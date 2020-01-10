 871 українець з 2012 року отримав статус постраждалого від торгівлі людьми, основною країною експлуатації залишається РФ, - Мінсоцполітики

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на брифінгу.

"Із 2012 до 2019 року включно міністерство встановило такий статус (статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, - ред.) 878 особам, із них 871 - це громадяни України і 8 іноземців", - сказав заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на прес-брифінгу, присвяченому питанню протидії торгівлі людьми.

За словами заступника міністра, 457 громадян постраждали від трудової експлуатації, 224 - від сексуальної експлуатації, 57 осіб було притягнуто до жебракування. 9 людей постраждали від змішаної експлуатації, 14 дітей було продано третім особам, а одна людина постраждала від сурогатного материнства.

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"На сьогодні основною країною експлуатації наших громадян залишається Російська Федерація", - повідомив Ніжинський, уточнивши, що лише за 2019 рік більше ніж 240 осіб було завербовано та експлуатувалося в РФ.

У першій десятці країн з експлуатації українських громадян також Об'єднані Арабські Емірати, Чехія, Словенія, Казахстан, Німеччина, Польща, Туреччина.

Водночас, за словами Ніжинського, залишається тенденція експлуатації українців і всередині країни.

Що стосується регіонального розподілу надання даних статусів, то за період із 2012 року в Києві такий статус надали 46 людям, у Вінницькій області - 65, у Волинській - 42, у Дніпропетровській - 53, у Чернівецькій - 35, у Харківській - 72, у Донецькій - 30, в Івано-Франківській - 24 і в Київській - 18.