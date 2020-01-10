EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
  8368  183
Все про:авіакатастрофа (418) Зеленський (4092) Іран (259) МАУ (73)

 Версія про влучання ракети в літак не відкидається, але на сьогодні не підтверджена, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує, що українським фахівцям буде надана вся інформація і всі доступи, необхідні для проведення об'єктивного розслідування за фактом аварії літака МАУ в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" продовжує роботу. Українські фахівці залучені до цього процесу. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками", - заявив глава держави.

За його словами, версія про влучання ракети в літак не відкидається, але станом на сьогодні не є підтвердженою.

"З огляду на останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин", - підкреслив він.

Також Зеленський повідомив, що вдень розмовлятиме щодо перебігу розслідування з Державним секретарем США Майком Помпео.

"Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані. ФОТО

Версія про влучання ракети в літак не відкидається, але на сьогодні не підтверджена, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169118
 
   
 Топ коментарі
 
И по украинской традиции выбрали клоуна.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Краще нехай по хорошому йде. Ну побув трохи в кріслі преза, поробив фотки і достатньо. Тепер нехай фахівці працюють.
 показати весь коментар
 
 
Тема тапок и труселей не затронцта?.Расследование причин авиакатастрофы внесёт ясность.Но ясно одно .Нельзя сидеть на нескольких стульях.Дружить с Сша и их заклятыми врагами.А у многих украинских фирм в Иране завуалированный бизнес,причём военный.А с марта открывается авиационное сообщение между Крымом и Арменией.Батька собирается пустить поезда в Крым.Мягкотелость тут никчему.
 показати весь коментар
 
 
Мабуть рашисти мали збити інший літак, усе пішло через сраку, а шмаркля отримував настанови від кацапів в омані. А уявляєте, якби ДНР (мацкалям) стрельнуло в голову почати наступ? Через скільки часу наші "бубочки" зібралися б в Україні? ДОбре, якщо через добу.
 показати весь коментар
 
 
Чому ти мовчиш ЩО робив Віслюк в Москві по дорозі з Оману?
 показати весь коментар
 
 
Та, фиг бы они тогда вернулись, они за это время и так бабла срубили, что внукам хватит
 показати весь коментар
 
Бубочке позвонили с оманы и дали инструкцию...
 показати весь коментар
 
 
Все верно.Нужны 100 процентные доказательства.Потом с этими доказательствами идти в международные суды.Требовать от Ирана выплат,привлекать к ответсвенности причастных лиц.А какой другой выход?В отместку сбить Иранский самолёт?
 показати весь коментар
 
 
можно было бы проговорить в одной тональности с союзниками - пока они еще есть..
бо потом будет только :"Дорогие товарищи! Идя навстречу решениям..Наша многонациональная..Мирового империализма с его флагманом - США.." и т.п. муйня по двум каналам ТВ..
 показати весь коментар
 
 
опять Украина в центре внимания... (и не в радостном свете)
геополитика вмешивается во все и особенно в расследование трагедии и поиск виновного...
тут главное шоумену слезть с трибуны и не поддерживая ни одну из версий дождаться итогов расследования... нейтральных спецов...а не политтехнологов.!!!
 показати весь коментар
 
 
мда... а как с Рабошапкой и Аваковым брифинги без доказательств устраивать, так тут вопросов не возникает...
 показати весь коментар
 
 
так и я за то...
не пиарится...а пахать...пахать на имидж страны (опохабленный когда-то им лично) и имидж поста Президента Украины (опохабленного им сейчас)
 показати весь коментар
 
 
Зовсім не смішно . Це персонально для тебе бєня "пахатиме" заради України ?
 показати весь коментар
 
Отакої, бубочкіна розвідка, напевно у вигляді пьяного бакланова, краща за розвідку країн членів НАТО. Зельониє прохвесіонали не знають собі рівних.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский (и в его лице Украина) что бы не обидеть "братские" РФ и Иран, уверенно заняли позу "страуса за роялем". Не только США ( что можно было бы воспринять по разному), но и Канада , Австралия заявили что имеют данные что самолет был сбит иранскими ПВО оснащенными ракетами ( если и не инструкторами) РФ.. Помните мультики от Путина где он хвалился ракетами с непредсказуемой траекторией, вот оно и полетело не весть куда.( до Воронежа не достало, но украинский самолет вероятно сбили). Иран и Рф по старой проверенной привычке уйдут в отказку, или скажут что это провокация США и Украины ( с заранее погруженными трупами, украинским истребителем и.т.п.)
 показати весь коментар
 
