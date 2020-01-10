 Унаслідок зіткнення двох автомобілів на перехресті у Львові загинула трирічна дівчинка, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів – "Фольксваген Транспортер", яким керував 21-річний львів’янин, та "Фольксваген Пасат" під керуванням 31-річного мешканця Львова.
Від травм на місці події загинула 3-річна дівчинка, яка перебувала в салоні легковика. Окрім того, по медичну допомогу звернулися троє учасників ДТП, діагнози уточнюються.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
А там уже дежурят доблестные патрульные с стригут купоны.
(молится, целует мощи)
и не нужно наговаривать на грекославных правокатоликов!!111(молится, воскуряет фимиамы)