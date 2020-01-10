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 Економіка, Суспільство
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Все про:пільги (83) соцвиплати (98) Міністерство соціальної політики (372)

 Мінсоцполітики змінило механізм фінансування соцвиплат

З 1 січня 2020 року Міністерство соціальної політики отримало від Міністерства фінансів контроль за частиною виплат населенню і перетворило їх із субвенцій на бюджетні програми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Йдеться про допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпеченим сім’ям, при народженні дитини, одиноким матерям та ін., а також виплату пільг і житлових субсидій на ЖКП та придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу у грошовій формі", - заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час робочої поїздки у Полтавську область.

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За словами заступника Міністра, відповідні зміни дозволять:

- скоротити шлях проходження коштів з державного бюджету до одержувачів соціальних допомог, пільг та субсидій;

- вчасно реагувати на потреби населення;

- спростити процедури адміністрування цих видатків (наприклад, при перерозподілі видатків між регіонами (у зв’язку з переміщенням сімей/осіб тощо) не потрібно буде приймати рішення Уряду щодо перерозподілу коштів між регіонами, що раніше могло займати декілька місяців!

"Завдяки ухваленим рішенням, з 2020 року Мінсоцполітики зможе перерозподіляти відповідні витрати за 1-3 дні", - підкреслив Музиченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169135
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно отменить соц. выплаты. Зебобы должны стродать!!! Минсоцполитики изменило механизм финансирования соцвыплат - Цензор.НЕТ 7273
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да чтоб ты жил, на одну зарплату!! (с)
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Прогресори , відразу все женуть в офшори. Кожне вдосконалення порядку виплати соц виплат обертається... зменшенням соцвиплат.
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Ну, не знаю, товарищ сейчас стоит по бзработице на бирже, так уже с начала декабря денег нет, никаких. А до этого - регулярно, 2-3 раза в месяц получал.
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Нужно отменить соц. выплаты. Зебобы должны стродать!!!
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кстати, и это правильно. и не только соц.выплаты, а и льготы...
ходят, тыкают удостоверениями, мол мне бесплатно.. с какого хера спрашивается???
полстраны шаровиков...
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**** я работаю, плачу налоги и мне халява не перепадает? А каким-то мудилам с руками и ногами которые не хотят работать, а на них еще пахать и пахать можно, то им еще и супсидию плотют и всякие ништяки?
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вот потому и сидим ждем уже 3 дня задерживают выплаты!
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УЖЕ НЕДЕЛЮ ЗАДЕРЖИВАЮТ СУБСИДИЮ !!!! минсоцполитики и гончарук ХРЕНОВ !!!
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Это Харьков. люди платят за каждый кубометр воды , а тысячи кубометров воды в день создают вот такую борьбу стихий. Вода и электричество - кто кого!
https://www.youtube.com/watch?v=gLPgKAc_oA8
ах да.... зато есть домик деда мороза и звездное небо на пушкинской! Морозы ударят - вспомните Кернеса!
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Субсидию забрали,регресс задерживают,каждая реформа только новая проблема для людей .
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