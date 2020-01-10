 Гончарук і посол Великої Британії Сімонс обговорили укладення нової Угоди про співпрацю між країнами після Brexit

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
Насамперед прем’єр-міністр України висловив співчуття громадянам Великої Британії, які втратили рідних та друзів в авіакатастрофі літака МАУ, яка сталася 8 січня поблизу Тегерана. Пані Посол запевнила, що Велика Британія готова надати Україні необхідну допомогу в належному розслідуванні авіакатастрофи.
Першим питанням, яке обговорювалося на зустрічі, було укладення нової Угоди між Україною та Великою Британією про політичне та торговельне співробітництво після виходу Великої Британії з ЄС.
"Ми очікуємо на підписання Угоди про політичне і торговельне співробітництво найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона. У грудні 2019 р. ми досягли домовленостей щодо положень торговельної частини Угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини Угоди ми очікуємо вже 14-15 січня", – сказав Гончарук.
Далі глава українського уряду обговорив із пані Послом спрощення візового режиму для українців: "Україна досягла лібералізації візового режиму з великою кількістю країн, отримала безвіз із ЄС. Наразі актуальним є спрощення процедури отримання українцями і британських віз. Це – болюче питання для українських громадян. Ми пропонуємо напрацювати шляхи лібералізації відповідних візових умов".
Гончарук також порушив питання сприяння з боку Великої Британії отриманню Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Пані Посол відповіла, що Велика Британія ініціює обговорення цього питання в межах Альянсу.
Сторони також обговорили сфери, у яких держави можуть співпрацювати, зокрема у частині надання Великобританією технічної допомоги. Такі сфери включають реінтеграцію тимчасово окупованих територій України, податкову та митну реформи, посилення урядових стратегічних комунікацій, реформу системи охорони здоров‘я, антикорупційну реформу та проект "Держава у смартфоні".
они там поехавшие, или реально туда Лавров "муку" завозит? Садить бы на 15 лет, если дурак высрал - и не ответил за базар, падла.
ну просто як можна бути таким.... я вже думаю шо вони спеціально таке роблять, таке неподобство. он, Мендель висрала шо през - срочьна вазвращяєцца, а журніки злАпали го шо він наклав на "срочьность".... тьху, ну шо за люди..... добре шо не ходив на вибори, а то би чув себе лохом)
а я і так лох(шо тут "живу" )
За что нам такое наказание на все 5 лет???
Це був чистої води популізм. Вилився він у гігантську кров і у великі негаразди протягом всієї подальшої історії, у якісь дикості. Вони такі ж як ми, просто вони жителі півдня, просто гарячіші, просто їм не потрібно свободу давати. Вони будуть щасливі також з нами, як були у радянському союзі щасливими. Зайвих смертей і трагедій їм не потрібно.
З нами згодяться. Скажуть "Що за Україна? Яка? Де вона? Вона недавно… Ось придумали. Стали мову вигадувати. Дикості якісь… Над нами весь світ сміється. Нам незручно за ближніх своїх, які Чорне море, на їхню думку, викопали. Жителі півдня. Що ж тут скажеш". Видання наголошує, що в іншій ситуації годі було й звертати увагу "на цей брєд Охлобистіна".
Але він був озвучений на "православному" каналі під наглядом Малофєєва - людини, далеко не чужій Кремлю та оточенню патріарха Кирила, яка є ідеологом і реалізатором різноманітних провокацій.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351300-hodnoji_svobodi_ukrajintsjam_ohlobistin_zajaviv_shcho_ponjattja_pro_ukrajinu_potribno_usunuti
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