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 Унаслідок зіткнення двох автомобілів на перехресті у Львові загинула трирічна дівчинка, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок ДТП, яка сталася 9 січня о 15:20 на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери у Львові, загинула 3-річна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів – "Фольксваген Транспортер", яким керував 21-річний львів’янин, та "Фольксваген Пасат" під керуванням 31-річного мешканця Львова.

Унаслідок зіткнення двох автомобілів на перехресті у Львові загинула трирічна дівчинка, - поліція 01

Від травм на місці події загинула 3-річна дівчинка, яка перебувала в салоні легковика. Окрім того, по медичну допомогу звернулися троє учасників ДТП, діагнози уточнюються.

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Унаслідок зіткнення двох автомобілів на перехресті у Львові загинула трирічна дівчинка, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169109
 
 
 Топ коментарі
 
Педролюби мають проблеми насамперед зі своєю головою. І в цю новину віслюка оманського пхають.
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Ми вcі маємо проблеми! Через віслюка оманського! Дитину шкода...Співчуваю.
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Випий пігулку та заспокійся!
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какая скорость была у бусика? так расфигачить легковушку... х.з. как они там ездят, но спешка никого не довела еще до чего-то хорошего... теперь проблемы имеет как бусист, так и папа ребенка.
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Во Львове дорожные знаки устанавливают таким образом, что бы водитель даже не догадывался о запрете поворота, выезда, разворота.
А там уже дежурят доблестные патрульные с стригут купоны.
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ну так они же христиане, а христианин такого не сделает, ибо - Очень Бобрый(!!1111)
(молится, целует мощи)
и не нужно наговаривать на грекославных правокатоликов!!111(молится, воскуряет фимиамы)
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Мент заявил, что, если бы ты ехал со стороны центра, а не окраины, то увидел бы, что на этой клумбе нет разворота, а разрешен только поворот направо.
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Ми вcі маємо проблеми! Через віслюка оманського! Дитину шкода...Співчуваю.
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Педролюби мають проблеми насамперед зі своєю головою. І в цю новину віслюка оманського пхають.
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Пассат на тротуаре... Это его так отбросило?
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Украину надо накормить евробляхами по миллиону в год.Аварий станет на миллион меньше а то и на 5 миллионов.
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Когда же заработает закон о детских креслах?
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При боковом ударе детское кресло только навредит.
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при таком боковом ударе никакое кресло не спасет
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Я знаю дуже добре те перехрестя і здивований, що там багато років не було аварії. Люди повертають наліво часто ще дотого як на центральній Пасічній вмикається червоне світло. Хтось проскакував той світлофор, щоб встигнути до появи червоного - і так виглядає, що цей хтось їхав на WP.
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Немає У Львові вулиці Мєдовай пєЩєри ! Є вул. Медової ПеЧери!!!
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