 
Ужость какой, Зеленский вместо того чтобы через 2 дня после катастрофы уже объявить виновных - ждет доказательств и результатов официального расследования. Вот это зрадун прокремлевский.
 показати весь коментар
 
 
Як він через 2 дні назве винних, якщо він аж через добу після катастрофи в Україну прилетів? Дай йому час прийти в себе від розуміння того, що він став доларовим міліардером.
 показати весь коментар
 
 
та ладно. ты ж весь такой радостный тут плясал, когда твой бубочка Кузьменко, Антоненко и Дугарь в прямом эфире преступниками называл. а тут вдруг "ждет доказательств и результатов официального расследования". отпустила умственная болячка шоле?
 показати весь коментар
 
 
Предполагаемые убийцы были задержаны - где он кого назвал преступниками?
 показати весь коментар
 
 
Петьок слился как обычно, ничего нового.
 показати весь коментар
 
 
ну как больному на голову доказать, что он больной на голову?
 показати весь коментар
 
 
Колись бачив одного вар'ята, який переконував всю лікарську комісію що це вони всі психічно хворі, а він єдиний серед всіх присутніх є здоровим... Історія повторюється.
 показати весь коментар
 
 
А який суд визнав їх вбивцями? Те, що прогнусавила та зелена Шмаркля це ще не суд. І безпідставно називати людей вбивцями це вже посадовий злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність
 показати весь коментар
 
Я специально подчеркнул слово "предполагаемые". Потому что после вручения подозрения - все эти антоненки и кузьменки официально стали подозреваемыми в убийстве, а значит предполагаемыми убийцами их имеет право называть теперь любой до разрешения дела по сути.
 показати весь коментар
 
Прекратите врать.
Никто ОФИЦИАЛЬНО не называл их преступниками. Это может сделать только суд.
Суда не было.
Им пока только предъявлено обвинение. Идет расследование, до завершения которого они взяты под стражу.
Какие проблемы?
Есть нарушения закона?
 показати весь коментар
 
Ещё раз повторяю людям, перекушавшим шоколада. Зеленский официальный руководитель государства.
Права на безответственный треп, как у номерных андерсенов, у него нет.
Пока нет даже расшифровки черных ящиков.
Нет выводов международной комиссии по расследованию.
Нет заключения ICAO.
Что сегодня вообще можно утверждать?
Ничего.
Можно только строить предположения.
Именно поэтому Зеленский вынужден применять крайне обтекаемые формулировки.
Андерсонам это не нравится. Им хочется, чтобы Зеленский прямо указал на Иран, как виновника катастрофы.
А на каком основании, позвольте спросить? Потому что кто-то что-то сказал?
Так не делается в международных отношениях.
Надо дождаться конца официального расследования, получить на руки неопровержимые факты, а уже после этого что-то конкретно предъявлять Ирану.
 показати весь коментар
 
 
"Права на безответственный треп, как у номерных андерсенов, у него нет."
не напомнишь, чего его в Штатах Моникой прозвали?
 показати весь коментар
 
 
В Штатах?
Или в шоколадном сообществе?
 показати весь коментар
 
Да нет вопросов. Вот только интересно если у ряда стран , таких как РФ, Иран, Сирия, Венесуэла, Сербия, Зимбабве ... будет одна версия случившегося. А у Канады. США, Великобритании, Австралии, Швеции другая. Чью версию примет Зекоманда и лично наш гарант.. Интересно поспрашать нашего президента по поводу сбитого самолета над Донбассом, у него есть сомнения кто и чем его сбили или тоже " в неведении". Тут ведь вопрос не только в доказательствах но и в позиции. Можно как Рф на белое говорить - черное и придерживаться этой позиции.
 показати весь коментар
 
На недельку на Оман улетатет наш Вован.
Только в море окунулся, МАУ в землю ******ся.
Раньше лайнеры летали, когда Зеля жег в "квартале".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну, порохоботики, надежда еще есть! Может все таки не ваши друзья в образе куйла и хомейни сбили наш аборт, а КАЛАМОЙСКИЙ - КУКЛАВОД ЗЕЛЁНОЙ ПЛЕСЕНИ МАТОРЫ не ПРАВЕРИЛ!!!
 показати весь коментар
 
Главное, чтобы тебя ГАВНО ЗЕленое гинеколог ПРАВЕРИЛ, на предмет отсутствия половых признаков.
 показати весь коментар
 
 
Так саме узеленські топлять проти версії ппо Ірану. Подивись заяву Моніки. Вона дала чіткі інструкції своїм ботам.
 показати весь коментар
 
Этот оманский осел вчера по всем каналам пиарился на костях...с грустной мордой...с оманским загаром...
Сегодня продолжает..
 показати весь коментар
 
 
Цинік і лицемір цей зелений шут!Боже,яке ж воно Убоге і Ущербне,зелений Не лох.
 показати весь коментар
 
 
"Ценность человеческой жизни выше за любые политические мотивы" - об этом ты тоже думал ОМАНСКИЙ БАРЫГА, когда отпускал по приказу ***** на все четыре стороны убийц Небесной Сотни и Харьковских патриотов, включая пятнадцатилетнего паренька Дани!!!!!!!

Источник: https://censor.net.ua/n3169118
 показати весь коментар
 
 
А цій зеленій гниді ,цього не зрозуміти,поки воно само це не випробує.Кончене і дурне,ця бездарна гнида!Фуууу,смердюк продажний!
 показати весь коментар
 
 
Збиття іранцями українського літака підтвердили голови держав чи урядів США, Канади, Великобританії та Австралії.
Але Моніка чекає підтверджень тільки з настоящої столиці: з Москви.
 показати весь коментар
 
 
Версия ,о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня рашистами не подтверждена, а посему определенного нечего сказать - Зеленский
 показати весь коментар
 
 
Поясніть цьому чуваку, що більшість "політичних мотивів" - це людські життя. Наприклад, у ***** - політичний мотив захопити Україну, відстояти свою державу можна тільки ціною життів. Якщо хтось не віддасть своє життя (найбільшу цінність), то хтось не буде презедентом країни (бажання бути презедентом - політичний мотив).
 показати весь коментар
 
 
Он там с Ираном торгуется, что ли?

Уже есть видео попадания ракеты в самолёт.
Уже Трамп сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Уже Трюдо сказал, что наш самолёт сбили ракетой.

Но наша бубочка - не Трамп и не Трюдо! Он в эти ваши экспромты не верит! Ему нужен четкий сценарий, продакшн, дубль, ещё дубль, а покажи, как я получился? Нет, надо переснимать, у меня тут подбородок недостаточно мужественен. Кто писал сценарий? Кто это писал, я вас спрашиваю? Что это за слово? А вот это? А значит оно что? А ударение где?

Падажите, он обязательно что-то скажет. Как только с локацией для записи разберётся, нужна ж трагическая пробежка, с орбитрека не снимешь, тут нужны дубы-великаны и чтобы осинки на фоне трепетно шелестели. Как нет листьев? Приклеить! Срочно! Где костюмер? Почему мой гольфик не отглажен? Нация ждёт обращение своего отца к народу! У нас осталось часов 15-17, поспешим, да. Дорожка, где моя дорожка?..
Алла Комарова
 показати весь коментар
 
 
Ну так говорили же, парень еще та...ну, что ты написал - так не верили! И шо, проверили? А государства уже таки и нет. Еще немного порулит и страны не будет. Этого хотели?
 показати весь коментар
 
 
я, по моему, ещё и ругался на тебя когда-то...

