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 Події, За кордоном
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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (259) МАУ (73)

 Іран і Україна разом розшифровуватимуть чорні скриньки літака МАУ, що розбився, - Bloomberg

Фахівці з Ірану та України домовилися про спільну розшифровку бортових самописців літака Boeing 373-800, який зазнав аварії під Тегераном, залишивши осторонь політичні моменти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє агентство "Bloomberg".

"Сторони домовилися про спільне проведення розслідування й отриманні даних з чорних скриньок", - йдеться в повідомленні агентства.

Зазначається, що сторони мають у своєму розпорядженні обладнання, необхідне ля отримання даних.

Контролювати хід розслідування буде судова влада Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія володіє аналогічною інформацією про катастрофу літака МАУ в Ірані, що і Канада, і США, - прем'єр-міністр Моррісон

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак не відкидається, але на сьогодні не підтверджена.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169127
 
 
 Топ коментарі
 
Це саме той випадок, коли краще б розшифровка робили не наші, а канадійці чи французи...
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Вангую: Узєлєнскава зараз вирішують як монетизувати катастрофу у власні кишені. З ким перетерти, скільки взяти з кого за відмазування, скільки дасть іранське керівництво щоб уникнути відповідальності -.це єдине чим вони займаються!
Це не брак досвіду, не "провали комунікації", не невігластво, все відбувається не просто так, а за гроші. Україну продають по шматочку. Клолмойша "заробить", десятки мільярдів, Зєєля стане мільярдером, його мішпуха - мультимільйонерами, а України не стане.
І ви зробили це разом!
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забалтывают походу..... просто наши уже разочек показали что немного бабла = "не варто робити з цього трагедії"(притом шо тогда ВСУ даже не задействовали таких ракет, о че и сказал ВНЕЗАПНО.... Путин, правда обосрался и сказал что ничего не сказал)
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забалтывают походу..... просто наши уже разочек показали что немного бабла = "не варто робити з цього трагедії"(притом шо тогда ВСУ даже не задействовали таких ракет, о че и сказал ВНЕЗАПНО.... Путин, правда обосрался и сказал что ничего не сказал)
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Це саме той випадок, коли краще б розшифровка робили не наші, а канадійці чи французи...
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Вангую: Узєлєнскава зараз вирішують як монетизувати катастрофу у власні кишені. З ким перетерти, скільки взяти з кого за відмазування, скільки дасть іранське керівництво щоб уникнути відповідальності -.це єдине чим вони займаються!
Це не брак досвіду, не "провали комунікації", не невігластво, все відбувається не просто так, а за гроші. Україну продають по шматочку. Клолмойша "заробить", десятки мільярдів, Зєєля стане мільярдером, його мішпуха - мультимільйонерами, а України не стане.
І ви зробили це разом!
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Візит в Оман... дуже підозрілий візит в країну з чорними офшорами і союзницею Ірану і Моржовії. Можливо в Омані пройшов розрахунок росії з президентом України за його поступки. Та й переліт дуже дивний.
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Так уже ж вроде и Трамп и Трюдо сказали,шо был сбит ракетой или это-фейки?
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Знаєте, як не звучить дивно, але в силу останніх подій я не вірю "українській стороні". У "української сторони" - конфлікт інтересів.
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Значит скоро бубочка опять в Оман полетит...очередную партию бабла в оманский офшор прятать...
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замнут, кули им( куратор скажет дякулу выступить и сказать, что двигатель , он выйдет и скажет( Он за своих граждан вступаться не будет , ***** ему делать больше
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Трюдо, Джонсон и Трамп получили информацию от разведок своих стран. Зеленскому, чтобы получить такую информацию, надо лететь в Куршавель, а билетов нет. Что он может сделать?
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" Іран і Україна " - під керівництвом кремля - " розшифровуватимуть чорні скриньки "...

кацапы выбрали в показательную жертву самолёт именно с канадцами - ближайшими союзниками Украины.
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Иран и Украина будут вместе расшифровывать черные ящики разбившегося самолета МАУ, - Bloomberg
значит - стопудово похерят дело(((
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Фраза яка мені тут сподобалась це "...оставив в стороне политические моменты."
Так і має бути.
Сталась трагедія в якій загинули люди. І потрібно відкинути всю політику та провести компетентну експертизу і справжнє розслідування. А то деякі "друзі" України вже почали нав'язувати своє рішення. Україні не потрібно "вестись" на ці провокації. А то буде те що і з "розслідуванням" загибелі малайзійського "Боїнга" над Донбасом.
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Якщо політичні моменти відкинути, то повинна бути залучена компанія Boing.
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союзник ірану парашка буде навязувати свою версію,і тут зеля або стає на захист своїх громадян в тому числі МАУ і іран стає винним у катострофі,або зеля стає зрадником!
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Что в переводе с дипломатического означает - Иран замыливает свои следы при помощи своего куратора в ФСБ путем манипуляций с данными из черных ящиков. Украина не в счет, гавкнуть не посмеет. Доказательства США, Англии, Канады и Австралии нах.
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Чому не залучається до розслідування виробник літака компанія "БОЇНГ"?
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Зебілу в москві вже сказали, який повинен бути результат розслідування.
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Только циничное зеленое дерьмо может сотрудничать с терроистической организацией, подставляя украинцев по всему миру
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В этом случае виновными в трагедии будут признана стая воробьев попавших в двигатель, или американская конструкция самолета.
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