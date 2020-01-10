 Офіс генпрокурора просить Канаду передати інформацію про обставини катастрофи МАУ в Ірані

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Офіс Генерального прокурора звернувся з проханням надати наявну в канадської сторони інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи", - повідомили в ОГ.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Зокрема, в авіакатастрофі загинули 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.
Не здатна попасти навіть в рейсовий літак...
Коротше..
"Українська сторона" обісралася,пробуючи сподобатись Кремлю,підтримуючи іранські офіційні версії...
Так вихід один- заявляти що літак неякісно зібрали американці.
Гадаю, Трамп буде не проти.
тоді б відбулись вибаченнями і компенсаціями (мільйонними )родинам і МАУ-літака..
але упороті ісламісти,здається пішли іншим шляхом-до кінця розказувати про "наклеп піндосів"...
ЗЕ "у розкорячці" ...
чем делу поможешь уже? иранцы кричат "этонемы", а наши - "надорасследовать".
ну и что? войну объявить? у них 80млн. населения, у нас "флот" смешной. сглотнем конечно. еще и попросим компенсацию через 3 года.
как же мерзко то...... тьху
Андерсен щойно проснувся...
2) Є загальноприйнятий порядок,за яким розслідування провадить власне іранська сторона..
Ось тільки ніхто не скаже, чим вони реально зайняті.
Крім того, розвідка це що, тільки супутники?
В том то и дело США и Канада располагают даными со разведывательных спутников поэтому и сделали вчера заявление.
НЕ ІРАН,Росія,Україна чи ЗЕ.
НАКАНЕЦТА!
...підозрюю,зараз Україна(Зе) чітко стане на американську версію.Щоб коломойський не платив.. ))))))))))))
Як ви думаєте,звідки впевненість Трюдо ?
поясню.. США показали йому фотодані з супутника,де чітко зафіксовано два пуски(один -"у молоко")
НЕ ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ У ДАНІЙ СПРАВІ.
ЗОВСІМ.
Офис ГПУ просит Канаду информацию об обстоятельствах трагедии с участием украинского самолёта в Иране.
Рябошапка только с запоя вышел?
На месте канадцев, я бы ответил :"Смотрите новости"