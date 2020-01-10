 Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Антоненку. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Засідання щодо апеляції захисту Андрія Антоненка має розпочатися з хвилини на хвилину. Воно було призначене на 11:00. Другу апеляцію мали розглядати 8 січня, але перенесли на 10, бо 8 не доставили Антоненка до суду. Сьогодні він на засіданні присутній. Також уже в залі представники обвинувачення і захисту, поручителі.
13:56 Андрея Антоненко оставили под стражей.
13:50 Мать Андрея Антоненко, пытается пообщаться с сыном через заслон нацгвардейцев
13:35 На улице и в коридорах традиционно много правоохранителей, в частности усиленные наряды Нацгвардии.
13:22 Непосредственный командир Антоненко Алексей Никифоров подчеркивает, что пока Антоненко находится под арестом - он не может выполнять свои служебные обязанности и, соответственно, не получает денежное обеспечение от воинской части. В то же время, у него двое несовершеннолетних детей, которые находятся на его содержании.
Никифоров просит суд отдать Антоненко ему на поруки, как и десятки других присутствующих в зале военных, волонтеров, общественных деятелей.
Депутат-мажоритарщик Михаил Бондар также хочет взять Андрея на поруки, говорит, что знает его еще с Майдана, неоднократно пересекался с ним на передовой и уверен в его невиновности.
Суд ушел в совещательную комнату, где примет решение.
13:14 В данный момент суд проверяет присутствие поручителей, спрашивает, поддерживают ли они свою готовность взять подозреваемого на поруки. После этого судьи, вероятно, отправятся в совещательную комнату для принятия решения.
13:02 "Я не верю в правосудие по этому делу на данном этапе", - заявил, обращаясь к судьям, один из адвокатов Антоненко.
После этого свое выступление начал прокурор.
Он говорит, что " у следствия есть доказательство, и не единственное, причастности Антоненко к убийству Шеремета".
По его словам, к делу был привлечен международный эксперт - и "защитниками не предоставлены доказательства, которые опровергали бы его компетенцию и репутацию".
Далее прокурор отмечает, что следствие установило связь между Антоненко и Кузьменко, которую Кузьменко "пыталась скрыть" - утверждая, что она познакомилась с Антоненко только потому, что стала случайным свидетелем ДТП, в котором пострадали жена и сын музыканта.
В опровержение этого прокурор упоминает об общих фото подозреваемых с концерта (уже после как ДТП, так и после убийства Шеремета. - Ред.).
Во время обыска Антоненко попросил своего знакомого вынести из дома "зеленую штуку", вспоминает прокурор - корпус МОН-50.
"Во время обыска у Антоненко была обнаружена одежда с принтами", - добавляет прокурор.
12:48 Андрей Антоненко говорит, что "никогда не думал, что будет чувствовать себя военнопленным в собственной стране", и благодарит посла США за высказанные сомнения относительно вины подозреваемых по делу Шеремета, а также за слова о том, что, вероятно, и у Авакова есть в этом сомнения.
"Сейчас меня рассматривают как военного, но мало кто знает, кем я был до этого. Я дирижер хора, преподавал в детской музыкальной школе. Во время войны ко мне обратилось Минобороны с просьбой написать песню для популяризации ВСУ, и с этого все началось", - рассказывает музыкант.
Он подчеркивает, что в армии находится на должности штаб-сержанта, где занимается популяризацией военной службы, и это легко подтвердит все его руководство.
"Я не имею никакого отношения к этому преступлению. Доклад закончил, спасибо за внимание", - резюмирует Андрей Антоненко.
Журналисты слушают выступление Антоненко
12:42 Кроме того, адвокаты хотят обратить внимание суда на то, что согласно учебникам по криминалистике, "опознать" человека по походке нельзя, а также что рост Антоненко значительно превышает верхнюю возможную отметку роста мужчины, зафиксированного на видео. Для того, чтобы продемонстрировать это суду наглядно, адвокаты подготовили и демонстрируют судьям подготовленные заранее плакаты.
Защита еще раз акцентировала, что Андрей Антоненко - рок-музыкант, военнослужащий, а также студент-заочник, хоть Печерский суд и записал его "безработным". Ранее Антоненко не был судим.
12:27 Судья зачитывает текст апелляционной жалобы на принятое в декабре решение Печерского суда, согласно которому Андрей Антоненко находится под стражей.
В материалах жалобы отмечается, что подозрение не обосновано и базируется на предположениях.
Адвокат Галенченко добавляет, что нет очевидных доказательств, которые подтверждали бы вину Антоненко или хотя бы его причастность к преступлению.
Также в решении Печерского суда отмечено, что Антоненко безработный - но это не соответствует действительности, он военнослужащий.
Не учел суд и наличие у Антоненко несовершеннолетних детей, состояние их здоровья.
В материалах суда первой инстанции Антоненко даже упоминается в женском роде, подчеркивает адвокат (вероятно, текст был скопирован, ранее мы упоминали о том, что текст подозрения Андрею Антоненко слово в слово повторяет текст подозрения, врученного в 2015 году Вите Заверухе. - Ред).
12:07 Врач, который делал операцию подозреваемому, находится в зале суда и готов свидетельствовать, что Антоненко не хромал ни до проведенной ему операции, ни после нее - в отличии от человека на видео.
12:02 Сторона защиты напоминает о том, что немало людей высказали желание взять Антоненко на поруки, судей просят принять соответствующие документы.
12:01 Прокурор, однако, возражает - на данной стадии, по его словам, рассматривается законность решения суда первой инстанции. Изучение новых обстоятельств, по его словам, затянет рассмотрение. Также прокурор говорит, что заявленное обстоятельство "не имеет никакого значения".
Судьи решают видео посмотреть, но результаты экспертизы относительно соответствия роста к материалам жалобы не присоединять.
11:54 Адвокат рассказывает, что сторона обвинения изначально располагает информацией про то, что зафиксированный на видео человек - не Антоненко, потому что он другого роста.
Также адвокат обращает внимание суда на то, что иностранный эксперт, привлеченный к делу, поставил свою подпись под документом, написанным на украинском языке, без какого-либо перевода.
Также адвокат просит посмотреть на заседании видео, которое подается вместе с ходатайством.
Во время предыдущего рассмотрения апелляционной жалобы такое ходатайство не заявлялось.
11:45 Адвокат Андрея Антоненко сразу же просит суд разрешить подозреваемому сидеть рядом со своими защитниками, а не в "аквариуме". Адвокат отмечает, что он говорил с конвоем, и у НГУ есть достаточно сил, чтобы обеспечить порядок в зале суда. Прокурор против - он считает, что "у защитников было достаточно времени, чтобы пообщаться" с Антоненко. Судьи советуются на месте и принимают решение отказать адвокатам "с целью обеспечения безопасности участников процесса".
11:40 В зале снова ограничили количество присутствующих, в данный момент пускают только журналистов.
Судьи, тем временем, уже появились в зале суда. В коллегии, в том числе судьи Слива и Фрич, которым адвокаты Антоненко 8 января безуспешно заявляли отвод.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
мрази
***
Глаза умеют говорить.
Кричать от счастья иль слезами капать.
Глазами можно ободрить,
с ума свести, заставить плакать.
Словами можно обмануть,
глазами это невозможно!
Во взгляде можно даже утонуть,
если смотреть… неосторожно...
З цих придворних волонтерів та добровольців Коломойського зараз роблять "жертв режиму". Потім будуть "боротися за їхнє визволення, а коли Зєєєлю відпрацюють і влада зміниться, у Клолмлйського знов будуть свої "пасіонарії", свої люди скрізь.
Дивіться серіал "Батьківщина", там все показано.
А той хто побачить не догукається, бо десятки телеканалів та соцмережі фрагментували суспільство. Кожен дивиться лише те, що йому подобається, а Ютуб та фісбук послужливо підсовубть те, що ви як правило лайкаєте.
Якщо знайдеться ідіот впевнений в тому що земля квадратна, то Ютуб та соцмережі підноситимуть йому лише ту інформацію, що підтверджуватиме його переконання і він залишатиметься переконаним, що абсолютно правий, бо "всі навколо думають так само"!
Не так важлива Тора, як Талмуд. Байдуже що було, важливо як це відкоментують та подадуть.
Той хто дивиться Г+Г не дивиться 5 і Прямий. Той хто дивиться 112 та НАШ не дивляться крім них більш нічого. Хто лайкає Шарія бачить у стрічці лише Шарія і так далі.
70% не дізнаються правди, бо її їм не покажуть, або покажуть так, що вони не допруть що до чого.
я тільки навів рубаї (асоціацію, яка раптово виникла) на попередній коммент
я маю своє бачення цього шоу...
Какие пару главнейших иллюзий правят бал в Украине?
Ой, вей! Тут ще двом корисним ідіотам уже прилетіло!
09.01.2020 Дмитро Вовнянко0--- Андрій Портнов, Володимир Бойко, критика влади, Петро Порошенко, СБУ, свобода слова, Юрій Касьянов
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
В часи президентства Порошенка я часто казав журналістам волонтерам і громадським активістам - дивіться, мовляв, прийдуть ті, кого ви жадаєте, ви Порошенка ще згадуватимете добром. Я знав, придумані ними «переслідування за Порошенка» колись їм здаватимуться курортом. І от - все здійснюється.
Історія 1.
Журналіст Володимир Бойко. Друг Тетяни Монтян - тої самої, яка називала учасників Майдану-2014 «кострюлеголовими» і яка їздила в окупований Донецьк на зустріч з сепарами. Але не про Монтян мова.
Скажу чесно, особисто мені Володимир Бойко навіть симпатичний. Порошенка він критикував аж ніяк не більше ніж Найєм і Шабунін. Зате пан Бойко має ду-у-уже позитивну рису. Він ображається. Образившись на «Центр протидії корупції» Шабуніна, він видав про Шабуніна і всю його зграю товаришів такі факти, що в мене тоді земля під ногами захиталася. Ще пан Бойко образився на так званого «комбата» Семенченка, і так само змалював його підноготну разом з деталями діяльності осіб, наближених до все ще, незважаючи ні на що, міністра МВС Авакова. В часи Порошенка було добре - президента критикуєш, а він не відповідає…
Але настали нові часи. І от Володимир Бойко на своєму телеграм-каналі пише, що його і людей, до нього наближених (і не дуже), уже пресує СБУ. До СБУ пан Бойко не байдужий. Єдиний раз стикнувшись з СБУ в час Порошенка, він рябцем накинувся на голову СБУ Грицака, який його за те і не посадив, і навіть не зачепив. Але нині Бойком зайнялося СБУ видатного голови Служби, молодшого лейтенанта Івана Баканова. Чим закінчиться це протистояння, не знаю. Особисто я хочу, аби нічим. Повторюю, пан Бойко ображається, і про голову СБУ Баканова він уже обіцяє видати чимало цікавого. З інтересом почитаю.
Історія 2.
Позивний «Унилий». Він же не надто вдалий бізнесмен, у минулому волонтер Юрій Касьянов. Колись був у волонтерському фонді АрміяСОС, - день, коли він звідти забрався, там досі згадують як свято. В часи Порошенка позивний «Унилий» і про п'ятого президента, і про його команду писав кілометри текстів, - там було чимало слів «крадії», «мародери», «казнокради» тощо. Порошенко на те не реагував. Його команда - так само. А безкарність, як відомо, розбещує.
І от недавно Касьянов так само буркнув на екс-голову АП часів Януковича Андрія Портнова. По ділу буркнув, треба визнати. Портнов у відповідь заходився дізнаватися непривабливі деталі діяльності не надто вдалого бізнесмена Касьянова, аби ті деталі оприлюднити. Гарантую - знайде, їх там багато. За Порошенка такий інтерес Портнова Касьянову не загрожував взагалі нічим, - Портнов сидів за кордоном і в Україну не потикався. Але нині Порошенко - не президент. Портнов - в Україні. І інтерес Портнова може стати для Касьянова вкрай неприємним. Ніяких подробиць про Касьянова я не скажу. Він мені до сказу неприємний. Але Портнов взагалі огидний. Так що нехай вони там самі розбираються. Я про інше.
Про те, що живучи в умовах влади, яка поважає твої права, дуже легко вдавати власну круть, всіляко ту владу мішаючи з багном. Справді, нічого ж не загрожує?! Можна тішитися! Але настали інші часи. Гнобити прямих прибічників Порошенка владі стає все більш незручно. Це, типу, репресіями проти політичних опонентів смердить. І от черга дійшла до тих, хто так звик бути «проти Порошенка» і балдіти від безкарності, що вирішив, що з чинною владою буде так само. Але часи змінилися. Нинішня влада критики не любить. Особи, наближені до неї, так само.
Тому час звикати таким особам до нової реальності, де вже погрожують розправою. Бо коли до розправи дійде, висновки робити буде пізно. Двом уже прилетіло. Далі буде. Щиро раджу таким особам, коли холодний подих влади обморозить особисто їх, не забути сказати «Зате не Порошенко». Може полегшає?
P.S. А тим часом голову СБУ Баканова помітили на курорті у французькому Куршавелі. Не Оман, либонь. Їжте, панове прибічники ЗЕ.
Всі експертизи будуть підігнані...
Затримані придворні волонтери та добровольці Клолмлйського, оголошений мотив - дестабілізація. А кому вона була вигідна у 2016р, крім Коломойського?
Суд по беркутні був в стадії завершення! Суд не було завершено ухвалою (виправданням чи вироком) саме через клована!
Вбивця - Аваков. Виконавець - аваковський підлеглий Сергій Коротких(Боцман, Малюта). А прикриває вбивць - Зеленський.
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Зєлю геть. Дострокові.
Починаємо загальноукраїнську політкомпанію "Зєлю геть. Дострокові"
Кожен може взяти участь в політкомпанії, якщо почепить собі на одяг емблему політкомпанії: зменшена копія дорожного знаку "стоянка заборонена, але не синього, а зеленого коляру.
Це не заборонено.
Какие апеляции??
Вы что не видели брифинг поцЗедена??
ПоцЗедент сказал ВИНОВЕН!!
Все!!
в москве *****
В Киеве прихвостень Фуйло
Два связанных фотона
https://www.youtube.com/watch?v=BVAonw1vVmE