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Матеріали за темою:
Все про:Донбас (12906) Матіос Анатолій (337) Військова прокуратура (607) втрати (1529)

 Небойові втрати всіх силових структур на Донбасі за 5 років перевищують бойові, 3379 проти 3031, - Матіос

Статистика втрат усіх силових структур України у війні на Донбасі жахлива. Небойові втрати всіх силових структур України в 2014-2019 роках загиблими і померлими від хвороб становлять 3379 осіб, що перевищує бойові втрати під час війни на фронті, які офіційно визначені як 3031 особа. Також з небойових причин поранено і травмовано 10 718 силовиків, з бойових причин - 11 694.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Не буду деталізувати, але армія та силові структури – частина нашого суспільства з усіма його проблемами. У розрізі недбальства, безпечності, поганої керованості тощо", - зазначив він.

Матіос переконаний, що якби не рішення генерального прокурора Віталія Яреми створити військову прокуратуру в 14-му році, то керованість державою було б утрачено, процвітала б анархія зі зброєю в руках, а кількість злочинів та загиблих за відсутності контролю була б набагато більша.

"Така узагальнена статистика втрат ніким не була передбачена. Її за результатами даних ЄРДР складала тепер вже ліквідована військова прокуратура. У нас, у державі, яка воює, повністю зруйнована і не діє система військової юстиції. Ситуація взагалі не відповідає не тільки стандартам армій країн НАТО, а навіть конструкції північного противника", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі обставини щодо Іловайська передані Зеленському ще в липні. Рішення можна ухвалювати, - Матіос

"Якщо ми хочемо мати боєздатну армію та силові структури, зменшити небойові втрати - треба негайно створювати систему військової юстиції. Армія виконує накази та статути, якщо є командування, військова прокуратура, військова поліція зі слідством та військові суди за прикладом Ізраїлю", - вважає Матіос.

За його словами, такі інституції захищені особливим статусом і гарантіями, реагують швидко, розуміють специфіку, і їх жодні озброєні люди та війна не залякають.

"Але замість реформи навіть те, що ми встигли побудувати, – військову прокуратуру, - ліквідували. Одного разу військову прокуратуру вже знищували у 2012. Війна 2014 довела її крайню необхідність", - підсумував Матіос.

Повний текст інтерв'ю з Анатолієм Матіосом читайте тут.

Читайте: За достатність і допустимість зібраних для підозри доказів відповідає прокурор. Крапка, - Матіос про справу Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169149
 
   
 Топ коментарі
 
Ясное дело, выгодней списать на не боевые.
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П***дец. Чем дольше длится война тем меньшее количество погибших в етой войне оказывается. Власть заметает следы, что скоро окажется и войны небыло.
Ну да. Если взять например бойню под Иловайском то 2000 наших солдат было убито не в бою а просто расстреляны как курей то можно записать и в небоевые потери.
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Ох как хочет на хлебную должность вернуться....
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Причини три - погана дисципліна, стара небезпечна стрілецька зброя і відсутність якісної медичної служби в ЗСУ.
Потрібно вигнати ідіотів з армії, замінити автомати Калашнікова на ******* автоматичні гвинтівки LWRC з автоматичними запобіжниками, які унеможливлюють випадкові постріли зброї, якщо зброя не знаходиться в руках бійця в бойовому положенні і потрібно нарешті побудувати медичну службу за стандартами НАТО!
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матиос--твои выперды уже закалебали всех,когда был прокурором-молчал,а теперь вонь изо рта каждый день
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Ясное дело, выгодней списать на не боевые.
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Так реформували ж і поліцію і армію по стандартам НАТО ? Нєєєє ?????
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"армия и силовые структуры - часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, безопасности, плохой управляемости" - от тут п.Матіос ніяк не погоджуюсь.Не " частина суспільства" в Держави. Це на щастя різні речі. Якби суспільство фунціонувало так само "ефективно" як і Держава то у нас би щорічно 2-3 млн від голоду помирали б. Там, де Держава не змогла, не встигла всунути свого дурного носа все працює нормально.
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Це величезна цифра.
Не впевнена, що правдива.
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Доведеться повірити п.Ксенія. Не буду заявляти про себе як про експерта в військовій справі, але впевнений що в війську Держава працює так само "ефективно" як і в інших галузях. Свою наприклад галузь я досконально знаю. І знаю як в цій галузі Держава "ефективно" працює. Тобто в медицині, освіті, будівництві (за державний кошт) і т.д. Так що радійте що не 10 тис втрачено а лише 3.
Кілька місяців тому підвозив одного менеджера середньої руки української газотранспортної системи. Розмовляли довго, все не перекажеш. Але коротка резюме його вироку можна викласти в наступних рядках : За кілька років ми взагалі не зможемо (по технічних причинах) транспортувати ніякого газу. Такий вже "якісний" догляд за цією системою. Тому дуже смішні всі розмови про майбутнє газотранспортної системи. Це не мої висновки - це висновки працівника. Він до речі звільняється з цієї контори.
І подібна ситуація у всіх галузях, куди всунула носа Держава. От такі "потужні реформи" по стандартам НАТО і ЕвроСтандартам.

