 Версія про влучання ракети в літак не відкидається, але на сьогодні не підтверджена, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" продовжує роботу. Українські фахівці залучені до цього процесу. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками", - заявив глава держави.
За його словами, версія про влучання ракети в літак не відкидається, але станом на сьогодні не є підтвердженою.
"З огляду на останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин", - підкреслив він.
Також Зеленський повідомив, що вдень розмовлятиме щодо перебігу розслідування з Державним секретарем США Майком Помпео.
"Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
бо потом будет только :"Дорогие товарищи! Идя навстречу решениям..Наша многонациональная..Мирового империализма с его флагманом - США.." и т.п. муйня по двум каналам ТВ..
геополитика вмешивается во все и особенно в расследование трагедии и поиск виновного...
тут главное шоумену слезть с трибуны и не поддерживая ни одну из версий дождаться итогов расследования... нейтральных спецов...а не политтехнологов.!!!
не пиарится...а пахать...пахать на имидж страны (опохабленный когда-то им лично) и имидж поста Президента Украины (опохабленного им сейчас)
Никто ОФИЦИАЛЬНО не называл их преступниками. Это может сделать только суд.
Суда не было.
Им пока только предъявлено обвинение. Идет расследование, до завершения которого они взяты под стражу.
Какие проблемы?
Есть нарушения закона?
Права на безответственный треп, как у номерных андерсенов, у него нет.
Пока нет даже расшифровки черных ящиков.
Нет выводов международной комиссии по расследованию.
Нет заключения ICAO.
Что сегодня вообще можно утверждать?
Ничего.
Можно только строить предположения.
Именно поэтому Зеленский вынужден применять крайне обтекаемые формулировки.
Андерсонам это не нравится. Им хочется, чтобы Зеленский прямо указал на Иран, как виновника катастрофы.
А на каком основании, позвольте спросить? Потому что кто-то что-то сказал?
Так не делается в международных отношениях.
Надо дождаться конца официального расследования, получить на руки неопровержимые факты, а уже после этого что-то конкретно предъявлять Ирану.
не напомнишь, чего его в Штатах Моникой прозвали?
Или в шоколадном сообществе?
Только в море окунулся, МАУ в землю ******ся.
Раньше лайнеры летали, когда Зеля жег в "квартале".
Сегодня продолжает..
Источник: https://censor.net.ua/n3169118
Але Моніка чекає підтверджень тільки з настоящої столиці: з Москви.
Уже есть видео попадания ракеты в самолёт.
Уже Трамп сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Уже Трюдо сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Но наша бубочка - не Трамп и не Трюдо! Он в эти ваши экспромты не верит! Ему нужен четкий сценарий, продакшн, дубль, ещё дубль, а покажи, как я получился? Нет, надо переснимать, у меня тут подбородок недостаточно мужественен. Кто писал сценарий? Кто это писал, я вас спрашиваю? Что это за слово? А вот это? А значит оно что? А ударение где?
Падажите, он обязательно что-то скажет. Как только с локацией для записи разберётся, нужна ж трагическая пробежка, с орбитрека не снимешь, тут нужны дубы-великаны и чтобы осинки на фоне трепетно шелестели. Как нет листьев? Приклеить! Срочно! Где костюмер? Почему мой гольфик не отглажен? Нация ждёт обращение своего отца к народу! У нас осталось часов 15-17, поспешим, да. Дорожка, где моя дорожка?..
Алла Комарова
я тоже думаю что уже фсё - "приплыли"...
Только один Зе сомневается
т.е. работает по инструкции ********** марионетка-Фуйло
КАКАЯ РАЗНИЦА!?))))
И этот посыл касается ВСЕГО!
КАКАЯ РАЗНИЦА?
Украинцы вы или малороссы....
Живы ли вы или уже нет...
Есть у вас земля или нет...
спасибо жителям кривбасса за прэзэдэнта ********
Ну правда.
Её сегодня весь день злые порохоботы шпыняют, за то что в день катастрофы не поменяла фоновую картинку на ФБ-странице Зеленского, и там написано "Веселого різдва".
И вот, 15 часов спустя она прислушалась, и поменяла. И теперь на мобильном Зеленский выглядит вот так: