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Все про:Угорщина (520) Держприкордонслужба (2370) контрабанда (1070) телефон (68)

 Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спробі незаконного переміщення з Угорщини великої партії мобільних телефонів запобігли вчора прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

За даними відомства, під час здійснення поглибленого огляду мікроавтобуса марки "Фольксваген", яким на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Вилок" прямував 28-річний українець, прикордонники спільно з митниками виявили сховок зі смартфонами. Зокрема, в конструктивних порожнинах та під обшивкою транспортного засобу наш співвітчизник перевозив 257 гаджетів.

Наразі усі телефони в українця вилучили. Також чоловік позбувся свого мікроавтобуса.

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Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 01
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 02
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 03
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 04
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 05
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 06
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169113
 
 
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какой смысл в такой контабанде, если это заказывается с алиэкспресс???
В Европу почти всегда приходит без таможенных сборов.
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мы Европа? оттого и вез что мы не слишком Европа. и да - налог нужно было заплатить.
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Понятно. В Германии тоже довольно досаждающая таможня, а вот в Британии пока не сталкивался.
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та оно так, но в Германии и довольно хорошие дороги.
у нас только акцизы с бензина, писало чет шо 90млрд. в год, гривен. они типо идут "на ремонт дорог"..... тьху, а маємо..... те що маємо

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импортировал себе в Бpитании с гонконга и китая электонику по 500£. Пришло, как из соседнего магазина. В Германии пришлось бы понервничать и еще в очереди отстоять, чтобы подати оплатить.
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а, ок.
но то шо в новости - коммерчествование(о как написал то))), а следовательно налог нужно заплатить.
И сумма шо без налога, у нас вроде 500 евро, а на Рашке 1000, или х.з., потому что забыл как тут читал в новостях.
ну короче на Рашке даже больше, то есть может местами поменять нужно суммы то. два сапога пара блин
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а зачем?
я дед блин нафиг, 94 года, какой налог или гаджеты то? у меня пенсия 30тыщ(копеек)
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В настоящее время все телефоны у украинца изъяли. Также мужчина лишился и своего микроавтобуса. Источник: https://censor.net.ua/n3169113\\\\\\\\\\

жесть. а Насиров например - судится, и вроде в выигрыше.
ясно шо наказывать надо за правонарушение, но б*же, это ведь земля и небо. чудак лишился своего "вагена" за гаджеты, а укравший миллиард ..... судится!
ну вот как так то?
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Рыги смеялись,
смеялись и ПЕСы -
вот украинци -
лохи, балбесы.


Платят налоги,
не платят налоги
- мы всё pавно
на таможне - как боги!
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ПРЕСТУПНИКА ПОЙМАЛИ!!! а нечего без крыши контрабасить!!!
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та они сами в шоке, всегда порожняком ездил, а тут такое, им даже неловко сперва было досматривать.
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