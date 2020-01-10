 Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Лінкявічюс висловив повну підтримку закликів до відкритого і ретельного міжнародного розслідування катастрофи.
"Винні в цій катастрофі мають нести відповідальність", - наголосив він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вспомните историю болгарских медсестер и закройте свои хавала, пока вся украинская делегация не вернулась из Ирана. А до этого украинское правительство может делать, или не делать любые заявления. И кстати, никакой критики со стороны западных партнеров пока не было в этом вопросе. Только вонь со свинофермы......
аха, руский язык притесняют..................................
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..
Нет, сейчас не хочу.
Страна с интересной культурой, но нет, спасибо, вы лучше сами, сами.
Но самое интересное будет, если окажется, что стреляли, например, боевики Хезболлы, и что ракета эта им была продана в обход санкций.
А о связях КСИР с палесами и Хезболлой только младенцы не знают.
"The group, along with its military wing is considered a terrorist organization by the United States, Israel, Canada, the Arab League,[41] the Gulf Cooperation Council,[42][43] Argentina,[27] Paraguay,[28] the United Kingdom,[44][45] the Netherlands, Australia, and Venezuela (Guaidó government).[33]" (Википедия)
Нет, котик.
Хезболла - она не только в Ливане, она и в Ираке, и готовят бойцов Хезболлы в Иране.
И если окажется, что Хезболла получила российские ракеты - то попали вы.
Час для заяв ще буде.Источник":
https://censor.net.ua/b3169132
Богдан Яременко ты?
Это сюрреалистично: взлетают баллистические ракеты, взлетают пассажирские самолеты, зенитные ракеты ПВО.
Але спочатку потрібно провести розслідування і встановити їх.
До того ж - справжнє розслідування.
Президент Украины Владимир Зеленский неправильно написал слово "Канада" в своем Twitter. Обращаясь к премьер-министру этой страны Джастину Трюдо, он поблагодарил его за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране, а также выразил соболезнования канадцам.
При этом он допустил ошибку в английском написании названия страны. "Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", - отметил он.
Просто оставлю это тут.
Despite the constant negative press covfefe- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017
А если в команде Зе есть хотя бы один гей, то и вся команда - геи. Если в команде есть хотя бы одна баба - то вся команда женская, ну и так далее.
зрадники
чтобы нажратые судьи судили по секретным обвинениям ?
І між іншим з березня 2019 року діє всесвітня заборона на польоти Boeing 737 Max, після двох катастроф цих літаків - в Індонезії та Ефіопії.
https://vesti.ua/strana/246477-kak-ukraina-snabzhaet-iran-i-turtsiju
а так - "какаяразница"? - дурак запускает ракеты, а Путин дразнится
Не варто створювати прецедент, який росіяни неодмінно використають собі на захист у справі про збиття малазійського Боїнга.
Ба більше - варто наполягати на відповідальності Росії в загибелі літака і в цьому випадку.
Тому що в разі, якщо на російських системах ППО в Ірані працювали російські офіцери, загибель українського цивільного літака цілком можна вважати навмисною атакою росіян проти України.Редактировать или удалить это.Нравится · Ответить · 1 мин.
2 на любом радаре видно направлений и вьісота полета
3 на пеленг, наведение, пуск и подлет ракетьі нужно время
4 самолетьі имеют транспондер и передают информацию о борте, вьісоте, направлений также передают аварию и т.д.
5 исходя из п1-2-3-4 все все прекрасно знали, все видели, вели его с самого взлета и готовились к тому, что произошло.
Тьі с пяти метрів в банку из пістолета просто так не попадешь.
Это при том, что очень много лет там самолеты не падали.
Возможно Иран преднамеренно сбил самолет, чтобы отвлечь на это внимание. Чтобы США не думали об ответке.
сотрудничает с ирано-российскими и прочими террористами. И в первую очередь -говнокомандувач, который греет жопу в тепле в то время как украинские солдаты гибнут на поле боя. Потому что Украина не их страна, а украинцы не их гарод
От жеж добрая королевская семейка! Не замутил чего - день пропал! )
таких инструкций из Кремля не получал
Хто тут в коментах агітує за інші версії катастрофи чи пише "а какіє ваши даказатєльства", той або кацапський троль, або людина із низьким рівнем інтелекту. Таких треба у спам!
должна быть мгновенной
в не последнее 501 предупреждение
или нарушение перемирия 3201 раз
ответ на все должен быть сильнее в десять раз
только тогда будут уважать