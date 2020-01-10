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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (418) Іран (259) Франція (812)

 Французькі експерти братимуть участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

Французьке агентство з авіаційних пригод BEA заявило в п'ятницю, що братиме участь у розслідуванні катастрофи українського авіалайнера в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми були повідомлені про цю подію Іраном, і призначили акредитованого представника для розслідування безпеки...", - сказав представник BEA.

"Наразі жодної додаткової допомоги не запитували", - додав він.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив авіакатастрофу лайнера "Боїнг-737" авіакомпанії МАУ в Тегерані з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте: Офіс генпрокурора просить Канаду передати інформацію про обставини катастрофи МАУ в Ірані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169161
 
 
 Топ коментарі
 
Ось так! Тобто без експертизи, судових рішень та визначення збитків одразу треба платити. Нехай просто п'ють водичку замість грошей.
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Не Україна, а Каломойський.
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Йому Україна, українці компенсують в першу чергу і найбільше.
Він постраждав найстрашніше, літачок втратив.
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CAO Iran: Самолет принадлежит Украине и она должна оплатить все потери.

НАКАНЕЦТА!
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Ось так! Тобто без експертизи, судових рішень та визначення збитків одразу треба платити. Нехай просто п'ють водичку замість грошей.
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Йому Україна, українці компенсують в першу чергу і найбільше.
Він постраждав найстрашніше, літачок втратив.
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Нехай летить до Франції або Канади, доводить що він не верблюд.
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Нахіба?
Йому і так все піднесуть на "тарелочке с голубой кайомочкой."
Поки всі слідкують "А що там в Омані, Ірані??", Бєня підгрібає...

"Укрнафта" списала Коломойскому многомиллионные долги.



https://www.obozrevatel.com/economics/ukrnafta-spisala-kolomojskomu-mnogomillionnyie-dolgi.htm?fbclid=IwAR3MAnfy4zwywp1gMmPtpC6OHCmBXTI-s8iKtU2M5mvPCmu6c__Zid-zgio


Светлана Самборска
20 год ·

"Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования". https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/9/655620/
Вова, АСТАНАВИСЬ!
Такими темпами бабушку кормить нельзя - она же лопнет. И ты останешься сиротинушкой 😢
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Стало столько новостей международного уровня, что невозможно найти - что делает презедент на международном уровне, как это записано в Конституции...
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Эти все новости для сообращающих. Бульбашей с лахтинскими методичками к ним, понятное дело, отнести нельзя.
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Ну лаптеногий тут точно ты.Коленки не сотри перед куйло...)
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К буржуазным, идеалистическим, идеологически неправильным, разрушающим истинные устои марксизма-ленинизма. Или куда там нынче относят "неправильных" для Бацьки беларусов?
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Не набридло виставляти себе поцем на загальне посміховисько?
Мені, наприклад, прикольно спостерігати істерики "тарганчиків", які впали на гарячу пательню.
То лі ішшо будєт
То лі ішшо будєт

То лі ішшо будєт - ой-йой-йой!
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А ЗЁ лох сказало, что версия попадания ракеты не подтверждена.
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зелох42 будет говорить то шо скажет *****, но так как кацапское ПВО обслуживается кацапами, мы от клоуна правду не скоро услышим, уже сказали все лидеры стран о том что самолёт сбит ракетой, молчит клоун ***** и борода.
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якшо Зє!ля нам сдєлає зарплату в штири кілойєвров та пєнсію хочап в кіло, асфальт нармальний та освєщєніє, то #какая_нам_разніца хто збив той самальот
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Пропутинские жабоеды расследуют конечно
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Та они там по-ходу местного черта подписали, если судить по сообщению. Своих спецов посылать сцыкотно.
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французи будуть відстоювати версію Аірбуса.
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Як бачимо в цій справі існує серйозний брак довіри всіх до всіх. Іран не вірить американцям та Боінгу (і мабуть чогось боїться), Захід не вірить Ірану та кацапам (має обгрунтування), Україні не довіряють навіть українці. То ж, зараз ідуть пошуки сторін експертів, яким би довіряли але їх в світі не так вже і багато.
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іранці блискавично швидко за 1 добу усе поприбирали та відвезли невідомо куди, не чекаючи приїзду міжнародних експертів, з якими нібито збиралися співпрацювати.

"Іранці майже повністю зачистили місце падіння "Боїнгу" - CBS

На місці падіння літака МАУ в Ірані вже практично нічого не залишилося - з території вивезли майже всі уламки, тепер прибирають сміття.
Джерело: кореспондентка CBS News Елізабет Палмер у Twitter
Пряма мова: "Журналісти CBS щойно відвідали місце падіння літака МАУ на заході від Тегерана. Дев'ята ранку за місцевим часом. За словами місцевих жителів, майже всі уламки літака були прибрані вчора (9 січня - УП). Зараз місце падіння очищають від сміття".
Деталі: За словами Палмер, представників служб безпеки на місці немає, ніякого оточення території й жодних ознак будь-яких слідчих.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на статтю CBS News, місце катастрофи було великим, і знімальна група змогла оглянути лише одну його частину, але після того, як вони відвідали місце події, свідок сказав їм, що більші шматки фюзеляжу та носа літака були вилучені. Свідок заявив, що вивезення уламків і тіл жертв почалося в день катастрофи.
Свідки також розповіли, що бачили, як у четвер приїхала вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків. Іран не сказав, куди їх відвезли.
Українські слідчі не відвідували цю ділянку станом на полудень у п'ятницю, йдеться у матеріалі."
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/10/7236992/
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