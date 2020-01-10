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 Версія про ракетний удар по Boeing - психологічна операція США, - Іран

Спікер парламенту Ірану Алі Рабії вважає, що США переслідує свої цілі, поширюючи версію про те, що літак МАУ був збитий силами Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Press TV.

Іран відкидає звинувачення в тому, що літак МАУ був збитий силами його ППО.

"На жаль, психологічна операція уряду США і тих, хто підтримує його свідомо і несвідомо, додає горя сім'ям загиблих і переслідує певні цілі, поширюючи подібні помилки", - заявив Алі Рабії.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається, що причиною катастрофи українського лайнера під Тегераном став технічний чинник.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отримали офіційне повідомлення від Ірану про катастрофу літака МАУ і візьмуть участь у розслідуванні, - Національне управління з безпеки на транспорті

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169116
 
 
 Топ коментарі
 
дурачка включають як і кацапи.
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Близнец российской пидерации - обоср...ся , а потом сделать вид , что это не они .
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можно и так ...Версия о ракетном ударе по Boeing - психологическая операция Кремля Версія про ракетний удар по Boeing - психологічна операція США, - Іран - Цензор.НЕТ 3928
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Убитый террорист Сулеймани еще много насобирает трупов по миру
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Близнец российской ********* - обоср...ся , а потом сделать вид , что это не они .
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Какое следствие, черные ящики уже уничтожены. Концы в воду, это не мы, вывсеврете, диспетчер Карлос, летчик капитан Захра Аль-Волошин, спава аятоле,,,
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От мля,я не я і корова ( ракета) не моя. Ну геть як козлорилі...
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сейчас начнётся ну ракета, ну видео, а где доказательства?)
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Там де і докази по малайзійському "Боїнгу" на Донбасі.
Зараз вам Bellingcat нафотошопить їх стільки що вистачить на два "розслідування".
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Кацапа неподмытая, приятно что ты хоть за боярку, но выучило украинский язык
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ета кацапа просто научилось пользоваться переводчиком-онлайн
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Спикер парламента Ирана Али Рабии считает, что США преследует свои цели, распространяя версию о том, что самолет МАУ был сбит силами Ирана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Press TV".
Иран отклоняет обвинения в том, что самолет МАУ был сбит силами его ПВО.
"К сожалению, психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает его сознательно и неосознанно, добавляет горя семьям погибших и преследует определенные цели, распространяя подобные заблуждения", - заявил Али Рабии. Источник: https://censor.net.ua/n3169116\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Да ну? Извиняйся, поп, то есть фанатик! Они еще скажут что это Аллах сбил самолет, а земля - плоская. Поехавшие там они или как?
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Да у вас на рожах написано, что это вы самолет сбили, моджахеды **@ные! Жаль что Трамп вам ответку не сделал из пары сотен томагавков
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Цілком підтримую!
Може бути що це навіть - недолуга спроба приховати свій злочин.
Адже піндоси також могли збити цього літака, прийнявши його за іранську ракету.
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андрюша, ти кількома нікома допісюєш ОДНОЧАСНО ?
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Неплохо, козломордый, кстати, диспетчера Карлоса в этот раз не будет?
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диспетчер Карлос, ты, что-ли? а мальчика в трусиках, распятого на крыле биндеровского Боинга не видел?
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Тварь фсбшная, украинцы не говорят в отношении своих друзей, американцев - "пиндосы". Так делают только поганые и вонючие москальские уроды
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пиндос - это кацап под украинским флагом
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уявіть собі, ця істота з Сумської області.
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вероятность того что сосед перепутает тебя с твоей женой несоизмеримо выше! Версія про ракетний удар по Boeing - психологічна операція США, - Іран - Цензор.НЕТ 8978
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Верх цинизма и свинства клянчить у американцев милостыню и одновременно сотрудничать с иранскими, российскими и прочими террористами, которые их убивают. Зеленский умышленно подставляет украинцев и на нем ответственность за их гибель.
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Израиль всё время так делает: клянчит у Америки новейшеее оружие и миллиарды,
а сам сотрудничает с Россией, которая грозит Америке ядерным пеплом.
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На счет сотрудничества не в курсе. Но то что израильтяне мочат кацапов в сартирах, сбивают их самолеты и уничтожают зенитно-ракетные комплексы - факт.
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Израиль сбил всего один самолёт Ил-20, не так уж и много замочено по сортирам, а вот целенаправленная работа по воссозданию ссср-2, который снова будет противостоять в военном плане Америке - ведется под названием Новый Иерусалим на землях бывших республик СССР - пежде всео РСФСР, УССР и БССР (Беларуси). Для этого иготовятся к продаже израильтянам украинские земли, а Беларусь системно переводится в подчинение кремлю - это намного более весомо.
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иран мацква и наш инструктированый бубочка так же считает
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Кацапский почерк прослеживается....этанимыавыдокажите😂
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А што скажет бубочка обманский? Енто оччень важно!Сщёки надует?
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Он скажет: "Да, какая разница, кто сбил..."
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нахожу странное сходство Ирана с паРашей.........
чего молчит какаяразницаоманская....
а райотдел полиции далеко продвинулся в расследовании...... шуты *****.....
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россия всегда использует авиатеракты в корыстных целях.Так было всегда и будет.Самолет Качинского под Смоленском,МН-17 над Донбассом,самолет премьера Польши Сикорского в 1943 году,самолет Артема Боровика в 2000 году,ну и далее по списку...,а оочень блинный
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нарасее выгодна война Ирана со Штатами. там нефть в гору так попрёт... вполне могли подставить иранцев.
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Кстати одна из причин почему иранцы ,,включили дурака ,,

