 Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.
За даними відомства, під час здійснення поглибленого огляду мікроавтобуса марки "Фольксваген", яким на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Вилок" прямував 28-річний українець, прикордонники спільно з митниками виявили сховок зі смартфонами. Зокрема, в конструктивних порожнинах та під обшивкою транспортного засобу наш співвітчизник перевозив 257 гаджетів.
Наразі усі телефони в українця вилучили. Також чоловік позбувся свого мікроавтобуса.
В Европу почти всегда приходит без таможенных сборов.
у нас только акцизы с бензина, писало чет шо 90млрд. в год, гривен. они типо идут "на ремонт дорог"..... тьху, а маємо..... те що маємо
но то шо в новости - коммерчествование(о как написал то))), а следовательно налог нужно заплатить.
И сумма шо без налога, у нас вроде 500 евро, а на Рашке 1000, или х.з., потому что забыл как тут читал в новостях.
ну короче на Рашке даже больше, то есть может местами поменять нужно суммы то. два сапога пара блин
я дед блин нафиг, 94 года, какой налог или гаджеты то? у меня пенсия 30тыщ(копеек)
жесть. а Насиров например - судится, и вроде в выигрыше.
ясно шо наказывать надо за правонарушение, но б*же, это ведь земля и небо. чудак лишился своего "вагена" за гаджеты, а укравший миллиард ..... судится!
ну вот как так то?
смеялись и ПЕСы -
вот украинци -
лохи, балбесы.
Платят налоги,
не платят налоги
- мы всё pавно
на таможне - как боги!