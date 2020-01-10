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Все про:колонія (161) наркотики (890) СБУ (4989) Черкащина (312)

 Співробітник колонії проносив наркотики ув'язненим на Черкащині, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України блокували поставки наркотичних засобів і психотропних речовин до однієї з установ виконання покарань Черкаської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що інспектор проносив на територію колонії наркотики для збуту ув’язненим. Правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисника його під час чергової спроби переміщення "пакунку" до установи.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, інспектору здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ запобігла вбивству спецслужбами РФ одного з колишніх командирів ЗСУ і не допустила вибуху в багатоквартирному будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169121
 
 
 Топ коментарі
 
не ново... и так в каждой колонии, что же вохрам на одну зарплату жить....
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просто удивительная невероятная новость ! а проституток не приводил ? бухло не приносил ? с начальством и сотрудниками сволочь не поделился, вот и слили его.
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Золотой человек. Свободой рисковал,чтобы облегчить страдания несчастных ))
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Золотой человек. Свободой рисковал,чтобы облегчить страдания несчастных ))
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Скоро СБУ будет как КГБ Беларусь заниматься политически неугодными,как там на Московии ...подкинули порошок клиенту и изолировали его Співробітник колонії проносив наркотики ув'язненим на Черкащині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5327
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не ново... и так в каждой колонии, что же вохрам на одну зарплату жить....
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Так Баканов уже вернулся из Куршевель?
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просто удивительная невероятная новость ! а проституток не приводил ? бухло не приносил ? с начальством и сотрудниками сволочь не поделился, вот и слили его.
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а вот не верю! он не только приносил, но и проводил аукционы! вот теперь верю.
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а между тем
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
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"Сенсация" Типа при СССР, охрана не была основным ( если не единственным) поставщиком всего и вся. Человеческая природа не меняется.
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та там на хуторах, наверное, воздухан фирташевского азота даёт приход не хуже любой наркоты ))
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Теперь-то национальная безопасность страны надежно защищена от угроз. Пронос мелкой партии наркоты в зону - это уровень райотдела полиции. Особенно в стране, где есть угроза нацбезопасности как со стороны нескольких государств, где периодически ряд политдеятелей говорит о территориальных претензиях к Украине (РФ, Польша, Венгрия, Румыния), так и со стороны внутренних врагов, на полном серьезе обсуждающих насильственную смену власти. И, если СБУ занимается сбытом мелкой партии наркоты, то, может, стоит их разогнать к херам? Потому что ловить барыг может и простой полицейский.
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Что касается ситуации с заносом наркоты - в Черкассах в каждой маршрутке, на каждом сайте вакансий висит объявление о наборе сотрудников в колонию и СИЗО. Что как бы намекает на охренеть какую нехватку персонала в этих учреждениях. А при нехватке персонала логично снижаются требования к соискателям. Вот и имеем ситуацию, когда туда набирают абы кого. Как и в полицию, кстати. Так что, надо менять условия работы для персонала, иначе у нас СПЕЦСЛУЖБА и дальше будет заниматься тем, что ловит мелкого барыгу в погонах, который несет корабль травы зэкам, чтоб как-то выжить на свою позорную зарплату.
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охранники всегда носили..
просто, одно дело когда носишь с "разрешения" руководства и имеешь процент, а другое - когда крысятничаешь и думаешь, что самый умный и никто не узнает...
стукачи всегда сдадут...
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