И вот тут выстраивается цепочка: малазийский Боинг на Донбассе, российский Ил в Латакии и теперь - украинский Боинг в Тегеране. Российская система автоматического дежурства не умеет различать цели и лупит по чему попало. И похоже на то, что это - общая болезнь алгоритма выбора цели, поскольку все три самолета были сбиты разными системами ПВО российского производства.
А вот тут речь уже идет не о миллиарде компенсации, а о миллиардах, которые РФ надеется получить от сбыта своих систем ПВО. Если наша версия окажется верной и найдет свое подтверждение, то окажется, что российские системы ПВО просто нельзя эксплуатировать в таком режиме, поскольку они лупят по кому попало!
Казалось бы, иранцам можно было бы объявить об этом, да еще и международных экспертов пригласить, мол - вот нам поставили эту игрушку и сказали, что она отличает гражданский аэроплан от истребителя, но эта чертова шарманка завалила пассажирский самолет. В этом случае, Москва не только лишится контрактов на «высокотехнологичные вооружения», но будет выплачивать компенсации по обоим этим самолетам, а все ее игрушки ПВО будут признаны токсичными и запрещенными к применению. Кто их уже купил - начнут возвращать взад и требовать вернуть деньги.
Мог бы Иран такое сделать? Легко. Но не делает и Москва это знает. Теперь бородатые будут держать путина за причинное место и тот будет послушным мальчиком. Вот поэтому лучше рассказывать о поломанном двигателе. В таком случае, понятно то, почему это делают иранцы, а почему им подпевают наши, оставим этот вопрос без ответа. Каждый его найдет самостоятельно.
https://defence-line.org/2020/01/boing-2-rossijskij-sled-chast-3/
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Ну що ж схоже - ніякого об'єктивного розслідування не буде.
Піндоси вже призначили винних, як і у випадку з малайзійським "Боїнгом" на Донбасі.
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та шо ж ты так палишься, дурачёк ФСБ-шный? понабирают по объявлению кого-попало...
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наш гениальный віслюк придерживается нейтральной и взвешенной позиции....
вполне возможно что Иран и прав пишет он....

Версія про ракетний удар по Boeing - психологічна операція США, - Іран - Цензор.НЕТ 1610
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Где можно увидеть "возможно Иран и прав"?
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В тот момент когда происходят ракетные атаки внезапно сам падает пассажирский самолёт.
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Кстати россия сбила в 2014 году не только Боинг над донбасом в июле,был сбит самолет в марте 2014 года,и в декабре 2014 года...хронологию можно найти без проблем в ютубе
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Прэц- цекретар духовноскрэпног Ирана Лавров Лошадин Игогокович
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А где же спикер Зеленского ?
Песков всё время на виду, а она пропала и молчит, словно спермы в рот набрала.
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Если бы информация о том что самолет был сбит исходила только от США, то тогда можно было бы поверить, что это просто информационная атака против Ирана. Но если это стало исходить от Канады то вполне допускаю что самолет был именно сбит. Иран ( и их поставщик ПВО - РФ) будут "отбиваться" до последнего ( как и по поводу сбитого самолета над Донбассом) Но все тайное станет явным. Интересно как поведет себя в этом случае Украина, похоже что она готова занять позу "страуса за роялем", но дадут ли это ей сделать Канада, США и страны чьи граждане погибли.
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Ту за хронологією треба дивитись... летить самолет, підіймається.... а тут за версією іранців оп і мовчок і скоро самолет падає... а може відкинути версію іранців і написати таке.... ракета попадание ракети, падаем, sos,ракета.... і усе.... ((( потім "щось" зникає з місця падіння, чомусь черні ящики пошкодженні.... ой та ще багато чого можно писати...
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Nado sankciji rosiji vvesti sto nemogli prodovat svoji PVO i drugoje oruzyje.Jesli neumejet nicego normalno zdelat,tak nado im zapretyt prodazi.
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Ладно козломордые, но эти же люди якобы верят Аллаху и прекрасно всё понимая так врать...Древняя цивилизация блин, тьху !
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Иранцы думают так: Боинг ещё навыпускает.
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Уже начинают выкручиваться, уроды лживые. Интересно, как это согласовывается с ихней религией, ведь Аллах категорически запрещает лгать...
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