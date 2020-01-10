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Все про:Росія (14679) торгівля людьми (129) Міністерство соціальної політики (372)

 871 українець з 2012 року отримав статус постраждалого від торгівлі людьми, основною країною експлуатації залишається РФ, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України встановило статус постраждалих від торгівлі людьми 878 особам з 2012 року, а основною країною експлуатації постраждалих громадян України є РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на брифінгу.

"Із 2012 до 2019 року включно міністерство встановило такий статус (статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, - ред.) 878 особам, із них 871 - це громадяни України і 8 іноземців", - сказав заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на прес-брифінгу, присвяченому питанню протидії торгівлі людьми.

За словами заступника міністра, 457 громадян постраждали від трудової експлуатації, 224 - від сексуальної експлуатації, 57 осіб було притягнуто до жебракування. 9 людей постраждали від змішаної експлуатації, 14 дітей було продано третім особам, а одна людина постраждала від сурогатного материнства.

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"На сьогодні основною країною експлуатації наших громадян залишається Російська Федерація", - повідомив Ніжинський, уточнивши, що лише за 2019 рік більше ніж 240 осіб було завербовано та експлуатувалося в РФ.

У першій десятці країн з експлуатації українських громадян також Об'єднані Арабські Емірати, Чехія, Словенія, Казахстан, Німеччина, Польща, Туреччина.

Водночас, за словами Ніжинського, залишається тенденція експлуатації українців і всередині країни.

Що стосується регіонального розподілу надання даних статусів, то за період із 2012 року в Києві такий статус надали 46 людям, у Вінницькій області - 65, у Волинській - 42, у Дніпропетровській - 53, у Чернівецькій - 35, у Харківській - 72, у Донецькій - 30, в Івано-Франківській - 24 і в Київській - 18.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169143
 
 
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Министерство социальной политики Украины установило статус пострадавших от торговли людьми 878 лицам с 2012 года, а основной страной эксплуатации пострадавших граждан Украины является РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3169143
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Вам жаль цих людей, які їдуть до рф?
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Да длббв -хохлов-малоросов в стране еще хватает,выборы в этом плане были показательны
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А где очередь занимать то?
Я был облапошен, подумав весной шо мона и пойти на выборы....., зная что буду облапошен, как и всегда у нас. С выборами то.
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Мені розповідали, що кілька чоловік і жінка з одного волинського села поїхали на кацапщину грошей заробити. Просиділи 10 років у свинарнику. Людей не бачили. Здичавіли. Жінка зійшла з розуму.
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Я з таким чоловіком розмовляв у 90-х роках. Він попав у рабство при будівництві генеральської дачи під москвою.
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вообще то все, кто пересекает границы рашки по вьезду, по любому оказываются в свинарнике. дальше там есть только степеня сравнения свинарников.
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Оце такі "брати" до яких нас хоче причепити влада. Та правильно казав Порох - подалі від Москви. Це тільки квіточки, що встановили, а скільки там живе в рабстві, скільки сидять в катівнях, а скільки вже зариті десь у землі. Це терористи і маньякоподібні вбивці.
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