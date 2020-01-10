 Мінсоцполітики вилучило зі списку отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в п'ятницю пресслужба відомства.

"Це рішення було ухвалено на підставі рекомендацій Робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, оскільки зазначені отримувачі в порушення ст.11 Закону України "Про гуманітарну допомогу" не подали звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги", - зазначив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль.

За словами заступника міністра, неподання цих звітів може свідчити, що вантажі не дійшли до кінцевих отримувачів, а могли бути спрямовані на отримання прибутку зазначеними організаціями (оскільки за наявною інформацією, речі із вантажів "гуманітарної допомоги" інколи продаються в магазинах та бутіках – замість того, щоб їх безкоштовно роздавали людям).

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Зазначається, що загалом в Україні в Єдиному державному реєстрі до сьогодні було 1416 організацій-отримувачів гуманітарної допомоги.

"Ми будемо ретельно слідкувати за їхньої діяльністю у правовому полі під час надання вантажам статусу "гуманітарної допомоги". Тому що час "схем на гуманітарці" минув. Гуманітарна допомога – це вантажі, які українці мають отримувати безкоштовно", - резюмував Коваль.

Раніше Коваль повідомив, що Міністерство соціальної політики розробляє зміни до нормативно-правових актів України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей як гуманітарної допомоги.