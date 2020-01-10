 США захищають Європу від Росії, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це заявив американський президент Дональд Трамп.
Разом з тим, за словами президента США, країни-члени НАТО не хочуть збільшувати оборонні витрати і не злюбили його за відповідні вимоги.
"НАТО роками отримує переваги за рахунок США. Ми захищаємо Європу від Росії. А цифри (оборонні витрати НАТО. - Ред.) знижуються багато років, останні 15-18 років ... Я пішов до них і сказав: хлопці, ви мусите заплатити. Ви - неплатники!" - сказав Трамп на передвиборчому мітингу в Огайо.
Нагадаємо, в 2020 році оборонні витрати НАТО збільшаться на $130 млрд, а в 2024 році - на $400 млрд порівняно з 2016 роком.
Хотя.... там никто и никогда просто так ничего не базарит, так шо Доня - ..... друг.
а назови моего погибшего пса - "Вяликий и Муд.рый".? м? чего я тебе как попугай буду чет повторять то?
да, Путин ублюдок, ну и что? да, я его не люблю, т.к. он убил 14000 наших граждан.
кацапня вон до сих пор считает себя освободителем Европы, хотя на самом деле они оккупанты, выгнавшие других оккупантов и заместившие их.
и в 1947 году украинцы получили очередной Голодомор!
поэтому, я не праздную "победу" 9 мая
под немецкой оккупацией мы были всего 2-2,5 года, потом опять началась российская под названием "советская"..
вони чудово розуміють що лише БЛИСКАВИЧНОМУ втручанню США пукінські"плани"луснули.. того ж і сіпаються в судомах від безсилля
Понимаю ту половину американцев, которые люто непереваривают Дони. Отталкивающий психотип личности. Таких обычно начинают бить со школы. Поэтому они либо спиваются и рано умирают в нищите, либо закаляются и становятся миллиардерами.
Нельзя клянчить милостыню у американцев и одновременно приветствовать *****, убивающего украинский народ. Так может делать только предвтель или агент кремля
Хіба ви не помічаєте як рашка нарощує військову міць ?
Це не для миру.
Так що Україні потрібно обережно ставитись до цього. Вже один раз барига попав "в просак".