 Іран і Україна разом розшифровуватимуть чорні скриньки літака МАУ, що розбився, - Bloomberg

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє агентство "Bloomberg".
"Сторони домовилися про спільне проведення розслідування й отриманні даних з чорних скриньок", - йдеться в повідомленні агентства.
Зазначається, що сторони мають у своєму розпорядженні обладнання, необхідне ля отримання даних.
Контролювати хід розслідування буде судова влада Ірану.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак не відкидається, але на сьогодні не підтверджена.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Це не брак досвіду, не "провали комунікації", не невігластво, все відбувається не просто так, а за гроші. Україну продають по шматочку. Клолмойша "заробить", десятки мільярдів, Зєєля стане мільярдером, його мішпуха - мультимільйонерами, а України не стане.
І ви зробили це разом!
кацапы выбрали в показательную жертву самолёт именно с канадцами - ближайшими союзниками Украины.
значит - стопудово похерят дело(((
Так і має бути.
Сталась трагедія в якій загинули люди. І потрібно відкинути всю політику та провести компетентну експертизу і справжнє розслідування. А то деякі "друзі" України вже почали нав'язувати своє рішення. Україні не потрібно "вестись" на ці провокації. А то буде те що і з "розслідуванням" загибелі малайзійського "Боїнга" над Донбасом.