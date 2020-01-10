 Чоловік встромив викрутку в обличчя дільничному, - поліція Київщини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Напад стався ввечері 9 січня в с. Гора Бориспільського району, за місцем проживання 31-річного місцевого жителя.

Щодо нього до поліції неодноразово надходили скарги від сільського голови через залякування жителів та неадекватну поведінку.

Двоє дільничних завітали до чоловіка, щоб допомогти громаді і з’ясувати усі обставини. Раптово зловмисник завдав удару викруткою в обличчя правоохоронцю та зачинився всередині. Його мати повідомила, що в оселі може бути зброя. Тому на місце події викликали спецпризначенців, які затримали нападника.

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Постраждалого поліцейського із пробитою щокою, травмою язика та вибитим зубом доставили до лікарні, нині його життю нічого не загрожує.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.