І ще додам про одне інтерв'ю нашого солдата (не пам'ятаю імені), якому довелося служити і в нашій армії і в США. Викирбувались в пам'яті його слова: "Американська армію - це тренування перед тренуваннями, Українська армія - це перевірка перед перевіркою". Дуже точно сказано ! І це однаково добре прикладається до будь-якої галузі, в якій працює саме Держава. Безкінечні перевірки тупими і непрофесійними перевіряльниками-чиновниками з нескінченними хабарями і бюрократією - все ! Більше нічого !


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Золотые слова - отпечатать на табличках, и развесить на площадях.
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Как вы умудрились юзика привязать к статистике потерь за 5 лет от Матиоса?
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Недостаток галоперидола, только и всего))
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І, судячи з джерела, яке озвучує ці цифри, усе це відбулося за останні півроку.
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видать прижали Матиоса что он опять разверзился статистикой.... ну да, бывало и не такое, но чего ты развалил варежку, шоб опять тя цитировали на Рашка-"СМИ"?
что за дурак то? тепловизорный Толик-мармоголик. заткнулся бы лучше. ну зачем нам еще это?
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Но он за это еще не ответил.
Я не понимаю в чем проблема привлечь этого чудака. Если его "СМИ" Параши процитировали еще раньше то. Ну вот как так? То есть либо он правду выдал, либ высрал ложь и должен быть арестович, то есть арестован. х..з. , мне непонятно это, а вам?
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А как его привлечь, если документально все эти самоубийства зафиксированы.
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П***дец. Чем дольше длится война тем меньшее количество погибших в етой войне оказывается. Власть заметает следы, что скоро окажется и войны небыло.
Ну да. Если взять например бойню под Иловайском то 2000 наших солдат было убито не в бою а просто расстреляны как курей то можно записать и в небоевые потери.
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А где и когда была информация о якобы 2000 убитых наших солдат под Иловайском? На сколько я помню - всегда фигурировали значительно меньшие цифры.
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В окружение под Иловайском попало 2200-2500 наших человек. Вышло из окружения несколько сотен. Где остальные?
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У тебя неправильные данные, все есть в открытых источниках, за весь период операции с 4.08. по 30.08, с указанием частей и количеством потерь 200ми и 300ми. Погибших там 460 человек, по памяти, так что не распространяй дезу.
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А ЭТО ТУПОЕ ЧМО УЖЕ ВЫТАЩИЛО ИЗ СВОЕЙ ЗАДНИЦЫ ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР ?
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Ету тварь лупоглазую нужно было удавить еще в 2014 году. Сколько оно наших патриотов посадило и сколько боевиков оправдало и отпустило.
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А где эти патриоты, Аваков с ЗЕ их уже выпустили?
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Чего этот нафталиновый совоносец вылез?
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Какая подозрительная точность.Петруччо качественный отбор в войска делал.Матиос не прав.А в среде добровольцев -только правильные люди.Они зря муху не обидят.
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З вашої сторони цих втрат приблизно в 6-7 разів більше, бо в ОРДЛО поширені венеричні захворювання, гепатити, хронічний алкоголізм і наркоманія. Тож не сильно радійте.
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Иловайск и прочие Дебальцево тоже на "венеричні захворювання" спишем?
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Ми говоримо про небойові втрати - то ж печіть млинці і не лізьте в чужі для вашого розуму теми.
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Я ответила очень даже по теме, а если нечего сказать по существу, то иди дрова руби, а не рассуждай о том, чего не разумеешь.
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Мордовская курка,не можешь печь блины,иди лепи из навоза пЯтушков
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О, а ты откуда вылезло, чмо рогатое? Сразу видно козлятину лаптеногую, слейся в унитаз, я такая же мордовка, как ты Эдит Пиаф))
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Ну,ладно татароэрзянская курка ,не обижайся,это же по-мышибратски...
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в качестве кого он это комментирует? где были его комменты в должности прокурора?
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Для кацапосми новую инфу озвучил. Продажный выродок
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Хоче лупоокий, щоби замість облізлої сови, на дупі кацапи двохголову курку нашкрябали ржавим цвяхом.
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В этом нет ничего удивительного.
20 лет армию целенаправленно разваливали и разграбливали.
Наверняка там 99% офицерского состава автомат и в руках никогда не держали - от гражданских ничем не отличаются.
Чему они могли научить солдат?
А даже у лучших армий мира на простых учениях возрастает количество небоевых потерь, что уж тут говорить про нашу армию в условиях реальной войны?
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Как "известно" Рф вообще "не нападало на Украину", и даже "гражданской войны" у нас нет... Ну просто с бодуна сами себя постреляли ( помните Кирпу, так тот себе умудрился аж два раза в голову выстрелить). Так скоро нам объяснят что перед Рф нужно будет извиняться "за наклеп".
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Брешет и даже не моргает...Подельник и любимчик потроха, опора в фальсификациях свыночолого гавнокомандующего, разговорился не на шутку..
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А пільги за небойові травми ідуть так само як і за бойові? І мабуть із загиблими - так само...
Да - в цьому питанні потрібно навести порядок. А то один загинув чи травмувався від кулі, а інший будучи п'яним. І їх зрівняли.
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После заявления Матиоса гривня рухнула.
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Ох как хочет на хлебную должность вернуться....
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Мразиос где результаты расследования по илловайску и другим котлам устроеных порохошоблой?
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так ты же дебил там главный..... алкоголизм зашкаливает....
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Думаю, это правда. Самоубийств много. И не только воинских частях. Люди возвращались и накладывали на себя руки. С чем это связано, я не знаю. Но таких случаев действительно много было. Вот только часть. В Украине более тысячи ветеранов АТО наложили на себя руки - депутат БПП Если даже депутат от Порошенко это признал, то чего наезжать на Матиоса. Небойові втрати всіх силових структур на Донбасі за 5 років перевищують бойові, 3379 проти 3031, - Матіос - Цензор.НЕТ 4791
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Охренеть! Загубить 6400 молодых мужиков- цвет нации.

За что? Кто ответит? И когда (при каком президенте) это прекратится?
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Это вообще не зависит от личности президента Украины. Только от того - отступят российские агрессоры или будут продолжать.
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На брехню похоже. Писали суицид. чтобы не выплачивать деньги родным. Или убивали, чтобы начальства контробас не выдали. Сейчас даже контузию из ранений убрали. Это, по их мнению теперь, бытовая травма. Бытовая травма в окопе.
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про тепловизорное наведение за препятствием забыл написать соволюб песдоглазый.
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На жаль, це типова ситуація для усіх армій, які начебто на війні, але не в активних боях.
В боях статистика змінюється.
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