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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (259) Японія (182) жертви (363)

 Японія вшановує пам'ять загиблих у катастрофі українського літака в Ірані

Японія заявила, що вшановує пам'ять загиблих в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані і висловлює співчуття їхнім родинам.

Про це йдеться в заяві  прессекретаря МЗС Японії щодо катасторофи літака МАУ в Ірані, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з катастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані 8 січня, яка забрала багато людських життів, Японія вшановує пам'ять жертв і висловлює глибоке співчуття їхнім родинам, які зараз у скорботі", - наголошується в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Зокрема, в авіакатастрофі загинули 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169152
 
   
 Топ коментарі
 
мы не виновны шо дебилы зарядили 2 ракеты по мирному борту!
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"То он на одном курорте,то вдруг надругом,то пропал,то в москве, то приехал с опухшим рылом,то опять пропал,то вдруг Иран уже наш союзник и все не так однозначно,то с родственниками встретился,выразил,пообещал, то родственники пишут что никто с ними не встречался.Найвэлычнишый блд"
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угу..
у нас ни траура, ни сбора собеза ООН, ни прочего ничего.
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траур було оголошено.
а от совбез і мови не йдеться.
президент сильно запізнився з поверненням.
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Мы у черты, когда Канада, защищавшая нас 6 лет, отстаивая своих погибших, начнет возить Украину мордой по столу.
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мы не виновны шо дебилы зарядили 2 ракеты по мирному борту!
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Всем надо понимать, ничтожность вероятности совпадения того, что в одну и ту же ночь была иранская ракетная атака на базы США и того что пассажирский самолет сам по себе сломался и упал.
Это при том, что очень много лет там самолеты не падали.
После своей атаки иранцы были в большом напряжении, ожидая возможной ответки США и сгоряча что то не то сделали.
Второй вариант, возможно Иран преднамеренно сбил самолет, чтобы отвлечь на это внимание. Чтобы США не думали об ответке.
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"То он на одном курорте,то вдруг надругом,то пропал,то в москве, то приехал с опухшим рылом,то опять пропал,то вдруг Иран уже наш союзник и все не так однозначно,то с родственниками встретился,выразил,пообещал, то родственники пишут что никто с ними не встречался.Найвэлычнишый блд"
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спасибо всем и каждому кто скорбит с Украиной, Канадой, Ираном, Швецией, Афганистаном, Германией и Англией (страны, чьи граждане погибли)
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Спасибо Японии. Но лучше бы флот отправила, так как у нас один корабль на ремонте, а на втором - заболел адмирал, то есть 15 адмиралов. А не всего лишь один.
Это повод к войне - армейское ПВО разрядило 2 ракеты по пассажирскому самолету.
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