 Співробітник колонії проносив наркотики ув'язненим на Черкащині, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що інспектор проносив на територію колонії наркотики для збуту ув’язненим. Правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисника його під час чергової спроби переміщення "пакунку" до установи.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, інспектору здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
а вот не верю! он не только приносил, но и проводил аукционы! вот теперь верю.
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
просто, одно дело когда носишь с "разрешения" руководства и имеешь процент, а другое - когда крысятничаешь и думаешь, что самый умный и никто не узнает...
стукачи всегда сдадут...