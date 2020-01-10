 Мінсоцполітики змінило механізм фінансування соцвиплат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Йдеться про допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпеченим сім’ям, при народженні дитини, одиноким матерям та ін., а також виплату пільг і житлових субсидій на ЖКП та придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу у грошовій формі", - заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час робочої поїздки у Полтавську область.

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За словами заступника Міністра, відповідні зміни дозволять:

- скоротити шлях проходження коштів з державного бюджету до одержувачів соціальних допомог, пільг та субсидій;

- вчасно реагувати на потреби населення;

- спростити процедури адміністрування цих видатків (наприклад, при перерозподілі видатків між регіонами (у зв’язку з переміщенням сімей/осіб тощо) не потрібно буде приймати рішення Уряду щодо перерозподілу коштів між регіонами, що раніше могло займати декілька місяців!

"Завдяки ухваленим рішенням, з 2020 року Мінсоцполітики зможе перерозподіляти відповідні витрати за 1-3 дні", - підкреслив Музиченко.