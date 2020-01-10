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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (259) Канада (744) Офіс генерального прокурора (6)

 Офіс генпрокурора просить Канаду передати інформацію про обставини катастрофи МАУ в Ірані

Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони з приводу наявної інформації про обставини авіакатастрофи українського літака в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Генерального прокурора звернувся з проханням надати наявну в канадської сторони інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи", - повідомили в ОГ.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Зокрема, в авіакатастрофі загинули 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Також читайте: Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169154
 
 
 Топ коментарі
 
Шоу продолжается... а канадская прокуратура ответит - у нас нет данных... и все.нафига шоуменам данные, главное картинка. Трюдо ведь сказал - данные разведки, поэтому и запрашивать должны анологичные службы...Для полного позора осталось шоб министерсво спорта или мининфраструктуры данные попросило
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Рябошапка наконец-то вернулся с отдыха?
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Рябошапка наконец-то вернулся с отдыха?
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Шоу продолжается... а канадская прокуратура ответит - у нас нет данных... и все.нафига шоуменам данные, главное картинка. Трюдо ведь сказал - данные разведки, поэтому и запрашивать должны анологичные службы...Для полного позора осталось шоб министерсво спорта или мининфраструктуры данные попросило
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Що , настільки упоротий зєбіл що не розумієш очевидного ?
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Ну-у-у-у он видать не в курсах, что лаже вонючую справку из муниципалитета уездного городка наша прокуратура напрямую не получит - пошлют нафиг и будут правы. И кстати у нас уже шо открыли досудебное или дело возбудили? Основание запроса какое? Или просто попросили, типа дайте закурить если есть?
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Офіс генпрокурора просить Канаду передати інформацію про обставини катастрофи МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 4497На відео було чутно вибух лише однієї ракети.(ймовірно військова розвідка США "засікла" два пуски з супутника -але це вже секретні дані,котрі будуть надані в кінцевій фазі розслідування вже канадській стороні для суду). Напевне друга взагалі "куда-то улєтєла"...
Не здатна попасти навіть в рейсовий літак...
Коротше..
"Українська сторона" обісралася,пробуючи сподобатись Кремлю,підтримуючи іранські офіційні версії...
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Так из Тора стреляют минимум по две...Из ТТХ установки Вероятность поражения одной ракетой цели типа «самолёт» составляет от 30 до 77 %, ....Вот такая попадаемость у девайса
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РябоТряпке это действительно надо? Где будем сажать. а главное конфисковывать??? Его интересы все во Франции где он видит своё будущее и своей семьи. Украина как объект накопления денег на закрытии или не открытии дел, саботажа.
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Так чого ця інформація є у канадців, а ОГП її не має?
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честно говоря, его заявление не весит ничего, в стиле "а вы докажите". В то время как Трюдо сказал "сбили"
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Зараз для України головне відмазати наших російських партнерів, щоб не спливло те що літак збили російською ракетою. І Коломойського не можна підставити, заявивши буцм-то техобслуговування було неякісним.
Так вихід один- заявляти що літак неякісно зібрали американці.
Гадаю, Трамп буде не проти.
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Іран справді має підстави заявати,що це було "помилкове збиття внаслідок посилення міжнародної напруженості в регіоні"..
тоді б відбулись вибаченнями і компенсаціями (мільйонними )родинам і МАУ-літака..

але упороті ісламісти,здається пішли іншим шляхом-до кінця розказувати про "наклеп піндосів"...
ЗЕ "у розкорячці" ...
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та без разницы - если пропала сигнатура, то это ракетная атака, что и мы видим уже с версий.
чем делу поможешь уже? иранцы кричат "этонемы", а наши - "надорасследовать".
ну и что? войну объявить? у них 80млн. населения, у нас "флот" смешной. сглотнем конечно. еще и попросим компенсацию через 3 года.
как же мерзко то...... тьху
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Иран заинтересованная сторона, Украина тоже, США тоже. Поручить расследование Канаде и Швеции.
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1)канадці не зацікавлені ?
Андерсен щойно проснувся...

