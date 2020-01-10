EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  10083  49
Матеріали за темою:
Все про:Київська область (1096) напад (694) Нацполіція (8793) Правоохоронні органи (617)

 Чоловік встромив викрутку в обличчя дільничному, - поліція Київщини

У селі Гора в Київській області чоловік вдарив дільничного поліцейського викруткою в обличчя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Напад стався ввечері 9 січня в с. Гора Бориспільського району, за місцем проживання 31-річного місцевого жителя.

Щодо нього до поліції неодноразово надходили скарги від сільського голови через залякування жителів та неадекватну поведінку.

Двоє дільничних завітали до чоловіка, щоб допомогти громаді і з’ясувати усі обставини. Раптово зловмисник завдав удару викруткою в обличчя правоохоронцю та зачинився всередині. Його мати повідомила, що в оселі може бути зброя. Тому на місце події викликали спецпризначенців, які затримали нападника.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Душив, намагався зґвалтувати і бив ножем у спину: поліція Києва розшукує чоловіка за замах на вбивство 19-річної дівчини. ФОТОробот

Постраждалого поліцейського із пробитою щокою, травмою язика та вибитим зубом доставили до лікарні, нині його життю нічого не загрожує.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169144
 
   
 Топ коментарі
 
Завжди таким був, особливо у селах. Там такий треш відбувається, що жах просто
 показати весь коментар
 
луше бы на фарш!!! он еще принесет беды нам!
 показати весь коментар
 
К нему пришли потому,что он угрожал односельчанам.В США его просто пристрелили бы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
луше бы на фарш!!! он еще принесет беды нам!
 показати весь коментар
 
 
Завжди таким був, особливо у селах. Там такий треш відбувається, що жах просто
 показати весь коментар
 
 
А с бандитами, хулиганьем, гопотой и ворьем что нужно делать? Вешать?
 показати весь коментар
 
Наверное увидел у него на лице не закрученый винтик 😊
 показати весь коментар
 
 
Отпустите человека. Ето же наши люди с которыми нужно говорить а не применять силу. И амнистируйте его или обменяйте. Ах да забыл, чтобы его отпустить он должен был еще захватить заложников. Вот он лоханулся.
 показати весь коментар
 
 
К нему пришли потому,что он угрожал односельчанам.В США его просто пристрелили бы.
 показати весь коментар
 
 
Не обязательно.Могли бы и обвинить соседей в провокации на агрессию.
 показати весь коментар
 
Как то это по старинке.. по деревенски.. Сейчас больше гранаты в ходу
 показати весь коментар
 
 
зачем задержали? чтоб кормить в сизо апотом отпустить???
 показати весь коментар
 
 
УК надо менять в сторону ужесточения,особенно для отъявленных.Для такого и пожизненного мало.
 показати весь коментар
 
 
За что ему пожизненное? Чоловік встромив викрутку в обличчя дільничному, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 4569 Он кого то убил? У нас террористов убивших десятки людей отпускают под домашний арест и амнистируют. А етот даже никого не убил.
 показати весь коментар
 
 
да пристрелить надо было этого ублюдка. нех его было арестовывать . закопать и забыть.
 показати весь коментар
 
 
в нормальной стране пристрелили б. У нашего правосудия участковый с отверткой в лице за применение оружие скорее всего получил бы квалификацию типа превышение мер самообороны.
 показати весь коментар
 
 
Как почитаешь комменты на цензоре - понимаешь, что человеческой деградации нет предела.
 показати весь коментар
 
 
коли будеш на місці того поліцая з неадекватним електриком і вибитими зубами,ось тоді будеш заявляти про "панять и прастить", а так ти просто лицеміриш
 показати весь коментар
 
 
Еще одно чучело с отверткой перед монитором посты строчит .... За тобой уже санитары едут.
 показати весь коментар
 
хто провів цьому https://censor.net.ua/user/458741 в палату іннет ?
 показати весь коментар
 
 
таких неадекватов по украине очень много. а виновно во всем наше законодательство. за хулиганку дают очень мало или вообще ничего не дают. ударил человека хоть один раз, минимум пять лет колонии. вот тогда такая быкота исчезнет из общества
 показати весь коментар
 
 
так, полюцаїв по Україні дохєра і більше
 показати весь коментар
 
а полицай пишет законы?))) ну поймал, а на завтра его отпустили, и все. а побитый человек потом неделю синяки сводит. или ты тоже из отморозков будешь ?))
 показати весь коментар
 
еще и с кацапов ржем....
понятно шо мущина неадек.ватная и будет лечиться, возможно
 показати весь коментар
 
 
Таке на жаль буває. І навіть при контактах з людьми, які ззовні не виявляють жодної агресії. А в даному випадку дільничним слід було бути уважнішими.
 показати весь коментар
 
"На него в полицию неоднократно поступали жалобы от сельского головы из-за запугивания жителей и неадекватного поведения" А ведь оказывается отвёртки в лицо можно было бы избежать, если бы отреагировали сразу...
 показати весь коментар
 
 
ага , а как ? Бить нельзя, посадить не за что, админка аж 51 грн штрафа
 показати весь коментар
 
 
Ага, мамашку свою "сподручнюй", шутник недоделанный!
 показати весь коментар
 
Да, разговор не задался Чоловік встромив викрутку в обличчя дільничному, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 4039видимо потому, что жук-голова приплатил своим шестёркам за то ,чтобы пуганули неугодного ему чувака а тот оказался не из робкого десятка ...
 показати весь коментар
 
Теперь неугодный ему чувак уедет на зону и приедет обратно с отбитыми почками. Ну молодец, чо. Герой
 показати весь коментар
 
Це не я сказав. Це слова Авакова.
Ти в комі шість років пробув?
 показати весь коментар
 
Якщо когось цитуєш, то бери вислів в лапки. Також можна додавати значок (С). Ну і ще. Ті слова Аваков казав про міліцію зразка 2013 року. А тепер у нас поліція, успішно реформована завдяки Петру Олексійовичу.
 показати весь коментар
 
А попробуй в Америке ткнуть полицейского отверткой....
 показати весь коментар
 
 
В Америці, поліцейськ,і нарівні з рядовими громадянами в разі вчинення злочину, несуть відповідальність. В Україні, з сальними мордами, на брифінг вилазить "свята"трійця і призначає винуватими Антоненко, Кузьменко, Дугарь....
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору