EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1236  33
Матеріали за темою:
Все про:Канада (744) розвідка (1522) ракети (529) літак (759) Шевченко Андрій посол (54) розбиття (221)

 Україна хоче отримати від Канади інформацію про можливе збиття літака МАУ, - посол Шевченко

Україна прагне отримати доступ до канадської розвідувальної інформації щодо ймовірного ураження ракетою літака МАУ поблизу Тегерана.

Про це в ефірі телеканалу СВС заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені невідомо про це (передачу Канадою Україні розвідувальних даних про ймовірні причини катастрофи літака МАУ, - ред.), але ми б дуже цього хотіли. Наш підхід полягає у ось у чому: ми хочемо ділитися усією наявною або здобутою в майбутньому інформацією та очікуємо того ж від партнерів", - сказав Шевченко.

Читайте: Австралія володіє аналогічною інформацією про катастрофу літака МАУ в Ірані, що і Канада, і США, - прем'єр-міністр Моррісон

Він додав, що наразі Україна не має інформації, яка могла б підтвердити або спростувати зроблену Джастіном Трюдо заяву про ймовірне ураження літака МАУ іранською ракетою.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169120
 
   
 Топ коментарі
 
Зелебобский самый позорный президент за всю историю Украины.
 показати весь коментар
 


Volodymyr Viatrovych



«Мовчання ягнят» - українська влада в очах світу.
 показати весь коментар
 
Кацап, это твоё хуйло сбило.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 


Volodymyr Viatrovych



«Мовчання ягнят» - українська влада в очах світу.
 показати весь коментар
 
 
Зелебобский самый позорный президент за всю историю Украины.
 показати весь коментар
 
 
потому что доказательств потребовал? это конечно позор.
 показати весь коментар
 
 
информацию о возможном сбитии самолета МАУ
=======================================
ну, да - возможно шо самальот нє сбілі, і он хдє-то лєтаєт
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Про яку інформацію може йти мова?
Піндоси вже назначили "винних" у цій трагедії.
 показати весь коментар
 
А почемый эксперт Бутусов молчит? Даже Австралия располагает некоторыми сведениями.
 показати весь коментар
 
 
Все вказує на це.
Особливо те як ці виродки почали таку ж кампанію як і після трагедії малайзійського "Боїнга" на Донбасі. Самі лише фейки від Bellingcat чого варті.
 показати весь коментар
 
Только не посылайте в Канаду за информацией бубочку, а то он ее по дороге домой потеряет. Это же зеленая ходячая катастрофа. Где он не появляется, там сразу случается какое-то ЧП
 показати весь коментар
 
 
стрёмная формулировка. с кем "хотят делиться всей имеющейся или полученной в будущем информацией" и кто кому партнёром приходится?
 показати весь коментар
 
А вот американцы не хотят делиться с преступниками Ираном и россией информацией.
 показати весь коментар
 
пишут, что впервые за всю свою историю, Украина потребовала доказательство. Вот Пепа всем верил! Україна хоче отримати від Канади інформацію про можливе збиття літака МАУ, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 4239
 показати весь коментар
 
 
Кому саме? Кацапам по Боінгу? Лікуйтесь від "порохозалежності"
 показати весь коментар
 
 
у канадцев за горами и морями видимо больше инфомации чем у Украины,
а на самом деле не Канаду надо спрашивать - рыжего,
от хто знает все, шо вообще есть...
 показати весь коментар
 
Да. Источник информации только один. Президент Трамп
 показати весь коментар
 
Но, похоже, ракета является единственной логической версией
 показати весь коментар
 
 
После тайной посадки самолёта в Москве с Президентом Украины, Канада всё делает осторожно по отношению к Украине.
 показати весь коментар
 
 
Цей переліт до москви може навести на думку, що зеленський має гарантії від кримлівського карлика - совпадєній не може бути. У критичний час Бубочка буде евакуйований до Моржовії - він за такий короткий термін стільки для неї зробив корисного, що сцарь вова не може не оцінити такі потуги.
 показати весь коментар
 
 
но буба же политик мирового уровня? - от нехай ходит и спрашивает... - мо хто и подаст
 показати весь коментар
 
 
Рф тоже "хотела" что бы ей сдали всю имеющуюся информацию о сбитом над Донбассом самолете. Пусть "неблагонадежные" партнеры подождут ( те которые сольют инфо. РФ и Ирану). Все станет известно в нужное время. Тем паче что канадцев погибло больше всего ( Иран своих "оформит" как мучеников, у них вон в давке полсотни задавили на похоронах и все в "порядке вещей")
 показати весь коментар
 
Где Канада а где Иран? У нас же там высокопрофессиональная комиссия работает, не смогут различить в крыльях дырки от поражающих элементов?
 показати весь коментар
 
Может я тебя удивлю но у канадцев может быть хорошая агентурная сеть разведки у иранцев. очень уж много их училось в вузах Канады...в штаты им дрога закрыта...а вербовку студентов никто еще не отменял Україна хоче отримати від Канади інформацію про можливе збиття літака МАУ, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8613
 показати весь коментар
 
Да я все это прекрасно понимаю. Наша комиссия там уже сутки работает, нормальный спец уже по виду обломков выдал бы вероятную причину на 99%, и доложил. Но или туда клоунов из квартала отправили, или Президент бздит сказать правду.
 показати весь коментар
 
"Мне неизвестно об этом (передаче Канадой Украине разведданных о вероятных причинах катастрофы самолета МАУ. - Ред.), но мы бы очень этого хотели (С)

Млять, Может просто хотеть это мало? И о таких вещах не на эфире заявляют, шоумены позорные, а следуют процедуре получения разведданых между странами?
 показати весь коментар
 
А для чого Україні ця інформація? З якою метою посол цікавиться? Та чи дійсно він хоче цю інформацію отримати??
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору