 Іран і Україна разом розшифровуватимуть чорні скриньки літака МАУ, що розбився, - Bloomberg

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє агентство "Bloomberg".

"Сторони домовилися про спільне проведення розслідування й отриманні даних з чорних скриньок", - йдеться в повідомленні агентства.

Зазначається, що сторони мають у своєму розпорядженні обладнання, необхідне ля отримання даних.

Контролювати хід розслідування буде судова влада Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія володіє аналогічною інформацією про катастрофу літака МАУ в Ірані, що і Канада, і США, - прем'єр-міністр Моррісон

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак не відкидається, але на сьогодні не підтверджена.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.