2) Є загальноприйнятий порядок,за яким розслідування провадить власне іранська сторона..
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Канада володіє даними розвідки, а де данні нашої розвідки???
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Для отдыхающих "вип".Маршрут рейса Маскат ( Оман) - Киев ( Украина) с дозаправкой в Тегеране.
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Насколько я знаю военных спутников нет. Вроде собирались делать совместно как раз с Канадой в 2015 но хз чем закончилось.
В том то и дело США и Канада располагают даными со разведывательных спутников поэтому и сделали вчера заявление.
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Можливо, але розвідка, це не тільки супутники. До того ж, технічні засоби дозволяють контролювати нам територію Ірану, навіть без супутників. Не така вже й велика відстань. Інше питання, що ми цього не робимо, а чому? Нас не цікавить можлива 3 світова війна?
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Зате в МЗС ,ліквідовано Департамент по протидії агресії Кацапії . Так повелів кремль . Справджується тріпотня жіріновського по створенню на європейській частині покійного совка сіоністської Держави "Новий Ієрусалим" . Стартом стане продажа землі України по 10 000 Га в одні руки .
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єто не военніе , но парочку очень сереьезніх, левее написаны назначаения, например Одержання інформації одночасно в оптичному, інфрачервоному і мікрохвильовому діапазонах
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1- Зв'язок з апаратом припинився 12 грудня 2012, 2- Діє з обмеження.
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До того ж, якщо не має то виникає питання чому? Чому на субсидії на газ мільярди є, а для військового супутника - не має?
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Да у нас и армии не было до 2014. Потому что страна барыг, для них Украина это не родина а инструмент заработка денег.
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Того часу як і сьогодні в Україні рулює кремль , якому сьогодні 73% ідіотів віддали владу .
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Потому что мудрий нарід разорвьот как тузік грєлку любого, кто осмєлітся забрать іх супсідіі на какієтотам спутнікі. Как можно забірать у людей последнєє? Так даже януковічь! нє дєлал.
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пусть зеля в Куршавель за информацией смотается, если начальник его спецслужб там,а не на месте как в Канаде
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нарратив мокши " а вы докажите"!!! По-моему, явным доказательтсвом является негласное нахождение Зели в приграничном с Ираном Омане, и в тот же момент Пуйло был тоже рядом в Сирии. И последующее тихое бегство Зели в далекую Украину обратно, вместо того, чтобы патриотично сразу близко ехать на место крушения...
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Що, гешефт з Іраном через Росію закрутити захотілося?
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может это они к нам должны обращяться????
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Команда Зе в итоге доиграется, снимая ответсвенность с Ирана, ибо выплачивать все нехилые неустойки родственникам погибших будет только Украина из нашего кармана.
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Винних визначить розслідування.
НЕ ІРАН,Росія,Україна чи ЗЕ.
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в Куршавеле идёт подготовка к старому новому году, мясо замочили элитных ****** подвезли)) какие заявления какая разведка, сейчас бы пивка холодненького под красную рыбку а вы расследование расследование.
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ой, краще не треба Канаді щось передавати нашим нелохам, бо все одно все *********, забудуть, перекрутять, заб'ють на все і потім тільки бекати і мекати будуть "ми всьо прощаєм"
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CAO Iran: Самолет принадлежит Украине и она должна оплатить все потери.

НАКАНЕЦТА!
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так на поле самолёт упал, а там небось иранцы картоху посадили, теперь будем оплачивать и картоху и разваленные сараи.
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Дяякуємо, дуже дякуємо, за гарний совєт.
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якщо буде доведено технічну несправність... а Це малоймовірно,бо експерти,знайомі з даним літаком,кажуть,що його можна посадити на одному моторі..Тобто 99 відсотків-теракт або ракета..Теракт менш ймовірний,бо пасажири -переважно іранці..

...підозрюю,зараз Україна(Зе) чітко стане на американську версію.Щоб коломойський не платив.. ))))))))))))
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бред. К примеру к иранцам внедрены сотрудники цру, то они должны сообщить, что агент кейн в министерстве обороны ирана передал данные......Данные разведки под грифом секретности.
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маячня..
Як ви думаєте,звідки впевненість Трюдо ?

поясню.. США показали йому фотодані з супутника,де чітко зафіксовано два пуски(один -"у молоко")
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Чи можуть хоча б щось зробити ці дармоїди-рябошапки.
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разок захищу імпотентного Рябошапку.. Офіс генпрокурора просить Канаду передати інформацію про обставини катастрофи МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 1220

НЕ ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ У ДАНІЙ СПРАВІ.
ЗОВСІМ.
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Я правильно заголовок прочёл?
Офис ГПУ просит Канаду информацию об обстоятельствах трагедии с участием украинского самолёта в Иране.
Рябошапка только с запоя вышел?
На месте канадцев, я бы ответил :"Смотрите новости"
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