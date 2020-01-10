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Все про:Крим (7014) окупація (2142) самооборона (12)

 На КПВВ "Чонгар" поліція затримала бойовика "Самооборони Криму". ФОТО

Співробітники Національної поліції на КПВВ "Чонгар" затримали пособника окупантів, який входив до складу НЗФ "Самооборона Криму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

"Поліцейські затримали чоловіка 8 січня на КПВВ "Чонгар". Зловмисник саме намагався перетнути адміністративну межу з окупованим півостровом Крим", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що у 2014 році громадянин ніс службу у складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та сприяв окупації Російською Федерацією півострову Автономної Республіки Крим.

На КПВВ Чонгар поліція затримала бойовика Самооборони Криму 01

Слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру.

"Колишньому бойовику інкримінують правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (Участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15-ти років", - повідомили в поліції.

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9 січня Херсонський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169123
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский уже готовит обмен в срочном порядке
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За заграном їхала тварина.
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не успели порохоботы помянуть главЗебила, как его зебельня поет осанну Слава Порошенку! Слава Свинарчукам! Слава порохоботам!
Ну не зебил?
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Зеленский уже готовит обмен в срочном порядке
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Не успела выйти новость как порохоботы уже кричат о Зеленском! ))) Слава Порошенку! Слава Свинарчукам! Слава порохоботам!
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не успели порохоботы помянуть главЗебила, как его зебельня поет осанну Слава Порошенку! Слава Свинарчукам! Слава порохоботам!
Ну не зебил?
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А у тебя совета ни кто не спрашивал быдло продажное! ))) Иди лизни очко продажному пороху! )))
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Зачем такую еренду постить ? Да еще в первой строчке. Не нужно наших из сибирских лагерей вытаскивать ?
Ну сидят там в Воркуте и в Сыктывкаре - да пес ними ! Пусть сидят ! Мне то на диване за компом харашооооо ! Зато мы тут тем временем с беркутовцев с этих "самооборонцев" будем шкуры снимать и гвозди им под ногти всовывать. Вот прикольно-то будет ! Вот развлекуха ! А те там пусть сидят в Сыктывкаре! Нам главное шкуры поснимать.
Я так понимаю такая у вас логика ?
Для того и отлавливают (отчасти) этих чтобы было на кого менять. И это правильно. И при Порошенко меняли и при Зеленском меняют. Пока наших там сажают по политическим мотивам нам нужно будет пользоваться возможностью обмена.
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А что вы такого увидели в слове "Обмен"? Или вы увидели то, что видит вся Украина после "Великого обме/ана Зеленского". Ну тогда это не ко мне, а к старику Фрейду.
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Как может такое как ты, продажное существо слепое на мозг, рассказывать кому то о зрении?)))
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Не надо лукавить. Язвительность прет из этой фразы "Зеленский уже готовит обмен в срочном порядке". А язвить здесь нечего. И не оправдывайся сейчас. Сотри лучше ту херню, которую написал.
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Язвительность? Вы 95-й квартал пересмотрели?
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А ты сынок наверное лет 10 уже мечтаешь попасть на 95 квартал?!))) Денег нет?))) Сходи еще к ув. Ю. Бутусову, скажи что порошенко мало платит, пожалуйся ))))
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надеюсь при задержании етому чмошнику хорошо надавали люлей?
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Странные наказания. Боевику с днр,убивавшему - дают лет пять. Крымскому боевику без убийств- 15. Не то чтобы жалко идиота - на чем идет накрутка.? Не пойму.
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Без убийств ? Пусть докажет, что это не он например убил татарина Решата Аметова.
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так ДНР не аннексировали... а только шестой год хотят..и еще Украина кормит..а Крым аннексировали..уже свершившийся факт ....там и сроки другие..Но радо расстреливать все равно и тех и этих..толку от них все равно ни какого..Там предатедли не нужны а нам саботажники и укро ненавистники
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Молодцы, ребята. Набираем обменный фонд из разного биомусора - будем своих военных и гражданских освобождать как раньше.
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ну это просто ещё до зе не дошла эта инфо-выпустит. Друзей путлера обижать ему нельзя....какаяразница что самооборона Крыма?
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1. онпростостоялнабокпосту
2. онправославный!!!11
3. онбольшенебудетубиватьукраинцев
4. ктонеповерил = очень злой и будет"гореть вечно"
(из выс.тупления адвоката "героя новости")
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а шо юрисдикция какаяразница не распространяется на апалченцав самообороны крыма На КПВВ "Чонгар" поліція затримала бойовика "Самооборони Криму" - Цензор.НЕТ 3670 На КПВВ "Чонгар" поліція затримала бойовика "Самооборони Криму" - Цензор.НЕТ 9923
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