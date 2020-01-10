 На КПВВ "Чонгар" поліція затримала бойовика "Самооборони Криму". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.
"Поліцейські затримали чоловіка 8 січня на КПВВ "Чонгар". Зловмисник саме намагався перетнути адміністративну межу з окупованим півостровом Крим", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці з’ясували, що у 2014 році громадянин ніс службу у складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та сприяв окупації Російською Федерацією півострову Автономної Республіки Крим.
Слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру.
"Колишньому бойовику інкримінують правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (Участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15-ти років", - повідомили в поліції.
9 січня Херсонський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ну не зебил?
Ну сидят там в Воркуте и в Сыктывкаре - да пес ними ! Пусть сидят ! Мне то на диване за компом харашооооо ! Зато мы тут тем временем с беркутовцев с этих "самооборонцев" будем шкуры снимать и гвозди им под ногти всовывать. Вот прикольно-то будет ! Вот развлекуха ! А те там пусть сидят в Сыктывкаре! Нам главное шкуры поснимать.
Я так понимаю такая у вас логика ?
Для того и отлавливают (отчасти) этих чтобы было на кого менять. И это правильно. И при Порошенко меняли и при Зеленском меняют. Пока наших там сажают по политическим мотивам нам нужно будет пользоваться возможностью обмена.
2. онправославный!!!11
3. онбольшенебудетубиватьукраинцев
4. ктонеповерил = очень злой и будет"гореть вечно"
(из выс.тупления адвоката "героя новости")