я тоже думаю что уже фсё - "приплыли"...
 показати весь коментар
 
В споре рождается истина. Я не обижаюсь на критику, уважаю чужое мнение но отстаиваю свое. Единственное - не спорю с неадекватами. Как сказал знакомый психиатр "Сема, это не твое, это мой хлеб".
 показати весь коментар
 
иногда лучше молчать..
Только один Зе сомневается
т.е. работает по инструкции ********** марионетка-Фуйло
 показати весь коментар
 
 
Вже і США і Канада і Австралія заявляють про збиття боїнгу російськими ракетами. І СNN і Bellingcat це підтверджують, а през-Зе-бздент все спростовує :"їхтамнєт"
 показати весь коментар
 
 
Це не президент а агент мордора,згадайте одразу через кiлька годин пicля збиття посольство вiдкинули ймовiрнicть терактiв а потiм вiдредактували,був дзвiнок вiд Зе?,на яких пiдставах вони вирiшують i роблять такi висновки? Бо Iран це союзник кацапiв,а це своi для Зебiла
 показати весь коментар
 
 
Ну оно же вам на НГ прямо сказало....
КАКАЯ РАЗНИЦА!?))))

И этот посыл касается ВСЕГО!
КАКАЯ РАЗНИЦА?
Украинцы вы или малороссы....
Живы ли вы или уже нет...
Есть у вас земля или нет...
 показати весь коментар
 
 
Зебил погибли люди все сходится что сбил Иран,так почему ты зеленая тварь отбеливаеш Иран,так же как и Мордор,спасая от развала газпром,Цемаха бо боингу,От морского трибунала,не называкш Мордор агрессором,поздравляеш Пуйла убийцу украинцев с новым годом
 показати весь коментар
 
 
Тому ,що клован оманський,тупий і підлизующий сраки усім злодіям,і террористам.Це його Хайп,і він на ньому хайпує,постійно,убога мразина.
 показати весь коментар
 
 
Зє!біл упиратимеця навіть після того як айятоли признають ракетний удар
 показати весь коментар
 
 
Мабуть Вовік хоче всіх примирити і взяти провину на себе(на українців). Мов би це літак був несправний. Вовік - миротворець(сраний)
 показати весь коментар
 
не зря зебил тайно встречался с мокшанскими посланцами в омане, ой не зря.
 показати весь коментар
 
 
Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не подтверждена, - Зеленский -это позорище на весь мир
спасибо жителям кривбасса за прэзэдэнта ********
 показати весь коментар
 
 
Голова СБУ зараз в Куршавелі, тому нема кому підтвердити.
 показати весь коментар
 
 
Саме тому і летів добу після катастрофи літака. Спочатку зустрівся з кураторами з москви, які дали інструкцію що говорити. Адекватна людина не буде ставити під сумніви офіційні заяви провідних країн світу щодо збиття літака російською ракетою, руками воєнних Ірану. Але какая разніца, збили чи сам впав...
 показати весь коментар
 
 
,,Нужно просто перестать летать,, забыл сказать бубочка
 показати весь коментар
 
 
Урод моральный. Погибло столько людей а етот урод еще издевается и делает вид что не знает кто кто реально убил сотни людей.
 показати весь коментар
 
 
Иногда лучше жевать, чем говорить. (с)
Версія про влучання ракети в літак не відкидається, але на сьогодні не підтверджена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6981
 показати весь коментар
 
 
Не зря тебя еще на выборах сцыклом прозвали
 показати весь коментар
 
 
Ещё до..., когда перед каДыркой извинялся.
 показати весь коментар
 
 
Кремлёвское начальство полностью контролирует Зеленского , никаких сомнений!
 показати весь коментар
 
 
January 8th, 2020Мендель - гениальный пресс-секретарь

Ну правда.

Её сегодня весь день злые порохоботы шпыняют, за то что в день катастрофы не поменяла фоновую картинку на ФБ-странице Зеленского, и там написано "Веселого різдва".

И вот, 15 часов спустя она прислушалась, и поменяла. И теперь на мобильном Зеленский выглядит вот так:
Версія про влучання ракети в літак не відкидається, але на сьогодні не підтверджена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6894
 показати весь коментар
 
Скільки ще потрібно доказів , щоб зрозуміти , що Украіїною керує поціновувач мордора
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору