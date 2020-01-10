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 США захищають Європу від Росії, - Трамп

Сполучені Штати захищають Європу від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це заявив американський президент Дональд Трамп.

Разом з тим, за словами президента США, країни-члени НАТО не хочуть збільшувати оборонні витрати і не злюбили його за відповідні вимоги.

"НАТО роками отримує переваги за рахунок США. Ми захищаємо Європу від Росії. А цифри (оборонні витрати НАТО. - Ред.) знижуються багато років, останні 15-18 років ... Я пішов до них і сказав: хлопці, ви мусите заплатити. Ви - неплатники!" - сказав Трамп на передвиборчому мітингу в Огайо.

Нагадаємо, в 2020 році оборонні витрати НАТО збільшаться на $130 млрд, а в 2024 році - на $400 млрд порівняно з 2016 роком.

Також читайте: США отримали офіційне повідомлення від Ірану про катастрофу літака МАУ і візьмуть участь у розслідуванні, - Національне управління з безпеки на транспорті

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169125
 
   
 Топ коментарі
 
разумно было бы и Украине увеличить военную помощь,так как мы в авангарде борьбы с москальной ордой
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Весь мир. Да, что там мир. Галактика на кону.
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Зеля не Сталін, зброї не буде. Як прийняв, - прийом? Прийом, прийом..... США защищают Европу от России, - Трамп - Цензор.НЕТ 4574
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он либо Поехавший, либо друг Путина..... высрал же шо Пуцька - "хороший парень"...
Хотя.... там никто и никогда просто так ничего не базарит, так шо Доня - ..... друг.
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а назвать путина -******,язык не поворачивается?
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я никогда не иду на поводе "трендов".
а назови моего погибшего пса - "Вяликий и Муд.рый".? м? чего я тебе как попугай буду чет повторять то?
да, Путин ублюдок, ну и что? да, я его не люблю, т.к. он убил 14000 наших граждан.
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а для вас =козлов-хитровикручених пропукінців.. вже відкрили безкоштовну крамницю зашморгів... США захищають Європу від Росії, - Трамп - Цензор.НЕТ 1160
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А в бан попасть за это слово?
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разумно было бы и Украине увеличить военную помощь,так как мы в авангарде борьбы с москальной ордой
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еще один освободитель Европы.
кацапня вон до сих пор считает себя освободителем Европы, хотя на самом деле они оккупанты, выгнавшие других оккупантов и заместившие их.
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согласен! после 1945 года,Украина с немецкой оккупации попала в советскую оккупацию
и в 1947 году украинцы получили очередной Голодомор!
поэтому, я не праздную "победу" 9 мая
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даже с конца 1943 - начала 1944
под немецкой оккупацией мы были всего 2-2,5 года, потом опять началась российская под названием "советская"..
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Все гораздо проще - Трамп лоббирует свои компании ВПК, и для интересов Америки это правильно. Расходы это ведь не в пустоту, для кого расходы - а для кого и доходы.
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Судя по теме это Украина защищает Европу, а Трамп зажимает оружие.
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везде сунет свой пятак , как и рашка,
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павел павлов имбик,имбицилла,ты хоть понимаешь,что если бы не США,щас бы ты уже жил в колонии империи зла *********?
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падлікии-пропукінці такі і Є США захищають Європу від Росії, - Трамп - Цензор.НЕТ 4638
вони чудово розуміють що лише БЛИСКАВИЧНОМУ втручанню США пукінські"плани"луснули.. того ж і сіпаються в судомах від безсилля
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накладе в штани так як це зробив під час конфлікту з іраном
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Це не гнида, це воша. Гниди живуть в Україні.(с)
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Ычь! Рыжий проказник!)) Мне мировую гегемонию, а платить давайте поровну.
Понимаю ту половину американцев, которые люто непереваривают Дони. Отталкивающий психотип личности. Таких обычно начинают бить со школы. Поэтому они либо спиваются и рано умирают в нищите, либо закаляются и становятся миллиардерами.
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Ну тут не только США, а уже и Украина тоже... 6 лет как...
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Сотрудничая с иранскими, российскими и прочими террористами, Зеленский умышленно подставляет украинцев под удар.
Нельзя клянчить милостыню у американцев и одновременно приветствовать *****, убивающего украинский народ. Так может делать только предвтель или агент кремля
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Ага, и один из гарантов территориальной целостности Украины, согласно Будапештского меморандума. Европе на заметку.
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Понабирали в нато по обьявлению, теперь жалубтся. Поздно пить боржоми
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Впервые соглашусь с социопатом Трампом. Вот только эта его заява, резко контрастирует с навязчивым желанием Трампа "вернуть Россию в G-7", и всяческое обхаживание "друга Путина".
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По-моему, это Украина взяла на себя эту миссию, ну а Додик, справедливости ради, таки помогает, правда, иногда из-под палки своего Конгресса...
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Ну.....Так. Але для більш всеохоплюючого захисту потрібно спочатку допомогти нам.
Хіба ви не помічаєте як рашка нарощує військову міць ?
Це не для миру.
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дональдушка всерьез планирует одержать победу на следующих выборах в США.
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В нього до речі є всі шанси.
Так що Україні потрібно обережно ставитись до цього. Вже один раз барига попав "в просак".
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шансов у него примерно как у петрлексеича на прошедших выборах в Украине, т.е. что-то около нуля.
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Маючи таких "друзів" та "захисників" і ворогів не треба.
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