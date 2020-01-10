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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, За кордоном
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Все про:Австралія (93) Іран (259) ракети (529) Моррісон (2) розбиття (221)

 Австралія володіє аналогічною інформацією про катастрофу літака МАУ в Ірані, що і Канада, і США, - прем'єр-міністр Моррісон

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Він підкреслив, що вважає це ненавмисним, пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Австралія отримала інформацію, аналогічну тій, про яку говорили і прем'єр-міністр Канади, і Сполучені Штати", - зазначив він.

За його словами, падіння літака МАУ "не передбачає умисних дій".

"Це просто жахлива, жахлива подія, і ми надамо будь-яку можливу підтримку", - пообіцяв Скотт Моррісон.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169115
 
   
 Топ коментарі
 
Катастрофа в Ірані і порвал комунікації
У досвідчених детективів завжди вдається класичний прийом - дати фігуранту пробрехатися. Коли насправді докази вже зібрано, але клієнт про це не знає та радісно думає, що схопив Бога за бороду й вигадує під протокол цікаві історії. Також фігуранту при цьому дають "насолодитися життям" й вкрай ретельно документують його дії, контакти, придбання та витрати, розповіді друзям, зокрема й про те - як саме він обдурив слідство.
Тому мені щіро цікаве - чи дійсно хтось вважає, що керівники Канади та США, інших ключових країн не знали, ще вчора зранку та достойменно, причини катастрофи українського літака над Тегераном? Чи дійсно хтось вважає, що прикладом канадський уряд можна буде змусити замовчати правду про катастрофу, придбати його чи залякати?
Нинішня вкрай недобра та вразлива позиція України після заяв керівництва США та Канади про збиття літака іранською ракетою ППО свідчить про катастрофічний стан вітчізняної розвідки, дипломатії та міжнародного правоохоронного співробітництва.
Бо про реальну ситуацію в іранському небі у нас або не знали, або знали, але чомусь розраховували на мовчання декількох західних країн водночас та що все якось "розсмокчеться", ухилялися від належних рішень.
Не знаю, чесно кажучі, який з двох варіантів гірший. Але в обох випадках на премію Дарвіна заслуговують епічні вчорашні заяви українського посольства в Ірані про те, що це ніяк не ракета, "мамою клянуся" (там з персоналу не на зарплаті у місцевих мабуть лише сторожовий собака). Ну й феєричне кримінальне провадження Нацполіції (цікаво, який саме райвідділ визначили відповідальним, мабуть Куршавельський міськрайонний) важко коментувати.
Україні надали майже дві доби на правове, дипломатичне й безпеково-конфіденційне визначення власної позиції. Цей час було витрачене на нескінченне спілкування з іранськими посадовцями та хто зна ще з ким. Все це західні держави ретельно задокументували й потім почали викладати докази на стіл. Без участі України розповідати про Україну. Так ми себе за ці дві доби перед ними поставили.
Це була лірика, а тепер немного юриспруденції. Події в Тегерані принципово відрізняються від збитого у 2014 р. Боїнгу тим, що літак МАУ наразі загинув в умовах безперечного, хоча й нетривалого, міждержавного збройного конфлікту, обидві сторони якого, Іран та США, не заперечують свою участь у ньому. Тому міркування - хто саме колись поставив Ірану засоби ППО, та хто саме сидів за пультами управління - не мають практичного значення для кваліфікації подій.
Бо Іран не окупована РФ територія, а суверенна держава в умовах збройного конфлікту. Тому збиття літаку над Тегераном іранськими ППО, легальними комбатантами, які мали бойові накази, важко визначити як акт тероризму, хіба що хтось доведе прямий умисел на теракт іранської влади чи виконавців (це малореально). За таких умов загибель літака є міжнародним деліктом, порушенням, але не стає міжнародним злочином.
Тому Іран має обов'язок сприяти розслідуванню, і за умов доведення його провини в загибелі літака як суверена - вибачитися та компенсувати моральну й матеріальну шкоду родинам загиблих, а також збитки авіакомпанії, та скоріш за все й страховикам.
Гіпотетичне укладання з Іраном міждержавної угоди про компенсацію, за умов невизнання вини Ірану у катастрофі, також не буде суперечити міжнародній практиці. Водночас якщо така угода не покриє всіх зацікавлених постраждалих й не буде, хоча б негласно, погодженою з державами їх громадянства - позови проти України до ЄСПЛ, до структур ООН та проти України та Ірану в рамках національних юрисдикцій майже гарантоване.
При цьому позиватися будуть насамперед проти України бо від нашої держави вибити кошти в третій країні за рішенням суду на порядок простіше.
Можливість стягнення у цій ситуації якоїсь компенсації з США як сторони конфлікту є практично неймовірною. Тому намагаючися "не сваритися з іранськими друзями" та займаючі "нейтральну позицію" Україна насправді нічого не виграє, зокрема й юридично.
А тільки дозволяє нашим ворогам в США та Канаді казати про те, що ми більше не розділяємо з ними спільні цінності. Та що ми схильні домовлятися з аятоллами за громадян Канади.
Що ж, у цій трагічній ситуації юристам буде багато роботи.
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Ось, коли соромно за наше керівництво!!! Всі мовчать, набрали в писок гівна, і не знають, що їм робити чи говорити!!! О це так маємо мудаків!!!
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Катастрофа в Ірані і порвал комунікації
