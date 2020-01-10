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 Політика України
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Все про:скарга (36) суддя (1003) Вища рада правосуддя (281) Добош (10)

 Судді у справі про вбивство Шеремета заявили про втручання адвоката Добоша в правосуддя

Адвоката Владислава Добоша, захисника підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, звинуватили у втручанні в правосуддя. Цю заяву суддів розгляне Вища рада правосуддя.

Відповідну заяву апеляційного суду Києва оприлюднила "Судова влада України", передає Цензор.НЕТ

"Під час судового засідання 20 грудня 2019 року при обговоренні питання щодо можливості продовження апеляційного розгляду без участі прокурора та надходження перед судовим засіданням матеріалів судового провадження, з якими колегія суддів не ознайомлена, адвокат повідомив, що у разі відкладення судового засідання на іншу дату, він не покине залу судового засідання, та у ствердній формі висловився, що відкладення судового засідання за жодних умов не відбудеться", - заявили судді.

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Заяву адвоката підтримали присутні в залі вільні слухачі і почали погрожувати суду, що ніхто не покине зал засідання до прибуття прокурорів. У результаті приміщення було заблоковано понад п'ять годин поспіль, а судді були змушені звернутися в правоохоронні органи.

"Судді зазначають, що ці події призвели до перешкоджання здійсненню апеляційного розгляду інших призначених до розгляду у вказаному залі суду проваджень. Крім того, було пошкоджено майно Київського апеляційного суду, зокрема меблі та технічні пристрої. Судді Юрій Слива, Володимир Мельник та Тетяна Фрич вважають, що такі дії адвоката свідчать, що він використовував засоби та методи, які суперечать чинному законодавству, з метою дискредитації суду та здійснення на суддів незаконного впливу", - наголошується в заяві.

Судді нагадали, що 24 грудня 2019 року за підсумками розгляду апеляційного провадження про застосування як запобіжного заходу тримання під вартою Добош також проявив нестриману поведінку, висловлювався на адресу суддів та прокурорів у нецензурній формі. Також адвокат публічно заявив, що "кожен суддя відповість за підозрювану", що було розцінено суддями як погрози у зв'язку з їхньою професійною діяльністю.

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"Отже, прояв адвокатом неповаги до суддів, висловлення ним відвертих звинувачень, критика суддів перед представниками засобів масової інформації, погрози щодо притягнення до відповідальності та настання негативних наслідків у зв’язку з ухваленим рішенням колегією суддів розцінюється як здійснення тиску та спроб втручання в діяльність колегії суддів і здійснення правосуддя", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169130
 
 
 Топ коментарі
 
А на прокуроров, не выполнивших свою работу, очевидно, стопроцентному ничего не заявят...
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Малоросс, а то, что прокуроры, как адвокаты всякого зажопья, на заседания не являются тебя вполне устраивает?
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А нашем государстве правильнее заявить, что
"Судиьи вмешивается в правосудие!"
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А сколько процентов убийство журналиста отщипнуло ат ымитжа Пети незаменимого....ума хватит оценить?
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Не спілкуюся☝️☝️☝️ :
-з тролями з ботоферм підорашки, зебілоферм ;
-свідками підошарія, жопоблоку,мураєвцями, "наші";
-рашистами, совкодрочерами, комуняцькою
падаллю, мовними інвалідами;
Та іншим блювотинням.
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от в упор не понимаю порохошавок....вы же должны понимать что в том числе вот такие "волонтеры" подкосили рейтинг ******* до уровня выгребной ямы и должны требовать растрела через повешанье, но наоборот с пеной у рота пяткой в грудь бьёте шо лично видели как Зеленский Куйлу обещал всех волонтёров пересажать....как маленькие ч.с.
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Судьи и прокуроры - это прошлое. Достаточно программы которая будет за них делать всю работу. Адвокаты кстати тоже, они бы могли быть консультантами и посредниками заполнения данных в ту самую программу
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Так,це єдиний зараз вихід - програма з однозначними термініми без жодних "вилок" мінімум-максимум,комп"ютер грошей не бере...
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Хрен с ними, с адвокатами, главное, чтоб героям не мешали опускать судей и громить суд.
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Зєлю геть. Дострокові. Це не судді, а продажна мерзота, що має сидіти довічне з конфіскацією. І Зєля цю мерзоту утримує за наш рахунок.
____________
Починаємо загальноукраїнську політкомпанію "Зєлю геть. Дострокові"
Кожен може взяти участь в політкомпанії, якщо почепить собі на одяг емблему політкомпанії: зменшена копія дорожного знаку "стоянка заборонена, але не синього, а зеленого коляру.
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Пожалел бы Люлю, она ещё одного полета как фанера над Парижем не выдержит
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Маемо те, що маемо. Ваши предложения?
Всех расстрелять, а здания взорвать к ядрене фене?
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ху как грубо..
на Крещатике повесить в таком порядке
№1-Мервечук
затем судья-депутат-судья-депутат-мент..и тд и тп
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У мене немає довіри до цих суддів. Вони тільки називаються судді - а так, можливо ще більші злочинці за тих, кого судять. "Портновскіє суди самі справедливі на всему беломі світі" і не смійте їм перечити, а то приїлуть авакянцьорюкзаковські ворони і посадють.
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а что делали поцЗедент с сАбаковым
на брифинге??
судите судите..
Европейский суд потом заставит выплатить миллионы
за такое судейство
Плохо что не из кармана судей
поцЗедента .сАбакова и Ко
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