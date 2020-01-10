EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  803  18
Все про:гральний бізнес (124) виробництво (68) Офіс генерального прокурора (6)

 Правоохоронці закрили 911 нелегальних гральних закладів, відкрито 437 кримінальних проваджень, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів.

Про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис обшуків, вилучили 11,6 тис одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратура продовжує координувати та забезпечувати ефективну роботу на цьому напрямі, зокрема щодо закінчення розслідування і належного підтримання обвинувачення у цих кримінальних провадженнях у суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 гральних залів намагалися відновити роботу після рейду поліції, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169160
 
 
 Топ коментарі
 
"закрыли 911 нелегальных игорных заведений, открыто 437 уголовных производств"
474 откупились
 показати весь коментар
 
Всі знають, що менти ці ігорні контори і кришують. Це, виходить, мусора самі на себе справи повідкривали?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Друзья!Ребят в госпитале очень много,сегодня раздали почти все тапочки и половину закупленной воды!Будем очень признательны за любую помощь 4149 6054 6633 5056 Цегельник Г.Может кто-то хочет купить сам тапочки, воду, стаканы пишите в личку"....Может про перемирие?
 показати весь коментар
 
"закрыли 911 нелегальных игорных заведений, открыто 437 уголовных производств"
474 откупились
 показати весь коментар
 
 
Да,закрывают реально, и у меня в городе закрыли шаражки ,где торговали наркотой лет 7 под прикрытием депутатов и полиции, которая крышевала эту хрень. Но почему не заводят дела на всех и на тех полицейских кто крышевал это непонятно и явно нарушение законодательства. Выборочное правосудие рулит.
 показати весь коментар
 
 
уголовние дела завели на прохожего проходившего мимо как на саучастника
 показати весь коментар
 
 
Законы не менялись, кадры полиции тоже, министр Аваков 6 лет в кресле, полгода назад 911 заведений не замечали, теперь за неделю все разглядели, так не пора ли присесть тем, у кого зрение внезапно поправилось?
 показати весь коментар
 
 
Всі знають, що менти ці ігорні контори і кришують. Це, виходить, мусора самі на себе справи повідкривали?
 показати весь коментар
 
 
Маловато будет. Тут только в Киеве их реально больше!
 показати весь коментар
 
На їхньому місці потрохи відкриваються нові заклади.
 показати весь коментар
 
 
Со "старыми" хозяевами и выгодополучателями. крышевателями.
 показати весь коментар
 
Все как с заправками...ни городов...ни адресов...проверить не возможно...
Зеленое стадо может свистеть о чем угодно...
 показати весь коментар
 
 
Сколько и кого посадили? Все остальное нас не интересует. Ждём весны(хз какого года) как обещал великий зе
 показати весь коментар
 
 
списочек адресов, пожалуйста! а то разговор не о чем!

доречі, для настрою!
Правоохоронці закрили 911 нелегальних гральних закладів, відкрито 437 кримінальних проваджень, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1540
 показати весь коментар
 
 
Сколько полицейских их начальства , прокуроров и СБУ уволено за то, что они "не замечали" годами незаконных казино?
 показати весь коментар
 
Закрили заклади - відкрили провадженння...Закрили провадження - відкрили заклади...Чогось тут не вистарчає...Звернемось до формули Гегеля - "дія-антидія-синтез"...Отримаємо - закрили заклади - шантаж -відкрили провадження...Отримали бабло - закрили провадження - відкрили заклади...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору