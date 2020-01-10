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Все про:Іран (259) розбиття (221) Лінкявічюс (119)

 Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає до відкритого і ретельного міжнародного розслідування катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" поблизу аеропорту імені Імама Хомейні (Тегеран).

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Лінкявічюс висловив повну підтримку закликів до відкритого і ретельного міжнародного розслідування катастрофи.

"Винні в цій катастрофі мають нести відповідальність", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран і Україна разом розшифровуватимуть чорні скриньки літака МАУ, що розбився, - Bloomberg

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169146
 
   
 Топ коментарі
 
Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3049 Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3049 Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3049 вогнегасник візьми, бо диван пропалиш воєн
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Ага. Судя по всему дело уже на 90% будет слито. ЗЕ с Хуйлом и иранскими террористами обо всем договорился. Кроме украинских сепаров и иранских террористов никого к катастрофе не подпустят.
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О как соевая плесень возбудилась...... А не подскажите случайно, я пропустил этот момент, когда делегации США, Канады и Великобритании прибыли в Иран для расследования причин катастрофы? Или делегация Украины там единственная и только она смогла хотя бы осмотреть обломки самолета? А может быть в соевых методичках свинофермы уже доподлинно известно какие терки начались с чалматыми после заявления, что на двигателях самолета нет следов пожара? Вы, соевая шваль, готовы воевать за своих граждан с пристукнутыми на голову аятоллами? Они завтра запрут украинскую делегацию в яму или для пущей важности повесят пару человек на кране "за клевету"..... И что тогда? Вы всей свинофермой пойдете на фронт или будете как обычно на ЦН про Будапештский меморандум и о том, что вам весь мир должен скулить?
Вспомните историю болгарских медсестер и закройте свои хавала, пока вся украинская делегация не вернулась из Ирана. А до этого украинское правительство может делать, или не делать любые заявления. И кстати, никакой критики со стороны западных партнеров пока не было в этом вопросе. Только вонь со свинофермы......
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вогнегасник візьми, бо диван пропалиш воєн
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В Иран хочешь? Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8319 Вот там и покажешь какой ты поцреот. Или ты только на диване, под левым ником смелый? Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8319.
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А ты мне звякни +49 040-244443.... заодно узнаем откуда ты.
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А шо так, винторогий номерок светить не охота? Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 2587. Та и так все знают где свиноферма расположена, так шо ты не стесняйся, поцреот, звони. Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 2587
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туп ты как сибирский (твой родной) валенок. я б на месте работодателя тебя бы уволил.
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а показать именно твою винторогость проще простого: предложить мААленький тест по украинскому языку. только и всего. ни один из зебилов с таким тестом не справился.
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Что винторогий, неохота реальное имя светить? Пишешь изпод левого номерного ника? Приезжай завтра: Одесса, Малая Арнаутская, 117. Посмотрим, такой ли ты смелый Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 4307
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die Sonne b2a94bf7, что винторогий, неохота реальное имя светить? Пишешь изпод левого номерного ника? Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 2756 Ну и как тебя узнать? Выложи фотку Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 2756
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Что ты папугай это и так понятно. На 10 утра приезжай. Держи в руках желтые цветы. Буду бить тебя ними по лицу Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 4240
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не. оно умеИт тока вонять. кто на что училсИ как гритси
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В Иран?
Нет, сейчас не хочу.
Страна с интересной культурой, но нет, спасибо, вы лучше сами, сами.
Но самое интересное будет, если окажется, что стреляли, например, боевики Хезболлы, и что ракета эта им была продана в обход санкций.
А о связях КСИР с палесами и Хезболлой только младенцы не знают.

"The group, along with its military wing is considered a terrorist organization by the United States, Israel, Canada, the Arab League,[41] the Gulf Cooperation Council,[42][43] Argentina,[27] Paraguay,[28] the United Kingdom,[44][45] the Netherlands, Australia, and Venezuela (Guaidó government).[33]" (Википедия)
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Бредишь? Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 4123. Хезбола в Иране шмаляет по самолетам взлетающим из международного аэропорта Тегерана?! Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 4123. Ты хоть сам понял, что сморозил? Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 4123 Пиши исчо....
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Нет, зайчик.
Нет, котик.
Хезболла - она не только в Ливане, она и в Ираке, и готовят бойцов Хезболлы в Иране.
И если окажется, что Хезболла получила российские ракеты - то попали вы.
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"Терпіння і фахова робота.
Час для заяв ще буде.Источник":
https://censor.net.ua/b3169132

Богдан Яременко ты?


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зеленый ишак сказал иранцам за сбитый самолет - дуже дъякую
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а так же те кто не запретил полеты над Тегераном!
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Полеты должны быть остановлены во время войны.
Это сюрреалистично: взлетают баллистические ракеты, взлетают пассажирские самолеты, зенитные ракеты ПВО.
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Ну так задержку с вылетом укр. Самолета вроде так и обьясняют - ждали, пока ракеты улетят. А потом, видимо, ждали ответку...и что-то пошло не так. Наш самолет, похоже, улетал первым после ракетной атаки, вот и попал под раздачу.
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Звичайно.
Але спочатку потрібно провести розслідування і встановити їх.
До того ж - справжнє розслідування.
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зеопарыш полный зебил
Президент Украины Владимир Зеленский неправильно написал слово "Канада" в своем Twitter. Обращаясь к премьер-министру этой страны Джастину Трюдо, он поблагодарил его за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране, а также выразил соболезнования канадцам.
При этом он допустил ошибку в английском написании названия страны. "Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", - отметил он.
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дай ссылку на картинку поста, чет впадлу искать то
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та ладно - мона відмазатись. правда не будучи таким як Зеля, бо вони певно й через банальну опечатку обгадяться...
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Оно шо, совсем уже ***-тое? А Мендель куда смотрела? На рояль, шо ли?
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оно даже больше чем *********, я Вам скажу
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Разумеется что Зе сам ведет твитер, фейсбук, собственноручно расследует трагедии и гад не признает очевидного и даже пилотирует самолеты, все сам. И даже водит президентский кортеж, причем сидит во всех авто одновременно.
Просто оставлю это тут.

Despite the constant negative press covfefe- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017
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канєшно нєт - воно маріонєтка бєзвольна - даже теслу возили на платформі, а бубучка читало тєкст зі суфльора та кермо туди-сюди крутило і бібікало
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так вы уже там определитесь, либо зе неграмотное и сделал ошибку, прям как трамп, между прочим, носитель анг. языка, либо зе не ведет собственноручно твитер и все делают за него (что вполне нормально, у каждого президента есть pr-отдел)
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А в чьом протіворєчійє? Зє!біл нєграмотне і каМанду собрал такую же
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ага, отлично. По аналогии - Трамп неграмотнэ и каманду собрал такую. Один я Дартаньян.
А если в команде Зе есть хотя бы один гей, то и вся команда - геи. Если в команде есть хотя бы одна баба - то вся команда женская, ну и так далее.
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от ти який наївний - повна антитєза своєму нікнейму - та вже Зє!льонскій себе встидаєця, а ти 'го все боготвориш
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причем тут моя наивность? Я говорю об изъянах твоей логики. Во-первых, если Зе неграмотный, это абсолютно не означает, что вся команда неграмотна. Во-вторых, если ЗЕ грамотный, это не означает что вся команда без исключения грамотна. Нельзя на основании допущений об одном человеке делать выводы о всех. Простой пример, возьмем нацию - украинцы. Как и в любой нации тут есть и умные и среднего ума и откровенные дебилы. Берем дебила и заявляем - этот украинец - дебил, следовательно все украинцы дебилы. Смешно? Не очень, именно этим и занимаются кацапы. А вот зачем ты этим занимаешься?
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Ага. Судя по всему дело уже на 90% будет слито. ЗЕ с ****** и иранскими террористами обо всем договорился. Кроме украинских сепаров и иранских террористов никого к катастрофе не подпустят.
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А что по этому поводу скажет величайшый из призедентов?
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Ця справа буде тривати роками та необов'язково винні будуть відповідати перед іранським і міжнародними законами.
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Это дело решат довольно быстро, возможно в течение года. Там всё, как на ладони.
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В Ірані шаріатське законодавство, яке не співпадає з міжнародним європейських країн.
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ото за шаріатом самальот і збили - нє вєлєно шайтан-арба по нєбєсной твєрді йєздіть!
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С другой стороны как то пофиг. Нех. было в страны третьего мира которые под санкциями тем более летать. Может еще в северную корею международная авиация летает вдруг узнаем после очередного теракта.
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Переважна більшість загиблих-іранці. Вони літали на канікули додому. Хоч і мають громадянство Канади
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Надпвить на бородатых утырков и на того кто продал/подарил им ракеты постоянно сбивающие гражданские борта могут только литовцы, латвийцы, поляки, британцы..... никто же всеръез не думает что Зеклоун может на когото надавить и требовать кроме ленки в постели и своих ручных труб....
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нахрена мы платим налоги ?
чтобы нажратые судьи судили по секретным обвинениям ?
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Вчера послушала что нес на Эхо Москвы Гордон об умнейшем , порядочнейшем и добреющее-честнейшем человеке Зеленском и о его папе , который гоняется за студентами, чтобы отдать им взад благодарную коробочку конфет. ЧТО ЭТА ЛЫСАЯ МРАЗЬ НЕСЛА! ! НА ФОНЕ ВСЕХ ПОСЛЕДНИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЙТО ОТ САМОГО ЗЕЛЕНСКОГО ЕГО ПОСТУПКАМИ .
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А як вам той факт що Boeing оприлюднила внутрішні документи по лайнеру 737 Max.?
І між іншим з березня 2019 року діє всесвітня заборона на польоти Boeing 737 Max, після двох катастроф цих літаків - в Індонезії та Ефіопії.
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Значит космические сьемки с двумя ракетами это что ? Европа кричит о непреднамеренности от Ирана , Россия со вчерашнего дня возмущается, что ее ракеты не названы "ракетами российского производства ", а просто российскими . А этот боинг имеет проблемы , не зря его безденежный невыездной Беня купил , мож в черную пятницу ...
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боїнґ в лізінгу, як і всі самальоти МАУ
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Розбився не 737 Max, а попередня модель - 737-800... До чого тут це?
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практика показывает, что там где замешано руцкое оружие с оббояренными при нём советниками, ни о каком обьективном расследовании и наказании речь никогда не шла.
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Я б не робив таких категоричних висновків стосовно зброї. Є і така інфа
https://vesti.ua/strana/246477-kak-ukraina-snabzhaet-iran-i-turtsiju
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17 июля 2014 Рф сбила пассажирский лайнер над территорией Украины. Ну и "че".. Есть страны для которых подобные условности, как ответственность за деяние, что слону горошина. Рф и Иран из этой породы.
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это повод к войне, если бы Трамп был нашим союзником то.
а так - "какаяразница"? - дурак запускает ракеты, а Путин дразнится
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хорошо что хоть другие главы государств призывают к ответственности.... потому как наш президент бесхребетный умеет только метко шутить
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умные шутки пишут умные люди, а тупые шутки заучивал и озвучивал наш ЗЕ - он своими пол-года властвованием проявил свой "ум и сообразительность"
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В суді по MH17 українські юристи наполягають, що якщо метою ведення вогню є ураження військових цілей без здатності розрізнити цивільні вони чи ні - це є доказом умисної атаки саме по цивільним повітряним цілям.
Не варто створювати прецедент, який росіяни неодмінно використають собі на захист у справі про збиття малазійського Боїнга.
Ба більше - варто наполягати на відповідальності Росії в загибелі літака і в цьому випадку.
Тому що в разі, якщо на російських системах ППО в Ірані працювали російські офіцери, загибель українського цивільного літака цілком можна вважати навмисною атакою росіян проти України.Редактировать или удалить этоВинні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 4771.Нравится · Ответить · 1 мин.
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1 самолет потерпел крушение, через 2 минутьі после взлета
2 на любом радаре видно направлений и вьісота полета
3 на пеленг, наведение, пуск и подлет ракетьі нужно время
4 самолетьі имеют транспондер и передают информацию о борте, вьісоте, направлений также передают аварию и т.д.
5 исходя из п1-2-3-4 все все прекрасно знали, все видели, вели его с самого взлета и готовились к тому, что произошло.
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Тобто це заплановане знищення літака і не варто говорити про помилку Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3385
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Те, кто из политиков говорит, что єто ужасная ошибка или циничньій ублюдок или тупой дебил.
Тьі с пяти метрів в банку из пістолета просто так не попадешь.
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шоп попасти в літак тра харашо прицілитись
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Всем надо понимать, ничтожность вероятности совпадения того, что в одну и ту же ночь была иранская ракетная атака на базы США и того что пассажирский самолет сам по себе сломался и упал.
Это при том, что очень много лет там самолеты не падали.
Возможно Иран преднамеренно сбил самолет, чтобы отвлечь на это внимание. Чтобы США не думали об ответке.
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Виновными в гибели украинцев являются те кто
сотрудничает с ирано-российскими и прочими террористами. И в первую очередь -говнокомандувач, который греет жопу в тепле в то время как украинские солдаты гибнут на поле боя. Потому что Украина не их страна, а украинцы не их гарод
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Канада, Австралия, Англия..... ждём-с хайли-лайкли ))
От жеж добрая королевская семейка! Не замутил чего - день пропал! )
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Скоро полмира скажет "сбили", а наш роялист свое "какие ваши доказательства?" зебени, вы кого президентом Украины избрали? Ну ладно, 2 тур, типа "только не Порох", но был же 1!!! Чем думали, тем, чем клован вам на рояле играет? И кто вы после этого?
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У него хороший учитель... Тоже Вован (ИхТамНет)
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и вы решили хайп словить, мешая бубочке отмазывать пуйло?
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поцгодин Зеленский
таких инструкций из Кремля не получал
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Версію з ракетою підтримали США, Канада, Велика Британія, Австралія, країни Балтії. Ці країни заслуговують довіри і це країни, які підтримують український народ!

Хто тут в коментах агітує за інші версії катастрофи чи пише "а какіє ваши даказатєльства", той або кацапський троль, або людина із низьким рівнем інтелекту. Таких треба у спам!
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в спам нужно людей которые с неуважением относятся к работе наших экспертов, ранее расследовавших MN 17 тем самым подрывая их авторитет. В спам нужно людей, которые отринув здравый смысл предлагают делать серьезные технические заключения исходя из фоток и видео непонятного происхождения и на основании заявлений в СМИ.
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реакция на все нарушения против страны
должна быть мгновенной
в не последнее 501 предупреждение
или нарушение перемирия 3201 раз
ответ на все должен быть сильнее в десять раз
только тогда будут уважать
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Як бачимо в цій справі існує серйозний брак довіри всіх до всіх. Іран не вірить американцям та Боінгу (і мабуть чогось боїться), Захід не вірить Ірану та кацапам (має обгрунтування), Україні не довіряють навіть українці. То ж, зараз ідуть пошуки сторін експертів, яким би довіряли але їх в світі не так вже і багато.
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я доверяю нашим экспертам, которые очень профессионально отработали по MN 17. И такие заключения не делаются с бухты-барахты, на основании фоток в газетах, чего так хотят форумные запевалы. Западные партнеры обязательно предоставят свои док-ва и картина станет ясной.
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