 Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Антоненку. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Засідання щодо апеляції захисту Андрія Антоненка має розпочатися з хвилини на хвилину. Воно було призначене на 11:00. Другу апеляцію мали розглядати 8 січня, але перенесли на 10, бо 8 не доставили Антоненка до суду. Сьогодні він на засіданні присутній. Також уже в залі представники обвинувачення і захисту, поручителі.

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13:56 Андрея Антоненко оставили под стражей.

13:50 Мать Андрея Антоненко, пытается пообщаться с сыном через заслон нацгвардейцев

13:35 На улице и в коридорах традиционно много правоохранителей, в частности усиленные наряды Нацгвардии.

13:22 Непосредственный командир Антоненко Алексей Никифоров подчеркивает, что пока Антоненко находится под арестом - он не может выполнять свои служебные обязанности и, соответственно, не получает денежное обеспечение от воинской части. В то же время, у него двое несовершеннолетних детей, которые находятся на его содержании.

Никифоров просит суд отдать Антоненко ему на поруки, как и десятки других присутствующих в зале военных, волонтеров, общественных деятелей.

Депутат-мажоритарщик Михаил Бондар также хочет взять Андрея на поруки, говорит, что знает его еще с Майдана, неоднократно пересекался с ним на передовой и уверен в его невиновности.

Суд ушел в совещательную комнату, где примет решение.

13:14 В данный момент суд проверяет присутствие поручителей, спрашивает, поддерживают ли они свою готовность взять подозреваемого на поруки. После этого судьи, вероятно, отправятся в совещательную комнату для принятия решения.

13:02 "Я не верю в правосудие по этому делу на данном этапе", - заявил, обращаясь к судьям, один из адвокатов Антоненко.

После этого свое выступление начал прокурор.

Он говорит, что " у следствия есть доказательство, и не единственное, причастности Антоненко к убийству Шеремета".

По его словам, к делу был привлечен международный эксперт - и "защитниками не предоставлены доказательства, которые опровергали бы его компетенцию и репутацию".

Далее прокурор отмечает, что следствие установило связь между Антоненко и Кузьменко, которую Кузьменко "пыталась скрыть" - утверждая, что она познакомилась с Антоненко только потому, что стала случайным свидетелем ДТП, в котором пострадали жена и сын музыканта.

В опровержение этого прокурор упоминает об общих фото подозреваемых с концерта (уже после как ДТП, так и после убийства Шеремета. - Ред.).

Во время обыска Антоненко попросил своего знакомого вынести из дома "зеленую штуку", вспоминает прокурор - корпус МОН-50.

"Во время обыска у Антоненко была обнаружена одежда с принтами", - добавляет прокурор.

12:48 Андрей Антоненко говорит, что "никогда не думал, что будет чувствовать себя военнопленным в собственной стране", и благодарит посла США за высказанные сомнения относительно вины подозреваемых по делу Шеремета, а также за слова о том, что, вероятно, и у Авакова есть в этом сомнения.

"Сейчас меня рассматривают как военного, но мало кто знает, кем я был до этого. Я дирижер хора, преподавал в детской музыкальной школе. Во время войны ко мне обратилось Минобороны с просьбой написать песню для популяризации ВСУ, и с этого все началось", - рассказывает музыкант.

Он подчеркивает, что в армии находится на должности штаб-сержанта, где занимается популяризацией военной службы, и это легко подтвердит все его руководство.

"Я не имею никакого отношения к этому преступлению. Доклад закончил, спасибо за внимание", - резюмирует Андрей Антоненко.

Журналисты слушают выступление Антоненко

12:42 Кроме того, адвокаты хотят обратить внимание суда на то, что согласно учебникам по криминалистике, "опознать" человека по походке нельзя, а также что рост Антоненко значительно превышает верхнюю возможную отметку роста мужчины, зафиксированного на видео. Для того, чтобы продемонстрировать это суду наглядно, адвокаты подготовили и демонстрируют судьям подготовленные заранее плакаты.

Защита еще раз акцентировала, что Андрей Антоненко - рок-музыкант, военнослужащий, а также студент-заочник, хоть Печерский суд и записал его "безработным". Ранее Антоненко не был судим.

12:27 Судья зачитывает текст апелляционной жалобы на принятое в декабре решение Печерского суда, согласно которому Андрей Антоненко находится под стражей.

В материалах жалобы отмечается, что подозрение не обосновано и базируется на предположениях.

Адвокат Галенченко добавляет, что нет очевидных доказательств, которые подтверждали бы вину Антоненко или хотя бы его причастность к преступлению.

Также в решении Печерского суда отмечено, что Антоненко безработный - но это не соответствует действительности, он военнослужащий.

Не учел суд и наличие у Антоненко несовершеннолетних детей, состояние их здоровья.

В материалах суда первой инстанции Антоненко даже упоминается в женском роде, подчеркивает адвокат (вероятно, текст был скопирован, ранее мы упоминали о том, что текст подозрения Андрею Антоненко слово в слово повторяет текст подозрения, врученного в 2015 году Вите Заверухе. - Ред).

12:07 Врач, который делал операцию подозреваемому, находится в зале суда и готов свидетельствовать, что Антоненко не хромал ни до проведенной ему операции, ни после нее - в отличии от человека на видео.

12:02 Сторона защиты напоминает о том, что немало людей высказали желание взять Антоненко на поруки, судей просят принять соответствующие документы.

12:01 Прокурор, однако, возражает - на данной стадии, по его словам, рассматривается законность решения суда первой инстанции. Изучение новых обстоятельств, по его словам, затянет рассмотрение. Также прокурор говорит, что заявленное обстоятельство "не имеет никакого значения".

Судьи решают видео посмотреть, но результаты экспертизы относительно соответствия роста к материалам жалобы не присоединять.

11:54 Адвокат рассказывает, что сторона обвинения изначально располагает информацией про то, что зафиксированный на видео человек - не Антоненко, потому что он другого роста.











Также адвокат обращает внимание суда на то, что иностранный эксперт, привлеченный к делу, поставил свою подпись под документом, написанным на украинском языке, без какого-либо перевода.

Также адвокат просит посмотреть на заседании видео, которое подается вместе с ходатайством.

Во время предыдущего рассмотрения апелляционной жалобы такое ходатайство не заявлялось.

11:45 Адвокат Андрея Антоненко сразу же просит суд разрешить подозреваемому сидеть рядом со своими защитниками, а не в "аквариуме". Адвокат отмечает, что он говорил с конвоем, и у НГУ есть достаточно сил, чтобы обеспечить порядок в зале суда. Прокурор против - он считает, что "у защитников было достаточно времени, чтобы пообщаться" с Антоненко. Судьи советуются на месте и принимают решение отказать адвокатам "с целью обеспечения безопасности участников процесса".

11:40 В зале снова ограничили количество присутствующих, в данный момент пускают только журналистов.

Судьи, тем временем, уже появились в зале суда. В коллегии, в том числе судьи Слива и Фрич, которым адвокаты Антоненко 8 января безуспешно заявляли отвод.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.