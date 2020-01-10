 Французькі експерти братимуть участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми були повідомлені про цю подію Іраном, і призначили акредитованого представника для розслідування безпеки...", - сказав представник BEA.
"Наразі жодної додаткової допомоги не запитували", - додав він.
Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив авіакатастрофу лайнера "Боїнг-737" авіакомпанії МАУ в Тегерані з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
НАКАНЕЦТА!
Він постраждав найстрашніше, літачок втратив.
Йому і так все піднесуть на "тарелочке с голубой кайомочкой."
Поки всі слідкують "А що там в Омані, Ірані??", Бєня підгрібає...
"Укрнафта" списала Коломойскому многомиллионные долги.
https://www.obozrevatel.com/economics/ukrnafta-spisala-kolomojskomu-mnogomillionnyie-dolgi.htm?fbclid=IwAR3MAnfy4zwywp1gMmPtpC6OHCmBXTI-s8iKtU2M5mvPCmu6c__Zid-zgio
Светлана Самборска
20 год ·
"Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования". https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/9/655620/
Вова, АСТАНАВИСЬ!
Такими темпами бабушку кормить нельзя - она же лопнет. И ты останешься сиротинушкой 😢
Мені, наприклад, прикольно спостерігати істерики "тарганчиків", які впали на гарячу пательню.
То лі ішшо будєт
То лі ішшо будєт
То лі ішшо будєт - ой-йой-йой!
"Іранці майже повністю зачистили місце падіння "Боїнгу" - CBS
На місці падіння літака МАУ в Ірані вже практично нічого не залишилося - з території вивезли майже всі уламки, тепер прибирають сміття.
Джерело: кореспондентка CBS News Елізабет Палмер у Twitter
Пряма мова: "Журналісти CBS щойно відвідали місце падіння літака МАУ на заході від Тегерана. Дев'ята ранку за місцевим часом. За словами місцевих жителів, майже всі уламки літака були прибрані вчора (9 січня - УП). Зараз місце падіння очищають від сміття".
Деталі: За словами Палмер, представників служб безпеки на місці немає, ніякого оточення території й жодних ознак будь-яких слідчих.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на статтю CBS News, місце катастрофи було великим, і знімальна група змогла оглянути лише одну його частину, але після того, як вони відвідали місце події, свідок сказав їм, що більші шматки фюзеляжу та носа літака були вилучені. Свідок заявив, що вивезення уламків і тіл жертв почалося в день катастрофи.
Свідки також розповіли, що бачили, як у четвер приїхала вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків. Іран не сказав, куди їх відвезли.
Українські слідчі не відвідували цю ділянку станом на полудень у п'ятницю, йдеться у матеріалі."
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/10/7236992/