У досвідчених детективів завжди вдається класичний прийом - дати фігуранту пробрехатися. Коли насправді докази вже зібрано, але клієнт про це не знає та радісно думає, що схопив Бога за бороду й вигадує під протокол цікаві історії. Також фігуранту при цьому дають "насолодитися життям" й вкрай ретельно документують його дії, контакти, придбання та витрати, розповіді друзям, зокрема й про те - як саме він обдурив слідство.
Тому мені щіро цікаве - чи дійсно хтось вважає, що керівники Канади та США, інших ключових країн не знали, ще вчора зранку та достойменно, причини катастрофи українського літака над Тегераном? Чи дійсно хтось вважає, що прикладом канадський уряд можна буде змусити замовчати правду про катастрофу, придбати його чи залякати?
Нинішня вкрай недобра та вразлива позиція України після заяв керівництва США та Канади про збиття літака іранською ракетою ППО свідчить про катастрофічний стан вітчізняної розвідки, дипломатії та міжнародного правоохоронного співробітництва.
Бо про реальну ситуацію в іранському небі у нас або не знали, або знали, але чомусь розраховували на мовчання декількох західних країн водночас та що все якось "розсмокчеться", ухилялися від належних рішень.
Не знаю, чесно кажучі, який з двох варіантів гірший. Але в обох випадках на премію Дарвіна заслуговують епічні вчорашні заяви українського посольства в Ірані про те, що це ніяк не ракета, "мамою клянуся" (там з персоналу не на зарплаті у місцевих мабуть лише сторожовий собака). Ну й феєричне кримінальне провадження Нацполіції (цікаво, який саме райвідділ визначили відповідальним, мабуть Куршавельський міськрайонний) важко коментувати.
Україні надали майже дві доби на правове, дипломатичне й безпеково-конфіденційне визначення власної позиції. Цей час було витрачене на нескінченне спілкування з іранськими посадовцями та хто зна ще з ким. Все це західні держави ретельно задокументували й потім почали викладати докази на стіл. Без участі України розповідати про Україну. Так ми себе за ці дві доби перед ними поставили.
Це була лірика, а тепер немного юриспруденції. Події в Тегерані принципово відрізняються від збитого у 2014 р. Боїнгу тим, що літак МАУ наразі загинув в умовах безперечного, хоча й нетривалого, міждержавного збройного конфлікту, обидві сторони якого, Іран та США, не заперечують свою участь у ньому. Тому міркування - хто саме колись поставив Ірану засоби ППО, та хто саме сидів за пультами управління - не мають практичного значення для кваліфікації подій.
Бо Іран не окупована РФ територія, а суверенна держава в умовах збройного конфлікту. Тому збиття літаку над Тегераном іранськими ППО, легальними комбатантами, які мали бойові накази, важко визначити як акт тероризму, хіба що хтось доведе прямий умисел на теракт іранської влади чи виконавців (це малореально). За таких умов загибель літака є міжнародним деліктом, порушенням, але не стає міжнародним злочином.
Тому Іран має обов'язок сприяти розслідуванню, і за умов доведення його провини в загибелі літака як суверена - вибачитися та компенсувати моральну й матеріальну шкоду родинам загиблих, а також збитки авіакомпанії, та скоріш за все й страховикам.
Гіпотетичне укладання з Іраном міждержавної угоди про компенсацію, за умов невизнання вини Ірану у катастрофі, також не буде суперечити міжнародній практиці. Водночас якщо така угода не покриє всіх зацікавлених постраждалих й не буде, хоча б негласно, погодженою з державами їх громадянства - позови проти України до ЄСПЛ, до структур ООН та проти України та Ірану в рамках національних юрисдикцій майже гарантоване.
При цьому позиватися будуть насамперед проти України бо від нашої держави вибити кошти в третій країні за рішенням суду на порядок простіше.
Можливість стягнення у цій ситуації якоїсь компенсації з США як сторони конфлікту є практично неймовірною. Тому намагаючися "не сваритися з іранськими друзями" та займаючі "нейтральну позицію" Україна насправді нічого не виграє, зокрема й юридично.
А тільки дозволяє нашим ворогам в США та Канаді казати про те, що ми більше не розділяємо з ними спільні цінності. Та що ми схильні домовлятися з аятоллами за громадян Канади.
Що ж, у цій трагічній ситуації юристам буде багато роботи.
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Наш "самый влиятельны" скажет хоть слово? Или оно записывает очередное видео с фишечкой и подростковыми гримасами ?
Наверное уже директивы из Москвы получил, что нужно саботировать версию цивилизованного мира вот и молчит нелох
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так "квартальный разведчик за пивом!" Баканов до сих пор ***..ет в Крушевеле... Аваков и вовсе с Пецей в Испании перетирает терки хотя была инфа что он оказался в Италии уж не на вилле самого ЗЕ??
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***** сподобалось збиття малазійського Боїнга(хоча і помилкове) і він вирішив повторити цей трюк, мовляв, амери ваші друзі, ось я вам влаштую...
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получается это уже 4й пассажирский боинг сбитый руцкими. карельский в 1978, дальневосточный в 1983, донецкий в 2014 и вот теперь иранский.
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ещё был израильский если не ошибаюсь в 2001
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я только пассажирские боинги считал. а в общем то там и польский и много много других.
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Оружие продается везде. Оружие называется по названию страны, которая его использует. В противном случае можно говорить как США с его f-35 (с израильскими знаками) атаковали цели в Ливане.

США HE .израильскиe!
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ведь залетал в мацкву за инструкцией как все похерить
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Кто нибудь...
Поделитесь инфо с нашим Дякулой ОМАНСКИМ!
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Він ще пісочок з чумайданів витрахає.
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Источник тот же - ЦРУ? Итак Australia, пожалуйста, информация в студию. Я считаю, что это серьезная информация, и мы должны иметь доказательства Yes?
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Ну звичайно - все як завжди. В піндосів все по одному сценарію.
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"В кустах случайно был рояль".

Австралия, Канада, Великобритания оперируют данными, предоставленными ЦРУ из США. ... Австралия "располагают информацией"
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Осталось дождаться данные разведки Аргентины и Буркино-Фасо предоставленными ЦРУ из США
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А в Україні є президент! Чи тільки препіздент?
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Бывает когда беня подзатыльников надает и кокс отбирают!
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А чи був президент протягом 28 років ???
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Узєлєнскава зараз вирішують як монетизувати катастрофу у власні кишені. З ким перетерти, скільки взяти з кого за відмазування, скільки дасть іранське керівництво щоб уникнути відповідальності -.це єдине чим вони займаються!
Це не брак досвіду, не "провали комунікації", не невігластво, все відбувається не просто так, а за гроші. Україну продають по шматочку. Клолмойша "заробить", десятки мільярдів, Зєєля стане мільярдером, його мішпуха - мультимільйонерами, а України не стане.
І ви зробили це разом!
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Вот, кстати, тоже сразу же подумал об этой публике по поводу перетереть, утрясти, договориться. Мол, Ирану не стоит беспокоиться по этому поводу - несколько чемоданов с бабосами изменят мнение любого из наших власть имущих. Это у них в крови. И если бы не было позиции демократических США, Канады, Англии, Австралии, которые прямо заявили о том, что именно произошло, то наши уроды спустили бы дело на тормозах. Это 120%.
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На "Прямом" журналист ЛАРИСА ВОЛОШИНА обнародовала информацию о том, что к зелеоманскому в сутки отлета прилетел борт мЕРТВЕЧУКА и должен был улететь с бубочкой через 90 минут, но не улетел. Дожидался борт из мацквы, который вскорости прибыл. Кто прибыл, сколько пробыл, с кем и о чем общался, не обнародовано, но уточняется. Думаю, журналисты докопаются.
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Что интересно - версии от разведок РФ, Беларуси и Казахстана тоже одинаковы!
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Ось, коли соромно за наше керівництво!!! Всі мовчать, набрали в писок гівна, і не знають, що їм робити чи говорити!!! О це так маємо мудаків!!!
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А що би вони мали казати на Вашу думку?
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Ну естессно, космос на всех один, любому ежу со спутником понятно, что произошло. Иранская рукожопость плюс советское старьё...
Интересно, у Моники остался хоть миллиграмм человеческого достоинства и он когда-нибудь признает очевидное? Впрочем, я размечтался
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Даже до кенгуру уже дошло, кто сбил украинский Боинг.
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Канада, США еще и Австралия. у кого-то есть сомнения в том, что самолет был сбит иранскими "ополченцами" в буденовках?
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