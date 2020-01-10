 Небойові втрати всіх силових структур на Донбасі за 5 років перевищують бойові, 3379 проти 3031, - Матіос

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
"Не буду деталізувати, але армія та силові структури – частина нашого суспільства з усіма його проблемами. У розрізі недбальства, безпечності, поганої керованості тощо", - зазначив він.
Матіос переконаний, що якби не рішення генерального прокурора Віталія Яреми створити військову прокуратуру в 14-му році, то керованість державою було б утрачено, процвітала б анархія зі зброєю в руках, а кількість злочинів та загиблих за відсутності контролю була б набагато більша.
"Така узагальнена статистика втрат ніким не була передбачена. Її за результатами даних ЄРДР складала тепер вже ліквідована військова прокуратура. У нас, у державі, яка воює, повністю зруйнована і не діє система військової юстиції. Ситуація взагалі не відповідає не тільки стандартам армій країн НАТО, а навіть конструкції північного противника", - наголосив він.
"Якщо ми хочемо мати боєздатну армію та силові структури, зменшити небойові втрати - треба негайно створювати систему військової юстиції. Армія виконує накази та статути, якщо є командування, військова прокуратура, військова поліція зі слідством та військові суди за прикладом Ізраїлю", - вважає Матіос.
За його словами, такі інституції захищені особливим статусом і гарантіями, реагують швидко, розуміють специфіку, і їх жодні озброєні люди та війна не залякають.
"Але замість реформи навіть те, що ми встигли побудувати, – військову прокуратуру, - ліквідували. Одного разу військову прокуратуру вже знищували у 2012. Війна 2014 довела її крайню необхідність", - підсумував Матіос.
Повний текст інтерв'ю з Анатолієм Матіосом читайте тут.
Потрібно вигнати ідіотів з армії, замінити автомати Калашнікова на ******* автоматичні гвинтівки LWRC з автоматичними запобіжниками, які унеможливлюють випадкові постріли зброї, якщо зброя не знаходиться в руках бійця в бойовому положенні і потрібно нарешті побудувати медичну службу за стандартами НАТО!
Не впевнена, що правдива.
Кілька місяців тому підвозив одного менеджера середньої руки української газотранспортної системи. Розмовляли довго, все не перекажеш. Але коротка резюме його вироку можна викласти в наступних рядках : За кілька років ми взагалі не зможемо (по технічних причинах) транспортувати ніякого газу. Такий вже "якісний" догляд за цією системою. Тому дуже смішні всі розмови про майбутнє газотранспортної системи. Це не мої висновки - це висновки працівника. Він до речі звільняється з цієї контори.
І подібна ситуація у всіх галузях, куди всунула носа Держава. От такі "потужні реформи" по стандартам НАТО і ЕвроСтандартам.
І ще додам про одне інтерв'ю нашого солдата (не пам'ятаю імені), якому довелося служити і в нашій армії і в США. Викирбувались в пам'яті його слова: "Американська армію - це тренування перед тренуваннями, Українська армія - це перевірка перед перевіркою". Дуже точно сказано ! І це однаково добре прикладається до будь-якої галузі, в якій працює саме Держава. Безкінечні перевірки тупими і непрофесійними перевіряльниками-чиновниками з нескінченними хабарями і бюрократією - все ! Більше нічого !
что за дурак то? тепловизорный Толик-мармоголик. заткнулся бы лучше. ну зачем нам еще это?
Я не понимаю в чем проблема привлечь этого чудака. Если его "СМИ" Параши процитировали еще раньше то. Ну вот как так? То есть либо он правду выдал, либ высрал ложь и должен быть арестович, то есть арестован. х..з. , мне непонятно это, а вам?
Ну да. Если взять например бойню под Иловайском то 2000 наших солдат было убито не в бою а просто расстреляны как курей то можно записать и в небоевые потери.
https://i.tyzhden.ua/%d0%86%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3.pdf
20 лет армию целенаправленно разваливали и разграбливали.
Наверняка там 99% офицерского состава автомат и в руках никогда не держали - от гражданских ничем не отличаются.
Чему они могли научить солдат?
А даже у лучших армий мира на простых учениях возрастает количество небоевых потерь, что уж тут говорить про нашу армию в условиях реальной войны?
Да - в цьому питанні потрібно навести порядок. А то один загинув чи травмувався від кулі, а інший будучи п'яним. І їх зрівняли.
За что? Кто ответит? И когда (при каком президенте) это прекратится?
В боях статистика змінюється.