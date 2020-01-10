 Офіс генпрокурора просить Канаду передати інформацію про обставини катастрофи МАУ в Ірані

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Генерального прокурора звернувся з проханням надати наявну в канадської сторони інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи", - повідомили в ОГ.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Зокрема, в авіакатастрофі загинули 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Також читайте: Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо. ВIДЕО