого следственного шоу замарались все...
и зе.ло, которое не должно было там и близко пробегать - первый!
поэтому будут и рост подгонять и рога лепить и походку подстраивать...
 показати весь коментар
 
 
Ждем вывод следствия: "После убийства Шеремета преступник сильно вырос в глазах окружающих." (Это сарказм!)
 показати весь коментар
 
 
Интересно как Зеля собирается продвигать на премьера авакяна, который на должности за 3 президентов полностью провалил все реформы полиции и МВД, сшил белыми канатами дело Шеремета и обвинил невиновных, подставил идиотов презика и ген прокурора?!!!!
 показати весь коментар
 
Современные технологии позволяют специалистам подделать практически любые видео доказательства. В данном же случае, во всех видео какие-то силуэты в темноте и нигде не то что лиц не видно, а вообще поди разбери какого пола персонажи. То рост не сходится, то татуировки пропадают, то вес не соответствует. Чистой воды натягивание совы на глобус.
 показати весь коментар
 
 
Есть запись камеры в отличном качестве.

https://www.aliexpress.com/item/32875695070.html
И даже размеры подозреваемого есть!
https://ae01.alicdn.com/kf/H386c23afe8064a34a3ff8f22cdd34518g.jpg

Этот?
 показати весь коментар
 
І справді,ріст змінити досить важко...Був в Кургані такий професор Герасимов (якщо не помиляюсь),який нарощував гомілкові кістки спеціальним пристрієм...До п"ятнадцяти см але на це йшли роки...А ось член наростити набагато простіше і швидше...І цей член Аваков скоро відсосе,думаю...
 показати весь коментар
 
 
Ты, похоже, вместо того чтобы наращивать интеллект, наращивал себе член. Поэтому представить себе обувь с увеличенной платформой, тебе труднее, чем представлять свой "увеличенный" член.
 показати весь коментар
 
"за дослідженими експертними дослідженнями..."?
Откуда такая "оперативность", и такая странная формулировка.
Ведь куда проще - "Согласно экспертизе такой-то" - рост человека на видео, такой то...
А так, какая то отсебятина выходит...
 показати весь коментар
 
Между 175 и 180 слишком небольшая разница чтобы по скриншоту под углом можно было бы чтото уверенно утверждать. Ладно бы еще разница была 160-190. А тут достаточнго при ходьбе чуть пригнуться.
 показати весь коментар
 
Чтоб ты,****,всю жизнь ходил на полусогнутых,псевдобульбер лахтинский....
 показати весь коментар
 
 
Если это картинка с реальной презентации, то рост чувака слева максимум 70 см, судя по масштабу 10 см. или гиперболизировали для пущего психологического воздействия.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору