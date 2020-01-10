 Небойові втрати всіх силових структур на Донбасі за 5 років перевищують бойові, 3379 проти 3031, - Матіос

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Не буду деталізувати, але армія та силові структури – частина нашого суспільства з усіма його проблемами. У розрізі недбальства, безпечності, поганої керованості тощо", - зазначив він.

Матіос переконаний, що якби не рішення генерального прокурора Віталія Яреми створити військову прокуратуру в 14-му році, то керованість державою було б утрачено, процвітала б анархія зі зброєю в руках, а кількість злочинів та загиблих за відсутності контролю була б набагато більша.

"Така узагальнена статистика втрат ніким не була передбачена. Її за результатами даних ЄРДР складала тепер вже ліквідована військова прокуратура. У нас, у державі, яка воює, повністю зруйнована і не діє система військової юстиції. Ситуація взагалі не відповідає не тільки стандартам армій країн НАТО, а навіть конструкції північного противника", - наголосив він.

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"Якщо ми хочемо мати боєздатну армію та силові структури, зменшити небойові втрати - треба негайно створювати систему військової юстиції. Армія виконує накази та статути, якщо є командування, військова прокуратура, військова поліція зі слідством та військові суди за прикладом Ізраїлю", - вважає Матіос.

За його словами, такі інституції захищені особливим статусом і гарантіями, реагують швидко, розуміють специфіку, і їх жодні озброєні люди та війна не залякають.

"Але замість реформи навіть те, що ми встигли побудувати, – військову прокуратуру, - ліквідували. Одного разу військову прокуратуру вже знищували у 2012. Війна 2014 довела її крайню необхідність", - підсумував Матіос.

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