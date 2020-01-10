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 Родичі пасажирки Малахової, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, заявили, що їх не запросили на зустріч із Зеленським

Родичі директора авіакомпанії "Скайавіатранс" Олени Малахової, яка загинула в катастрофі українського літака в Ірані, заявили, що їх не запросили на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у коментарях до посту в Facebook Зеленського, де повідомлялося про зустрічі, чоловік Малахової написав, що не був запрошений.

"На жаль, з незрозумілих мені причин я не був запрошений на цю зустріч. Мої контакти є в МАУ, МНС і посольстві України в Ірані, щe раз їх написав в особисті повідомлення, будь ласка, хотілося б дізнатися конкретику", - написав він.

Родичі пасажирки Малахової, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, заявили, що їх не запросили на зустріч із Зеленським 01

Також про те, що їх не запросили, написала родичка Вікторія Малахова.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

9 січня Зеленський зустрівся з родичами українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169141
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто президент набрехав ?
Ну я вже не дивуюсь...
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Все правильно написано……

Страной руководит мягкотелый Клоун. Ему на*рать на народ, главное семейку отвезти в Оман отдохнуть за счет Украинцев.
Совсем зебилы обнаглели.
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Как же противно, прочитав написанное, нажимать "мне нравится"...
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А вот пятеро (на это время) -- смогли себя преодолеть, нажали...
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ну, так и я сделал над собой усилие.
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Та що ви розумієте в зйомках серіалів для бидла. Презедент актор, відповідно і родичі загиблих мають бути актори. Це ж логічно, нє?
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Шмарклі/мавпі/бубочці/зєлємойському/віслюку/янелоху/і т.п. Родичі пасажирки Малахової, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, заявили, що їх не запросили на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 5190
Що не так? Не зустрівся - імпічмент! Родичі пасажирки Малахової, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, заявили, що їх не запросили на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 2834
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Так может ты трубку не взял?
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А Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией из Москвы в рамках своего визита в Оман. По утверждениям СМИ, к нему прилетел самолет из Москвы и пробыл там ровно до вылета президента в Киев.
"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/198662_1578640084

А в нашего продажного кремлёвского холуя ...резидента ЗЕбила - капитулянта на первом месте не уничтожения нашего самолёта . А тайные подпольные встречи с нашими лютыми кровавыми врагами кремлёвские фашистами оккупантами Крыма и Донбасса. И скорее всего целью которых было преступное обсуждение капитуляции и уничтожении Украины как государства
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Фсееее. Зрада.
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Ну, по-любому, ЗЕ - кастрируют

Офіційно: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зібрав 30 хвилинну прес-конференцію.
Канада офіційно заявила: УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТАК ЗБИВ ІРАН, РОСІЙСЬКОЮ РАКЕТОЮ.
Що ж.
Ситуація виходить на абсолютно новий рівень.
Весь світ фактично і офіційно заявляє, чому український літак зазнав катастрофи.
Щойно NewYork Times показали відео ракетного удару!
Де заява Зеленського?
Де засідання РНБО?
Де хоча б щось?
Зеленський сьогодні розмовляв з президентом Ірану і просив об'єктивного розслідування.
Розумієте весь провал??
Загинули українці. Загинули громадяни багатьох держав.
Україна мовчить. Влада - по Оманах і Куршевелях.
Влада каже що зарано робити висновки», в той час як весь світ кричить про збиття літака.
Українське суспільство вимагає відповідей!
Чи є у нас влада???
Андрій Смолій
____________________
Breaking News из США.
Телеканалы CNN и MSBC только что сообщили со ссылкой на нескольких американских официальных лиц, что США все более уверены в том, самолёт Международных Авиалиний Украины, потерпевший катастрофу в Иране, был сбит ракетой иранских ПВО.
Источники телеканалов сообщают об этом, ссылаясь на анализ данных, полученных американской разведкой и военными со спутников, радаров и в результате электронного перехвата.
UPD. Американские официальные лица считают, что самолёт был сбит не намеренно, а в результате фатальной ошибки иранских ПВО.
Igor Aizenberg
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Вы определитесь, вам встреча нужна или причины катастрофы. Родственники.
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Вы абсолютно правы: о причинах катастрофы говорят все (ну очень многие), кроме Зеленского со свои офисом. Так что и ходить туда нечего было.
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родственники не голосовали на выборах за бубочку поэтому не достойны созерцать его Родичі пасажирки Малахової, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, заявили, що їх не запросили на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 5792
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Да какая разница по-польски

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава продолжит бороться за свою историю. «Мы не позволим нам лгать и искажать нашу историю. Мы всегда будем защищать свое достоинство, это наш святой закон. Даже если нам придется выступить против самого большого противника», - сказал он. Эту речь Дуда произнес во время визита в город Кольно, где он посетил мемориал памяти польских солдат, погибших в 1920 году в битве против наступавших большевиков во время советско-польской войны в 1919-1921 годах.

Дикий народ, эти поляки. Ну какая разница кто когда и за что погиб. Вот наш президент вообще без понятия кто у нас погиб на прошлой неделе, не то что 100 лет назад. И с большевиками надо было не воевать, а договариваться - ведь как известно, в войне победителей нет, так что лучше сразу сдаться.
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Да этому дужедякулу ,сейчас главное ,что бы зе лохторат быстрее про Оман забыл.Какие родственники ? Только пиар ! Его люди за которых он переживает живут в другой стране ,не далеко где упал самолет ! Вот за них он переживает !
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Для бубочки важно попиариться. Конкретные люди - пофиг...
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Только вместо шоу получается один голимый фарс, только профанация...Уровень сцены не соответствует уровню артистов...ну или наоборот...балаганные пытаются выступать на классической сцене...
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Для тупых порохоботов и остальных. Объясняю. Высказывание официальной позиции возможно только после официального обнародования доказательств или причин падения нашего борта. Остальное это втягивание Украины в конфликт Ирана и США, и остальных участников. Зеленский правильно делает что молчит. Нужно дождаться результатов экспертиз.

Для порохоботов. Где ваш Петя с заявлениями. Что же он молчит. Балабол.
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Жді.
Прозрені оно прійдіот.
Можливо.
Забагато тексту,чел.
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СКАЖИТЕ РОДСТВЕНИКАМ А КАКАЯ РАЗНИЦА И ОН ИМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
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